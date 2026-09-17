Delirijum u Istanbulu: Ovi ljudi nemaju ništa svetije od Bešiktaša, Marselj razbijen u paramparčad
Vreme čitanja: 10min | čet. 17.09.26. | 23:02
Igra crno-belih jeste bila rapsodija, ali Dušan Vlahović nije bio direktni učesnik ni kod jednog od četiri pogotka
Kakva noć, kakav fudbalski delirijum, kakva apsolutna, nemilosrdna destrukcija! Oni koji su večeras bili na stadionu Bešiktaša, ili su makar preko ekrana hvatali komadiće vatrene stihije, svedočili su fanatizmu koji prevazilazi običan sport i podseća na ono što se viđa još samo u Južnoj Americi.
Za navijače istanbulskih Orlova, za ovu fanatičnu armiju u crno-belom, nema ničeg svetijeg od Bešiktaša, a večeras su tu svoju religiju pretočili u urlik koji je zbrisao francuskog velikana. Olimpik iz Marselja se vraća kući rašiven i potpuno razbijen 1:4 (1:1).
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A u samom srcu tog istanbulskog uragana, na čelu napada crno-belih Orlova, stajao je Dušan Vlahović. Pravo je čudo, fenomen, da u ovakvoj večeri, u meču gde je Bešiktaš ispaljivao projektile iz svih oružja i brojao do četiri, srpski golgeter nije direktno potpisao nijedan pogodak niti asistenciju.
Štaviše, upravo je od jedne Vlahovićeve izgubljene lopte krenula munjevita kontra Francuza u finišu prvog poluvremena, iz koje je Marselj preko Kejliana Abdalaha uspeo da poravna na 1:1. Ostavio je Vinćenco Italijano Vlahovića u igri do kraja utakmice, baš je želeo da Srbin da gol, ali ipak 26-godišnji centarfor nije uspeo u toj nameri pa je Dušan ostao na učinku od četiri pogotka na šest utakmica u svim takmičenjima od dolaska u Bešiktaš.
Ali koga je uopšte briga za suvu statistiku u noći u kojoj je goreo Bosfor? Dok je Vlahović na sebe navlačio bes francuskih defanzivaca i trošio poslednje kapi znoja, kaznena ekspedicija Vinćenca Italijana pretvorila je drugo poluvreme u apsolutni pakao za goste! Ono što je usledilo u nastavku bila je klasična egzekucija na krilima navijačkog ludila koje je nateralo Marselj da kapitulira brže nego što je iko mogao da zamisli.
Sve dileme oko pobednika, crno-bela lavina je rešila u razmaku od samo tri minuta. Najpre je Vaclav Černi u 55. minutu pogodio za 2:1 i ponovo aktivirao eksploziv na tribinama, da bi već u 58. minutu panamski reprezentativac Majkl Muriljo povisio na 3:1 i izazvao potres koji se verovatno osetio u celom Istanbulu. Grogirani Francuzi nisu znali šta ih je snašlo, a tačku na ovu istorijsku rapsodiju i potpunu rezultatsku blamažu gostiju stavio je rezervista Ernest Poku u 81. minutu za konačnih 4:1
Bruno Ženesio je na klupi Marselja mogao samo nemoćno da posmatra kako mu se ekipa raspada pred očima, dok su se Orlovi sa Bosfora poigravali sa bivšim šampionom Evrope. Bešiktaš je spakovao velika tri boda na startu Lige Evrope, navijači su još jednom dokazali da za njih svetije religije od ovog kluba nema, a Marselj kući odlazi sa ozbiljnim traumama od istanbulskog huka i četvrtim uzastopnim porazom u svim takmičenjima. A, na svetu, u nedelju (20.45) čeka ih susret sa Pari Sen Žermenom.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
OFI - Hofenhajm 2:0 (1:0)
/Kantalapiedra 30, Kanelopulos 84/
Levski - Salcburg 0:1 (0:1)
/Tabaković 39/
Bešiktaš - Marselj 4:1 (1:1)
/Fakili 15, Černi 56, Muriljo 56, Poku 81 - Abdalah 29/
Juventus - NEC Najmehen 5:0 (3:0)
/Gonsales 9, Alajbegović 24, Voltemade 35pen. Čelik 75, Kolo Muani 82/
Seltik - Ferencvaroš 1:3 (1:1)
/Baur 44 - Dele 20, Zaharijasen 45+1, Arzani 47/
Lilestrem - Torense 1:2 (0:1)
/Olsen 79 - Alfaro 23, Pozo 49/
Viktorija Plzenj - Union Sen Žiloaz 0:3 (0:2)
/Mofokeng 17, Biondić 43, Kricfalusi 59/
Kristal Palas - Leh 4:0 (3:0)
/Pino 10, Ričards 27, Larsen 34, Enketija 89/
Real Sosijedad - Bornmut 1:2 (0:2)
/Gomez 58 - Klajvert 11, Rajan 20/