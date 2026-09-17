REZZIME DANA (četvrtak): Drugoligaš upropastio mnoge tikete, Zvezda se provukla

ZAOKRUŽENO

MAN. SITI – NORIČ (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 5:0

Liga kup, takmičenje u kome engleski velikani vole da eksperimentišu i pusti mlađe igrače da pokažu šta znaju i daju šansu rezervistima koji ne igraju toliko u Premijer ligi ili Ligi šampiona. To je uradio i Mančester Siti, a Norič nije mogao da parira ni drugom timu Građana. Sastav Enca Mareske završio je posao za pola sata, a u drugom poluvremenu je samo potpisao pobedu - 5:0 (2:0).

ŽELEZNIČAR P. - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 1:2

Crvena zvezda se u Banatu ponašala kao da igra meč protiv evropskog favorita. Barem ekipe iz drugog šešira Liga Evrope. Bila je nadigrana i sabijena u svoj šesnaesterac. Ekstreman kvalitet, posle jedne od retkih smislenih akcija Crvene zvezde u drugom poluvremenu u gol pretvorio Loiz Loizu. Bile je to savršena kifla posle dodavanja Elšnika koja se zarila u dalji ugao Popovićevog gola. Majstorski i neodbranjivo.

JUVENTUS – NEC NAJMEHEN (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 5:0

Kuku i lele Dušanu pored ovakvog ćuvara mreže u nastavku sezone. Već posle devet minuta, golman NEC-a napravio je kardinalnu grešku i poklonio gol Niku Gonzalesu. Kamil Grabara je ispucao loptu, Polter je krenuo na nju i - promašio je. Gonzales je iskoristio poklon i maltene se ušetao u gol. Skoro isti kiks čovek je napravio u finišu meča kad je krenuo na Randala Kolo Muanija i opet ostao kratak, Francuz se isto kao i Gonzales prošetao do gola i servirao petardu (5:0).

KRISTAL PALAS – LEH POZNANJ (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 4:0

Dominacija Kristal Palasa kakva se i očekivala. Leh je bio matiran posle 34 minuta fudbala. Da londonski tim nije pustio gas ko zna koliko golova bi primili Poljaci. Na kraju je 4:0 i sjajan rezultat za goste.

BETIS – HETAFE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Uživanje je gledati zeleno-bele kako kombinuje, kako sve puca kada se stušte napred, pa nije ni čudo što se čitavih 90 minuta čuju samo aplauzi. Uz povremene zvižduke za Nemanju Gudelja, koji je dugo igrao za gradskog i najvećeg rivala Sevilju. Elem, u meču šestog kola španskog šampionata, Betis je savladao Hetafe 1:0 (1:0), koji može da zahvali golmanu Davidu Soriji što je bio samo minimalac. Nije imala ekipa Pepea Bordalasa nikakvo rešenje za Betis, gotovo da šansu nisu napravili, dok su pozadi "ono njihovo", odradili koliko su mogli. Protiv ovakvog Betisa, dobro su i prošli.

BEŠIKTAŠ - MARSELJ (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:4

Kakva noć, kakav fudbalski delirijum, kakva apsolutna, nemilosrdna destrukcija! Oni koji su večeras bili na stadionu Bešiktaša, ili su makar preko ekrana hvatali komadiće vatrene stihije, svedočili su fanatizmu koji prevazilazi običan sport i podseća na ono što se viđa još samo u Južnoj Americi. Za navijače istanbulskih Orlova, za ovu fanatičnu armiju u crno-belom, nema ničeg svetijeg od Bešiktaša, a večeras su tu svoju religiju pretočili u urlik koji je zbrisao francuskog velikana. Olimpik iz Marselja se vraća kući rašiven i potpuno razbijen 1:4 (1:1).

MALAGA - VILJAREAL (tip 2, kvota 1,97) - rezultat 1:3

Bio je Viljareal favorit, ali Malaga je uspela da dođe do ranog vođstva u desetom minutu. Dotor je da gol, ali se onda upalila Žuta podmornica. Već do poluvremena gosti su vodili, a pobedu Viljareala potpisao je Pape Gej sa bele tačke u 86. minutu.

PRECRTANO

OFI – HOFENHAJM (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 2:0

OFI sa Krita upravo živi jednu od najlepših fudbalskih bajki u Evropi, a povratak teško da je mogao da bude upečatljiviji. Grčki klub je u prvom kolu Lige Evrope u svom Heraklionu savladao Hofenhajm 2:0 (1:0) i tako jednu od najvećih utakmica novije klupske istorije pretvorio u noć za pamćenje.

LILESTREM - TORENSE (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 1:2

Domaći teren, pune tribine kapaciteta 11.500, raspevani navijači, kišovito i hladnije vreme nego u Portugaliji, veće iskustvo... Ništa od toga nije pomoglo norveškog Lilestremu da savlada portugalskog drugoligaša Torense u prvom kolu Lige Evrope. Na debiju u Evropi, osvajač Kupa Portugalije prošle sezone (pobedom nad Sportingom u finalu posle produžetaka) upisao je istorijsu pobedu - 2:1 (1:0). Iako je poslednjih desetak minuta, od 85. plus nadoknada, igrao sa igračem manje zbog isključenja nemačkog veziste Jate.

SELTIK - FERENCVAROŠ (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 1:3

Još jedno veliko iznenađenje u Ligi Evrope. Nije se očekivalo da Ferencvaroš ode u Škotsku i ovako se poigra sa Seltiko. Nisu se Mađari povukli ni na 1:0, ni na 2:1, a kad su dali treći gol u 47. minutu, jasno je bilo da iz Škotske imaju nameru da odu samo sa tri boda u džepu.