Odoh na odmor, neka ga Lebron za svaki slučaj

Pre nego što je Lebron Džejms saopštio konačnu odluku da karijeru nastavlja u Filadelfija Seventisiksersima, delovalo je da će potpisati za Majami Hit. Tim sa Floride bio je glavni favorit za potpis jednog od najboljih košarkaša u istoriji, makar po američkim kladionicama i analitičarima, što je jedan potez trostrukog NBA šampiona dodatno podgrejao. Imali su na zvaničnom Jutjub kanalu najavu konferencije za medije, na kojoj bi predstavili Džejmsa kao novog-starog košarkaša Majamija.

Ubrzo je sporna najava konferencije obrisana, koja je bila zakazana za 27. jul, pošto je očigledno neko napravio grešku. Sada je otkriveno da je zaposleni u Majamiju koji je napravio tu grešku dobio otkaz, a poznato je i zašto je uopšte pripremio sporni snimak.