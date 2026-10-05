Definitivno: Grčka u prvom šeširu kvalifikacija za EP

Pre samo 20 dana, kada se bližio početak Lige nacija, priča je išla da će se Srbija i Grčka boriti za treće mesto u grupi, koje vodi u prvi šešir kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Posle četiri odigrane utakmice epilog je sledeći: Grčka je već obezbedila mesto u prvom šeširu! Tim Ivana Jovanovića ima osam osvojenih bodova i nedostižan je za Srbiju kako god da se završe naredna dva kola. Zato će Heleni čekati žreb u decembru iz prvog „ćupa“, a Orlovi gotovo sigurno iz drugog.