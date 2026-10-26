Da li znate koji Srbi imaju najviše nominacija za Zlatnu loptu? Modrić nije prestigao Džaju...

"Ne znam da li se svet promenio ili o čemu se radi. Zaista ne znam... Mislim da je ono što navijači svakog tima žele da vide kolektivni trofeji" , prokomentarisao je Inijesta nedavno to samoreklamerstvo što je izbilo u prvi plan kod nekih zvezda. "U naše vreme svi smo nekako više bili fokusirani na osvajanje titula. Sada ispada da je pojedinac važniji od tima. Publika ceni kada postanete šampion države, osvojite Ligu šampiona, pa ako dođe i individualna nagrada – došla je" .

Večerašnja dodela Zlatne lopte, priznanja za najboljeg igrača u protekloj sezoni, centralni je događaj dana. Zapravo, već nekoliko nedelja unazad više nego obično priča se i piše o tom događaju. Pojedini kandidati čak su vodili izuzetno agresivne, neukusne kampanje, lobirali za sebe, sve u želji da se dokopaju najvrednije individualne lente u fudbalu.

Nema sumnje da je proslavljeni as Barselone u pravu, međutim očito je i da su nove generacije fudbalera sebičnije, sklonije potenciranju individualizma, te su često zarad ličnih interesa i statistike spremne da sve ostalo gurnu u stranu. S jedne strane, to se kosi s osnovim principima kolektivne igre kakva je fudbal - s druge strane, to Zlatnu loptu dovodi u fokus kakav organizatori mogu samo da požele. Tako u skorije vreme nismo imali neizvesniju trku za laskavo priznanje, ili čak bolje reći veće interesovanje za isto - i kod kandidata i kod navijača. Pravo da se nadaju i Hari Kejn i Lamin Jamal i Kilijan Embape, veruju mnogi i Lionel Mesi, Majkl Olise... To podrazumeva euforiju u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Argentini. Oči sveg elitnog fudbalskog sveta biće večeras na sceni London Paladijuma. KVOTE ZA ZLATNU LOPTU Hari Kejn - 1,50

Lamin Jamal - 2,40

Kilijan Embape - 3,50

Lionel Mesi - 20,0

Hviča Kvarachelija - 25,0 Ovo je treća godina u nizu otkako region nema predstavnika u najužem izboru, u TOP 30. Prethodnih desetak godina predstavnici nekadašnje Jugoslavije bili su uglavnom Hrvati i tek dvojica Srba - Dušan Tadić i Dušan Vlahović - potonja dvojica bez ozbiljnih izgleda za visok plasman. Da nije bilo Luke Modrića i njegovih šest nominacija između 2016. i 2023. (plus ona Zlatna lopta, naravno), 21. vek bio bi prilično siromašan po ovom pitanju za nekdašnje 'Jugoviće'. A nekada nije tako bilo... Pa kad već nemamo razloga da se naročito uzbuđujemo i mogućnosti da navijamo za naše predstavnike, uoči proglašenja najboljeg za sezonu 2025/26, napravili smo malu retrospektivu svih dosadašnji izdanja Zlatne lopte, odnosno učinka igrača sa ovih prostora.

Ono što odmah upada u oči jeste podatak da je od 45 izdanja u prošlom veku, u čak 33 Jugoslavija - ona velika ili skraćena - imala makar jednog predstavnika u završnom glasanju. Rane šezdesete godine obeležio je Dragoslav Šekularac sa ukupno tri nominacije, od kojih je jedna završena četvrtim mestom. Bilo je to nakon Mundijala u Čileu na kome je Šeki briljirao i doveo Plave do polufinala. Dugo je veliki as Crvene zvezde slovio za prvog favorita, ali onda je nasrnuo na sudiju u Nišu i 'akcije' su mu drastično pale. Završio je sa 26 bodova, 39 manje od Čehoslovaka Jozefa Masopusta. Između su bili su Euzebio i Karl Hajnc Šnelinger. U istoj dekadi (uvodne godine) u 30 najboljih našli su se i Miloš Milutinović, Vujadin Boškov, Bora Kostić, Blagoje Vidinić, Milan Galić (dva puta). Najbolji plasman posle Šekularca zabeležio je upravo Galić - osmo mesto, deset bodova. Zanimljivo da u godini kada je išao do finala Kupa šampiona (1966), nije bilo nikoga iz Partizana... MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan Kraj šezdesetih i početak sedamdesetih (do sredine) pripali su Draganu Džajiću. Čak sedam nominacija zabeležio je po mnogima najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena i po tome ga nije pretekao ni Luka Modrić?! Najveće dostignuće Zvezdine treće zvezde je treće mesto posle finala Evropskog šampionata u Italiji 1968. U prvoj polovini sedamdesetih dve nominacije imao je jedan od najubojitih napadača Evrope u ono vreme - Josip Skoblar (Zlatna kopačka Evrope); sredinom te decenije isti učinak zabeležio je Slovenac Brane Oblak, a početkom osamdesetih i Vladimir Petrović Pižon. Niko od njih nije mogao bolje od šeste pozicije... Period između 1982. i 1987. može se smatrati najslabijim u istoriji velike države u ovom segmentu, pošto u četiri od tih šest godina nije bilo nominovanog igrača. Stvar su samo donekle izvadili Safet Sušić 1983. i Vahid Halihodžić 1985. Prvi je zauzeo 15. mesto sa osam bodova, drugi 21. sa samo dva.