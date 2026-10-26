Novak: Lakše mi je da igram u dvorani, zato sam došao u Bazel
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 16:03
Srpski teniser očekuje da prikupi dovoljno bodova u finišu sezone i plasira se na završno ATP finale u Torinu
Novak Đoković će posle 15 godina igrati na turniru u Bazelu, gde je određen za četvrtog nosioca.
Bivši broj jedan se na startu turnira, u meču prve runde, sastaje sa Francuzom Igom Amberom, sa kojim je do sada igrao samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine kada je glatko slavio sa 3:0 u setovima.
Izabrane vesti
Đoković će biti velika atrakcija na turniru u Švajcarskoj, u gradu njegovog velikog rivala Rodžera Federera. Mnoge je pomalo iznenadio rasporedom ove jeseni i odlukom da zaigra na ovom takmičenju Serije ATP 500, ali postoji važan razlog za tako nešto.
Naime, Novak je u prethodne dve sezone izborio po bodovima plasman na završno ATP Finale u Torinu, ali je odustajao od takmičenja i poziciju prepuštao drugim igračima. Sada, kaže da ima želju da igra u Italiji, a kako mesto među osam najboljih u sezoni još nije obezbedio, potrebni su mu bodovi u narednih nekoliko nedelja, prvo u Bazelu, a potom i Mastersu u Parizu.
"Takve su bile odluke u prethodne dve sezone, želeo sam da sezonu 2024. završim ranije, što i jesam i to u oktobru. Prošle godine sam imao povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini, dan ili dva pre starta ATP Finala u Torinu, rezultati su pokazali sa sam imao naprslinu mišića u ramenu, pa sam odlučio da ga preskočim. Da sam bio zdrav, verovatno bih išao tamo, ali sam čak i pred kraj turnira u Atini uzimao jake lekove. Ove godine bih voleo da idem u Torino, ali videćemo", kaže Đoković, koji je u Bazelu trenirao i sa Stanom Vavrinkom, kojem će ovo biti oproštajni ATP turnir.
Drugi razlog što će Novak igrati u Švajcarskoj je prosto takmičarske prirode.
"Još jedan motiv da u svoj program dodam turnir u sezoni u dvorani bio je taj što mi je fizički tako lakše da igram. Nema vrućine, sunca, ekstremnih faktora sa kojim se suočavam kad igram na otvorenom. To će mi mnogo značiti i nadajmo se najboljem", poručio je Đoković, koji na mečevima u dvoranskim uslovima ima skor 202-50.
Inače, nagradni fond turnira u Bazelu je 2,58 miliona evra, a prvi nosilac je Amerikanac Ben Šelton.