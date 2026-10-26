Stanojević četvrti put, kao Špic i Simonovski

Česta je pojava da se jedan trener vrati u klub u kojem je imao velike uspehe. Ali, baš tri puta da se vrati... To je baš raritet.

A, Aleksandar Stanojević se danas treći put vratio u Partizan. Počeo je danas četvrti mandat. Retke su takve situacije, u Srbiji je, recimo, Vladimir Gaćinović četiri puta dolazio u Spartak...