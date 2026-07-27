Delije spremaju posebnu koreografiju za Larn

Tokom duela sa Vojvodinom u drugom kolu Mozzart Bet Superlige, navijači Crvene zvezde pozvali su sve zvezdaše da na revanš susret sa Larnom dođu obučeni u crveno-beli dres.

„Naši navijači su pokrenuli akciju sa jasnim ciljem da Marakana zablista u crveno-belim bojama. Svaki zvezdaš koji u dresu biće deo jedinstvenog spektakla i koreografije, a ukoliko još nemate dres, pravo je vreme da ga obezbedite u Red Star šopu i spremni dočekate evropsko veče na Marakani“, stoji u saopštenju Crvene zvezde.