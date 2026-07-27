Odoh na odmor, neka ga Lebron za svaki slučaj
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 16:19
Dobili smo i konačno objašnjenje oko spornog snimka konferencije
Pre nego što je Lebron Džejms saopštio konačnu odluku da karijeru nastavlja u Filadelfija Seventisiksersima, delovalo je da će potpisati za Majami Hit. Tim sa Floride bio je glavni favorit za potpis jednog od najboljih košarkaša u istoriji, makar po američkim kladionicama i analitičarima, što je jedan potez trostrukog NBA šampiona dodatno podgrejao. Imali su na zvaničnom Jutjub kanalu najavu konferencije za medije, na kojoj bi predstavili Džejmsa kao novog-starog košarkaša Majamija.
Ubrzo je sporna najava konferencije obrisana, koja je bila zakazana za 27. jul, pošto je očigledno neko napravio grešku. Sada je otkriveno da je zaposleni u Majamiju koji je napravio tu grešku dobio otkaz, a poznato je i zašto je uopšte pripremio sporni snimak.
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Kako navodi Ramona Šelburn, novinarka ESPN-a, koji je napravio grešku spremao se za odlazak na odmor i želeo je unapred da pripremi sav potreban sadržaj za slučaj da Lebron odluči da se vrati u Majami. Godišnji odmor nije mogao da čeka, verovatno nije hteo da dobije poziv da radi dok nije tu, tako da je za svaki slučaj pripremio predstavljanje novog košarkaša.
Umesto mirnog odmora i ostavljenog snimka za svaki slučaj, dobio je otkaz i na sve to Džejms na kraju nije ni otišao na Floridu jer se odlučio za Filadelfija Seventisikserse.
Morao je portparol Hita da na kraju ispravlja fleke i da objašnjava zašto se to uopšte pojavilo na njihovom Jutjub kanalu i jedno od objašnjenja je bilo da je tim zadužen za društvene mreže pripremao materijal za mogući Lebronov dolazak jer su se nadali da će potpisati za njih. Na kraju, nikom ništa - otkaz pred odmor, malo pranje u javnosti i Džejms u Filadelfiji. Ništa nije bilo vredno za pomenutog čoveka koji je hteo da se obezbedi pred odmor.
Lebron se na kraju odlučio da ode u Seventisikserse i to za maltene veteranski minimalac jer će naredne sezone zaraditi 3.880.000 dolara. Zarađivaće manje nego u prvoj sezoni - kada je kao novajlija primao 4.000.000 dolara - dok za narednu sezonu ima igračku opciju.
Džejms je prošle sezone prosečno beležio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije za nešto više od 33 minuta na parketu. Još ima goriva u rezervoaru da napravi razliku i podigne jednu ekipu odmah u vrh kandidata za osvajanje titule.