Fener kompletirao roster: Za plate igrače izdvaja 17.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 16:05
Džoni Džuzeng poslednje pojačanje Jasikevičijusa
Kako se čini, Fenerbahče je završio sa pojačanjima za narednu sezonu. Naravno, doselekcija je uvek moguća, ali turski gigant ima kompletiranu ekipu sa kojom će započeti sezonu.
Istanbulski klub ozvaničio je danas potpis Džonija Džuzenga. On je prethodnu sezonu završio u Zenitu. Na 17 utakmica je prosečno davao 14 poena uz 2,4 skoka i 1,9 asistencija po meču. Bilo je očigledno da treba da igra na višem nivou od VTB lige, odnosno da se oproba u elitnom takmičenju.
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Pre njega Fenerbahče je doveo Šejna Larkina, Brekstona Kija, Ignasa Sargiunasa, Sertača Šanlija, Ševona Šildsa, Vila Klajburna, Markusa Bingama i Trenta Foresta. Ugovori su produženi sa kapitenom Melihom Mahmutogluom, Nikolom Melijem, Tejlenom Hortonom Takerom i Krisom Silvom.
Jedino što Fener nije očekivao jeste da ode Tarik Biberović. Turski reprezentativac se otisnuo u NBA ligu i pojačao Dalas Meverikse. Umesto njega je Džuzeng i stigao u Istanbul.
Elem, kako prenosi BasketNews, budžet Fenerbahčea za plate igrača naredne godine iznosi 17.000.000 evra. Donatas Urbonas piše da je taj iznos sličan prošlogodišnjem, dok ceo budžet nije poznat.
Turski novinar Serdžan Hamzaoglu je u subotu objavio da će ukupnu budžet košarkaške sekcije biti uvećan za 8.000.000 evra, ali je veoma brzu obrisao objavu na društvenim mrežama, te potom postavio novu u kojoj se izvinuo pratiocima i naveo da su brojke koje je napisao bile pogrešne. Dan kasnije, pojavila se informaijca da je će budžet svakako biti veći, kao i očekivanja predsednika Aziza Jildirima.
Ne treba da čude velika ulaganja Fenera. Prošle sezone tim nije bio dovoljno dobar, iako je na kraju Šaras Jasikevičijus uspeo da ga dovede do Fajnal fora. Prosto, nije bilo to-to što je bilo jasno svima u klubu. Titula šampoiona Evrope predata je Olimpijakosu, no nema dileme da bi Fener što pre da je vrati u Istanbul.