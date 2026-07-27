Hezonja protiv prokletstva evroligaških zvezda

Takođe, boriće se i protiv prokletstva koje prati najbolje igrače u Evropi. U poslednjih nekoliko godina nisu se lepo proveli momci sa Starog kontinenta u najjačoj ligi na svetu. Vasilije Micić, Saša Vezenkov, Geršon Jabusele i Najdžej Hejs Dejvis su se brže vratili nego što su otišli, a Hezonja će probati da prekine taj niz.

Mario Hezonja je već par sezona toliko nadmoćan u Evroligi da je bilo pitanje momenta kada će se vratiti u NBA ligu. To se desilo ovog leta, a hrvatski košarkaš će naredne godine braniti boje Klivlend Kavalirsa.

Krilni igrač je dokazao da je klasa u Evropi, sada treba da dokaže da za njega ima mesta i u NBA ligi. U koju u jednom momentu nije ni hteo da se vrati. Dok je igrao za Uniks 2022. godine izjavio je da se ne vraća jer se nije osećao poštovanim, kao i da je NBA više spektakl nego košarka. Četiri godine kasnije Hezonja se vraća u Ameriku za 2.800.000 dolara. I to mora da plati Real Madridu obeštećenje sa kojim je imao ugovor do 2029. godine. Odabrao je da se izbori za minute i još važnije šuteve pored igrača kakvi su Donovan Mičel, Džejms Harden i Evan Mobli.

Sigurno da rizikuje Hezonja, kao što je i Jabusele. Francuz se kao i Hrvat vratio u NBA ligu 2024. godine i obukao dres Filadelfija Seventisiksersa. Ekipa nije pobeđivala, ali je Jabusele igrao zaista sjajno i zaradio novi ugovor sa Njujork Niksima. U šampionskoj sezoni Niksi su ga trejdovali u Čikago Bulse, gde je igrao solidno, međutim otpustili ga i on je postao slobodan agent. Potpisao je ugovor sa Panatinaikosom i biće jedan od glavnih igrača Željka Obradovića naredne sezone u kojoj atinskog giganta zanima isključivo titula.

Pre Jabuselea, ni Vasilije Micić se nije lepo proveo. Nisu mu pomogla ni dva trofeja Evrolige i dve nagrade za MVP-ja Fajnal fora. Imao je nesreću da ode u Oklahomu koja je imala Šeja Gildžesa Aleksandera, kao i još nekoliko mladih igrača koje je morala da razvija. Micić je već u prvoj sezoni bio trejdovan u Šarlot i kraj te takmičarske godine je zaista odigrao dobro, pre svega jer je dobio pravu priliku usled povrede Lamela Bola. Zadržao ga je Šarlot preko leta, međutim u drugoj godini Micić maltene nije ni dobijao priliku. Opet je bio deo trejda i poslat je u Finiks. I sam je rekao da je tada već rešio da se vrati u Evropu i da ga kraj te sezone nije mnogo zanimao.

Još gore je prošao Saša Vezenkov. Izdržao je samo jednu sezonu u Sakramento Kingsima nakon što je terorisao odbrane širom Evrolige i bio kapiten svakom fantazi ljubitelju. I dok su oni morali da potraže druga rešenja, Vezenkov je sedeo na klupi. Odigrao je samo 42 utakmice, a kada je bio na terenu samo je stajao u ćošku. Nije to Vezenkov prosto i odmah se vratio u Olimpijakos. Poslednji u nizu koji se nisu proveli u NBA ligi jeste Najdžel Hejs Dejvis. Nakon što je dominirao u Fenerbahčeu, bio MVP Fajnal fora, osvojio titulu, sezonu pre spakovao Albi 50 poena, stigao je poziv iz NBA lige. Finiks ga je želeo i Hejs Dejvis je hteo opet da proba nakon što se nije naigrao na startu karijere u Los Anđeles Lejkersima. I sad je više bio na klupi, sakupio je nekako 27 nastupa, no posle tri i po meseca vratio se u Evropu i sleteo pravu u Atinu gde brani boje Panatinaikosa.