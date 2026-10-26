Stanojević četvrti put, kao Špic i Simonovski
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 14:45
Još dvojica trenera toliko puta dolazila na klupu Partizana
Česta je pojava da se jedan trener vrati u klub u kojem je imao velike uspehe. Ali, baš tri puta da se vrati... To je baš raritet.
A, Aleksandar Stanojević se danas treći put vratio u Partizan. Počeo je danas četvrti mandat. Retke su takve situacije, u Srbiji je, recimo, Vladimir Gaćinović četiri puta dolazio u Spartak...
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Ipak, Stanojević neće biti prvi trener koji je četvrti put preuzeo Partizan. Pre njega su to činili Ileš Špic i Kiril Džina Simonovski.
Ileš Špic je, u neku ruku, tvorac Partizanovog DNK. Jevrejski Mađar koji je volšebno preživeo Drugi svetski rat i posle toga došao u Beograd. On je u istoriji crno-belih bio drugi trener po redu i radio je od 1946. do oktobra 1951. godine. Onda se vratio za drugi sezone 1952/53, pa ponovo preuzeo Partizan za takmičarsku 1954/55. Poslednji put Ileš Špic je bio trener Parnog valjka od 1958. do 1960. godine.
Kiril Simonovski je bio igrač Partizana posle rata i upravo je on insistirao kod tadašnje uprave kluba da se za trenera dovede Ileš Špic, koji ga je trenirao u Skoplju. Kada je završio igračku karijeru, Džina Simonovski se dao u trenerske vode, pa je najpre vodio crno-bele u sezoni 1956/57, pa je onda kratko seo na klupu na kraju sezone 1962/63, da bi potom preuzeo crno-bele u leto 1966. godine kada je otišao Abdulah Gegić posle finala Kupa šampiona u Briselu. A, onda je isti šef struke predvodio Parni valjak u periodu od novembra 1969. do jula 1970. godine.
U novije doba, osim Aleksandra Stanojevića, niko nije bio trener Partizana više od dva puta. A, dva puta na klupi su bili Miroslav Đukić, Vladimir Vermezović, Ljubiša Tumbaković, Marko Nikolić, Savo Milošević, Srđan Blagojević...