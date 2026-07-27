Fener kompletirao roster: Za plate igrače izdvaja 17.000.000 evra

Kako se čini, Fenerbahče je završio sa pojačanjima za narednu sezonu. Naravno, doselekcija je uvek moguća, ali turski gigant ima kompletiranu ekipu sa kojom će započeti sezonu.

Istanbulski klub ozvaničio je danas potpis Džonija Džuzenga. On je prethodnu sezonu završio u Zenitu. Na 17 utakmica je prosečno davao 14 poena uz 2,4 skoka i 1,9 asistencija po meču. Bilo je očigledno da treba da igra na višem nivou od VTB lige, odnosno da se oproba u elitnom takmičenju.