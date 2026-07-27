Delije spremaju posebnu koreografiju za Larn
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Vreme čitanja: 1min | pon. 27.07.26. | 15:36
Poziv zvezdašima da u sredu dođu obučeni u crveno-beli dres
Crvena zvezda će 29. jula, u 20 časova, dočekati Larn iz Severne Irske u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Posle ubedljivog trijumfa u Irskoj (4:0), duel na Marakani biće samo puka formalnost, odlična prilika da tim Dejana Stankovića podigne formu pred utakmice sa Hapoel Ber Ševom ili Vikingurom. Veruju u Crvenoj zvezdi i da će tribine najvećeg srpskog stadiona biti dobro popunjene.
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Tokom duela sa Vojvodinom u drugom kolu Mozzart Bet Superlige, navijači Crvene zvezde pozvali su sve zvezdaše da na revanš susret sa Larnom dođu obučeni u crveno-beli dres.
„Naši navijači su pokrenuli akciju sa jasnim ciljem da Marakana zablista u crveno-belim bojama. Svaki zvezdaš koji u dresu biće deo jedinstvenog spektakla i koreografije, a ukoliko još nemate dres, pravo je vreme da ga obezbedite u Red Star šopu i spremni dočekate evropsko veče na Marakani“, stoji u saopštenju Crvene zvezde.