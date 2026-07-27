Rus u Zrenjaninu: Proleter doveo bivšeg golmana Zvezde

Gučmazov je nosio dresove Zvijezde 09, Podrinja, Sloge iz Doboja i prošle sezone Vlasenice. Bio je standardan u Prvoj ligi Republike Srpske, od 30 utakmica na devet je sačuvao svoju mrežu. Primio je ukupno 41 gol.

20.30: (3,05) Botošani (3,35) Rapid Bukurešt (2,35)

To međutim nije bilo dovoljno da sačuva Vlasenicu u drugom rangu. Njegov tim je bio poslednji sa 21 poena, osam manje od pretposlednje Romanije.

Priliku da debituje Gučmazov će imati već u petak, kada Proleter bude gostovao Loznici u 1. kolu Mozzart Bet Prve lige.

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