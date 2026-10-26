Deket posle poziva BiH: Kada sam jutros krenuo u školu, nisam ni slutio...

A, čelnici Fudbalskog saveza BiH su se pomalo pribojavali toga da bi Srbija mogla da “otme” talentovanog napadača kojeg već porede sa Edinom Džekom . “ Jutros, kada sam krenuo u školu, nisam ni slutio da će me dočekati vest koja će ovaj dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv selektora Sergeja Barbareza u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Ovo je za mene ogromna čast, ponos i motivacija za sve ono što dolazi ”, poručio je Deket .

On je posebnu zahvalnost uputio porodici, ali i Borcu.

“Veliko hvala svim trenerima u omladinskim selekcijama Borca, kao i trenerima u reprezentativnim selekcijama, koji su svojim radom, podrškom i savjetima doprineli mom razvoju i pomogli mi da dođem do ovog trenutka. Ovo je samo još jedan korak u mojoj karijeri, ali i velika odgovornost koja me obavezuje da radim još više, napredujem iz dana u dan i opravdam ukazano poverenje. Hvala selektoru na ukazanom poverenju, kao i svim ljudima koji su uz mene i koji mi pomažu na ovom putu. Nastavljamo raditi, učiti i sanjati još veće snove”, istakao je Deket.

Mladi fudbaler će imati dve prilike narednog meseca da debituje za Zmajeve. Najpre 14. novembra na gostovanju Švedskoj, a ako mu Barbarez tada ne pruži šansu, moći će to da uradi tri dana kasnije u Zenici protiv Ruminije.

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