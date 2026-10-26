Navaro: Koloko? Ako nauči imena saigrača, možda zaigra protiv Makabija

Kristijan Koloko nam je rekao da je bio oduševljen razgovorom sa vama i da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih je odlučio da dođe u Crvenu zvezdu. Kako je izgledao taj razgovor?

"Možda bi trebalo da obavim takav razgovor i sa mnogima od vas, da vas ubedim u neke stvari (smeh). Bio je to iskren razgovor. Ne obećavam stvari koje ne mogu da ispunim. Objasnio sam mu kakav je ovo klub, kakav je Beograd, kakvi su naši navijači i koliko Crvena zvezda znači velikom broju ljudi. Razgovarali smo i o našem sistemu igre, ideji koju imamo kao ekipa i o tome šta znači igrati za ovaj klub. To je sve. Bio sam iskren".

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

Šta očekujete od Koloka na terenu?

"Mislim da je drugačiji igrač od onoga što već imamo u Ebuki i Džonatanu. Zato verujem da će biti dobro pojačanje i da će se lepo uklopiti sa njima. Možda ima slične atletske sposobnosti kao Ebuka, ali je krupniji. Mislim da može mnogo da nam pomogne u skoku i odbrani, posebno zbog toga što svojom pojavom predstavlja dodatnu pretnju protivničkim igračima pod košem. To je veoma dobro za nas. U napadu je brz prilikom otvaranja iz pika, veoma je pokretljiv. Drugačiji je od Ebuke i Džonatana. Mislim da je dobar dodatak koji može da upotpuni ono što već imamo".

Možemo li da očekujemo da zaigra tokom predstojeće duple nedelje Evrolige?

"On još ne zna imena svojih saigrača. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sedne da uči i zapamti sva imena, videćemo u utorak (smeh). Ne znam. Moramo da budemo pametni".

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Šta očekujete od utakmice protiv Makabija?

"Makabi je veoma težak protivnik za pripremu utakmice. Mnogo se razlikuju od ostalih ekipa. Imaju veliki broj svestranih igrača, atletski su veoma dobri, pokretljivi, snažni i visoki. Njihovi centri mogu da igraju na različite načine. Mogu da se otvaraju spolja posle bloka, da igraju kratki rol ili da se spuštaju duboko prema košu. Imaju krilne igrače koji su dobri u odbrani, ali mogu i da kreiraju igru sa spoljnjih pozicija. Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica".