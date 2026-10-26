Uskoro i zvanično neće moći za Srbiju: Mateju Deketu poziv u A reprezentaciju BiH

Pred kraj 2024. godine pojavile su se u javnosti informacije da Fudbalski savez Srbije želi da “ukrade” Bosni i Hercegovini tada još uvek tek 15-godišnjeg Mateja Deketa. Priznao je i sam igrač Borca iz Banjaluke da je dobio ponudu drugog Saveza da promeni sportsko državljanstvo. Otprilike u to vreme je Crvena zvezda želela da ga dovede u Beograd, ali Deket je ostao u Banjaluci i nastavio je da igra za mladu reprezentaciju BiH.

Nije prošlo mnogo, mladi napadač se ustalio u Borcu, a ovog ponedeljka zvanično mu je stigao i prvi poziv selektora A tima Sergeja Barbareza. Zmajevi nisu želeli ništa da prepuste slučaju, dovoljno je da odigra jednu od te dve predstojeće utakmice u B diviziji Lige nacija protiv Švedske ili Rumunije, pa da više ni zakonski ne može da se predomisli i zaigra za reprezentaciju Srbije.