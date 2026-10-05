Definitivno: Grčka u prvom šeširu kvalifikacija za EP
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Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 10:27
I Holandija obezbedila mesto
Pre samo 20 dana, kada se bližio početak Lige nacija, priča je išla da će se Srbija i Grčka boriti za treće mesto u grupi, koje vodi u prvi šešir kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Posle četiri odigrane utakmice epilog je sledeći: Grčka je već obezbedila mesto u prvom šeširu! Tim Ivana Jovanovića ima osam osvojenih bodova i nedostižan je za Srbiju kako god da se završe naredna dva kola. Zato će Heleni čekati žreb u decembru iz prvog „ćupa“, a Orlovi gotovo sigurno iz drugog.
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Jedina šansa za Srbiju da promeni svoju sudbinu je da pobedi Nemačku u Beogradu, a potom i Grčku i da pritom Holandija savlada ekipu Jirgena Klopa u 6. kolu.
Pored Grčke, obezbedila je i reprezentacija Holandije mesto u prvom šeširu EP kvalifikacija.
Kada su ostale grupe u pitanju, posao je završila Francuska, koja će biti u prvom „ćupu“, kao i Španija i Portugalija, a vrlo blizu je Engleska.