Delirijum u Istanbulu: Ovi ljudi nemaju ništa svetije od Bešiktaša, Marselj razbijen u paramparčad

Kakva noć, kakav fudbalski delirijum, kakva apsolutna, nemilosrdna destrukcija! Oni koji su večeras bili na stadionu Bešiktaša, ili su makar preko ekrana hvatali komadiće vatrene stihije, svedočili su fanatizmu koji prevazilazi običan sport i podseća na ono što se viđa još samo u Južnoj Americi.

Za navijače istanbulskih Orlova, za ovu fanatičnu armiju u crno-belom, nema ničeg svetijeg od Bešiktaša, a večeras su tu svoju religiju pretočili u urlik koji je zbrisao francuskog velikana. Olimpik iz Marselja se vraća kući rašiven i potpuno razbijen 1:4 (1:1).