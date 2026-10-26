Slavilo se u nedelju u Šimkentu: Antiću titula u Kazahstanu, smeši se i dupla kruna

Tim srpskog defanzivca je napravio veliki kiks, odigrao samo 1:1 i dao nadu Kairatu. Međutim, u nedelju je ekipa iz Almatija odigrala samo 2:2 na gostovanju Aktobeu, pa je sve bilo jasno. Devedeset minuta pre kraja šampionata Kazahstana, Antićev Ordabasi je osvojio titulu, drugu u istoriji, posle premijerne 2023. godine. Za dve nedelje Ordabasi može da ispiše najlepšu stranicu istorije, da prvi put uzme dupu krunu pošto igra finale kupa sa Kajsarom. Osim Antića, bitnu ulogu u klubu iz Šimkenta imao je i nekadašnji fudbaler Partizana, IMT-a i Javora, Srbin sa makedonskim pasošem Aleksa Amanović.

Posle velikog slavlja, titule u dalekoj zemlji na istoku, Antić je za Mozzart Sport govorio o ludom pretposlednjem kolu, sezoni, da li ostaje i dalje stanovnik Šimkenta…

“Izašli smo u subotu u utakmicu da moramo da pobedimo. Ženis je bio opušten, nije imao šta da izgubi. Igrao je u kompletnom sastavu, odigrao zaista odlično. Uspeli smo da izjednačimo u nastavku. U prvom poluvremenu nam je poništen pogodak zbog malog ofsajda. Nismo mi ni tako loše odigrali, ali… Ponosan sam što ove sezone nijednu utakmicu nismo izgubili na svom stadionu. Nismo u subotu uspeli da obradujemo navijače u Šimkentu, ali u nedelju je Kairat odigrao nerešeno, pa smo obezbedili titulu kolo pre kraja”, rekao je Antić.

Sreda, 17.30: (4,00) Radnički Niš (4,20) Partizan (1,80)

Sa saigračima je u nedelju popodne gledao Kairat putem malih ekrana. Doskorašnji šampion je dva puta gubio od Aktobea, došao je do boda, ali je „plus četiri” za Ordabasi, pa je jasno da je poslednje kolo samo formalnost narednog vikenda.

“Počelo je slavlje odmah pošto smo saznali da smo postali prvaci. Prelepe su emocije koje pucaju od plafona do neba. Velika je stvar biti šampion u svakoj zemlji. Za nekoliko godina ću verovatno biti svestan ovog uspeha. Sada razmišljam samo o narednom danu, da budem uspešan. Zahvalan sam svojoj porodici što mi je davala bezrezervnu podršku svih ovih godina, pošto su sa mnom tu, moja supruga i troje dece. Trude se da sve bude kao treba. Najveću snagu crpim upravo iz porodice”.

Sezona je gotova za dve nedelje, 7. novembra je finale Kupa Kazahstana sa Kajsarom. Biće to za Ordabasi druga vezana borba za trofej u ovom takmičnju. Pr godinu dana je Tobol bio uspešniji (0:1).

“Nema vremena za slavlje. Ostalo nam je to poslednje kolo i šlag na tortu, nadam se, finale Kupa Kazahstana, da osvojimo tu duplu krunu. Šimkent nije spavao u nedelju, slavili su svi. Odlična je ovo sezona, ali bi bila još lepša da završimo sa još jednim peharom”.

Antić je odigrao 28 od 29 prvenstvenih utakmica. Samo prošle nedelje nije bio u timu zbog kartona.

“Moja sezona je bila stabilna, odlična. Samo jedan meč nisam odigrao. Nisam bio povređen, ostao sam zdrav celu sezonu. Ponosan sam na tu činjenicu, da me zdravlje služi, da radim na sebi, da se pripremim za svaki trening i utakmicu. Ne volim da pričam o sebi, ali eto u 32. godini sa iskustvom koje imam mogu da kažem da sam imao konstantnu sezonu, da nisam padao u formi”.

Nikola Antić i Aleksa Amanović (©fcordabasy.kz)

Saigrač u Ordabasiju Antiću je ove sezone bio iskusni internacionalac, nekadašnji makedonski reprezentativac Aleksa Amanović.

“Aleksa nam je mnogo pomogao kada je došao ove sezone. Igrao je na vrhunskom nivou, ulivao nam je sigurnost. Velike zasluge za titulu idu i na njegov račun”.

Tokom šampionata u klub je stigao Norvežanin Bjorn Jonsen iz saudijske Al Vehde i bio pun pogodak, čak 14 golova na 17 utakmica.

“Bjorn nam je bio iks faktor kada je stigao u klub, doneo nam je oštricu u napadu. Mi igramo dobar fudbal, napadački, atraktivan, ali nismo imali ‘skorera’. Savršeno se uklopio u tim. Biće i najbolji strelac lige, tri puta od letos je bio fudbaler meseca u Kazahstanu”.

Antić je početkom godine potpisao jednogodišnji ugovor. Narednog meseca mu ističe saradnja sa Ordabasijem.

“Ne znam još da li ostajem. Sigurno ćemo da pričamo posle sezone. Sada sam usredsređen samo na teren, da odigram još ove dve utakmice, osvojim Kup, pa mi sledi razgovor sa upravom kluba”.

Tim iz Šimkenta narednog leta čekaju kvalifikacije za Ligu šampiona. Prošle godine je Kairat došao do grupne faze, pre toga i Astana. Ordabasi bi mogao da bude treći klub iz Kazahstan koji se dokopao evropskog krema.

“Ambicije kluba sigurno rastu. Kada si na vrhu, teže je da se tu ostane. Sigurno da će nam biti potrebni i širi roster, još kvalitetnijih igrača za igranje na tri fronta. Na ovom nivou na kojem smo sada, navikali smo navijače na uspehe, pa treba to da zadržimo, da ih obradujemo i dalje. Nadam se da ćemo i sledeće sezone da budemo još bolji. Kao što je naš legendarni trener Duda Ivković rekao da je treća sezone udarna, pa se nadam da će tako biti. Prve godine smo se upoznavali, nov je bio i tim, trener… Bili smo u finalu Kupa, poraženi smo nažalost, a sada smo blizu oba pehara. U trećoj godini se nadam da još boljim rezultatima”.

Na klupi Ordabasija drugu sezonu je moldavski trener Andrej Martin koji je Petrokub pre nekoliko godina uveo u grupnu fazu Lige konferencije.

“Trener Martin je odličan, zadovoljan sam saradnjom s njim. Dobro je spremio tim, zajedno napredujemo”, zaključio je Antić.