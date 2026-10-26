Uskoro i zvanično neće moći za Srbiju: Mateju Deketu poziv u A reprezentaciju BiH
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 14:47
Sedamnaestogodišnji napadač Borca iz Banjaluke našao se na spisku selektora Sergeja Barbareza za susrete sa Švedskom (14. novembar) i Rumunijom (17. novembar) u Ligi nacija
Pred kraj 2024. godine pojavile su se u javnosti informacije da Fudbalski savez Srbije želi da “ukrade” Bosni i Hercegovini tada još uvek tek 15-godišnjeg Mateja Deketa. Priznao je i sam igrač Borca iz Banjaluke da je dobio ponudu drugog Saveza da promeni sportsko državljanstvo. Otprilike u to vreme je Crvena zvezda želela da ga dovede u Beograd, ali Deket je ostao u Banjaluci i nastavio je da igra za mladu reprezentaciju BiH.
Nije prošlo mnogo, mladi napadač se ustalio u Borcu, a ovog ponedeljka zvanično mu je stigao i prvi poziv selektora A tima Sergeja Barbareza. Zmajevi nisu želeli ništa da prepuste slučaju, dovoljno je da odigra jednu od te dve predstojeće utakmice u B diviziji Lige nacija protiv Švedske ili Rumunije, pa da više ni zakonski ne može da se predomisli i zaigra za reprezentaciju Srbije.
Izabrane vesti
U odnosu na Barbarezov prethodni spisak Deket je samo jedno od dva nova imena. Drugo je povratnika Dženisa Burnića. Bosna će gostovati Švedskoj 14. novembra, a tri dana kasnije će u Zenici dočekati Rumuniju.
SPISAK BIH ZA NOVEMBARSKE MEČEVE
Golmani: Martin Zlomislić (Karabag Agdam), Salko Hamzić (Tirol), Mladen Jurkas (Borac).
Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Njukasl), Nihad Mujakić (Erzurum), Arjan Malić (Šturm), Tarik Muharemović (Lids), Nikola Katić (Šalke), Stjepan Radeljić (Dinamo Zagreb), Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split), Zinedin Smajlović (Olimpijakos).
Vezni red: Ivan Bašić (Astana), Armin Gigović (Jang Bojs), Ivan Šunjić (Pafos), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos), Amar Memić (Viktorija Plzenj), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Ajndhoven), Ermin Mahmić (Čorum).
Napad: Jovo Lukić (Univerzitatea Kluž), Haris Tabaković (Salcburg), Ermedin Demirović (Štutgart), Samed Baždar (Sint Trojden), Matej Deket (Borac).
Deket je tek na početku seniorske karijere, ali je već standardan u timu Borca. Proveo je 17-godišnjak ove sezone ukupno 831 minut na terenu, raspoređen na 19 utakmica. Postigao je šest golova, četiri u prvenstvu i dva u Ligi konferencije. Uključujući i prošlog četvrtka protiv KuPS-a, u pobedi nad Fincima sa 2:0.
Podsetimo, Deketa je početkom oktobra britanski Gardijan uvrstio na spisak od 60 najtalentovanijih fudbalera na svetu. U BiH u njemu vide naslednika za Edina Džeka. I zato, s nestrpljenjem čekaju na debi u A reprezentaciji, posle svega četiri nastupa (i jednog pogotka) za selekciju do 21 godine.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥