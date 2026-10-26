Navaro: Koloko? Ako nauči imena saigrača, možda zaigra protiv Makabija
Vreme čitanja: 4min | pon. 26.10.26. | 14:03
"Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica"
Poraz u večitom derbiju od Partizan Mozzart Beta je stvar prošlosti, Ibon Navaro gleda samo ka utakmicama protiv Makabija iz Tel Aviva (utorak, 20.00) i minhenskog Bajerna (četvrtak, 20.00) u Beogradskoj areni i traži šansu da se Crvena zvezda vrati pobedama i u Evroligi.
Španski stručnjak vratio je još jednom film na evroligaški duel sa crno-belima i ukazao da neke stvari moraju što pre da se promene.
"Dobro je što uspevamo da se vratimo u utakmice. Problem nastaje kada ponavljate iste greške. Možda razlozi nisu isti, ali greške se ponavljaju na dve uzastopne utakmice, kao što se dogodilo protiv Igokee i Partizana. U oba meča primili smo po 50 poena u prvom poluvremenu. To smo analizirali i razgovarali smo o tome. Moramo ponovo da se prilagodimo, jer gubimo jednu od glavnih karakteristika koje su krasile našu igru u prethodnih mesec i po dana. Izvinite, zaboravio sam šta sam hteo da kažem", rekao je Navaro.
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Kristijan Koloko nam je rekao da je bio oduševljen razgovorom sa vama i da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih je odlučio da dođe u Crvenu zvezdu. Kako je izgledao taj razgovor?
"Možda bi trebalo da obavim takav razgovor i sa mnogima od vas, da vas ubedim u neke stvari (smeh). Bio je to iskren razgovor. Ne obećavam stvari koje ne mogu da ispunim. Objasnio sam mu kakav je ovo klub, kakav je Beograd, kakvi su naši navijači i koliko Crvena zvezda znači velikom broju ljudi. Razgovarali smo i o našem sistemu igre, ideji koju imamo kao ekipa i o tome šta znači igrati za ovaj klub. To je sve. Bio sam iskren".
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
Šta očekujete od Koloka na terenu?
"Mislim da je drugačiji igrač od onoga što već imamo u Ebuki i Džonatanu. Zato verujem da će biti dobro pojačanje i da će se lepo uklopiti sa njima. Možda ima slične atletske sposobnosti kao Ebuka, ali je krupniji. Mislim da može mnogo da nam pomogne u skoku i odbrani, posebno zbog toga što svojom pojavom predstavlja dodatnu pretnju protivničkim igračima pod košem. To je veoma dobro za nas. U napadu je brz prilikom otvaranja iz pika, veoma je pokretljiv. Drugačiji je od Ebuke i Džonatana. Mislim da je dobar dodatak koji može da upotpuni ono što već imamo".
Možemo li da očekujemo da zaigra tokom predstojeće duple nedelje Evrolige?
"On još ne zna imena svojih saigrača. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sedne da uči i zapamti sva imena, videćemo u utorak (smeh). Ne znam. Moramo da budemo pametni".
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Šta očekujete od utakmice protiv Makabija?
"Makabi je veoma težak protivnik za pripremu utakmice. Mnogo se razlikuju od ostalih ekipa. Imaju veliki broj svestranih igrača, atletski su veoma dobri, pokretljivi, snažni i visoki. Njihovi centri mogu da igraju na različite načine. Mogu da se otvaraju spolja posle bloka, da igraju kratki rol ili da se spuštaju duboko prema košu. Imaju krilne igrače koji su dobri u odbrani, ali mogu i da kreiraju igru sa spoljnjih pozicija. Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica".
Prošle sezone porazi od Bajerna i Makabija možda su bili ključni za Zvezdine šanse da se plasira u plej-of. Da li ste gledali te utakmice, sećate li ih se i šta treba da uradite da se takav scenario ne bi ponovio?
"Gledao sam utakmicu protiv Makabija, zato što su zadržali veliki broj igrača, kao i trenera. Bajern je sada prilično drugačija ekipa. Naravno, upravo o tome sam govorio. Ovo je veoma teška utakmica zbog velikog broja detalja na koje morate da obratite pažnju. Makabi ima sposobnost da poremeti raspored vaše odbrane. Napadaju tako što postavljaju svoje igrače na pozicije na kojima niste navikli da ih branite. Zato moramo da budemo pametni i svesni da utakmica traje 40 minuta. Istina je da imaju samo dve pobede, ali nisu bili daleko od toga da savladaju Real Madrid ili Barselonu. Valensija je veoma težak protivnik, a uspeli su da je pobede. Sigurno ćemo imati teških trenutaka, ali igramo kod kuće, pred našim navijačima, i verujem da ćemo pronaći tu dodatnu energiju koja će nam omogućiti da se ravnopravno borimo protiv njih".
EVROLIGA - 8. kolo
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
*** Kvote su podložne promenama