Istorijsko veče malenog Torensea: Preživeli 24 šuta u Norveškoj i pobedili na debiju u Evropi
Vreme čitanja: 6min | čet. 17.09.26. | 23:03
Portugalski drugoligaš savladao Lilestrem sa 2:1 iako je poslednjih desetak minuta imao igrača manje
Domaći teren, pune tribine kapaciteta 11.500, raspevani navijači, kišovito i hladnije vreme nego u Portugaliji, veće iskustvo... Ništa od toga nije pomoglo norveškog Lilestremu da savlada portugalskog drugoligaša Torense u prvom kolu Lige Evrope.
Na debiju u Evropi, osvajač Kupa Portugalije prošle sezone (pobedom nad Sportingom u finalu posle produžetaka) upisao je istorijskih 2:1 (1:0). Iako je poslednjih desetak minuta, od 85. plus nadoknada, igrao sa igračem manje zbog isključenja nemačkog veziste Jate.
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Organizovano su se gosti branili i preživeli 24 šuta domaćeg tima. Nisu to sve bili projektili ka Brazilcu Adrijelu, niti je golman Torensea imao pozamašan broj intervencija (šest lopti je išlo u okvir gola), ali je u redovima portugalskog predstavnika konstantno vladala napetost od kada su poveli sa 2:0. Uspeli su da je kontrolišu i sačuvaju prednost stečenu pogocima Alehandra Alfara u 23. minuti i Manuela Poza u 49.
Prvo su izabranici mladog Luisa Tralhaa (47) demonstrirali sjajnu tranziciju iz odbrane u napad, a potom je krilni napadač iskoristio poklon da ostane potpuno sam u kaznenom prostoru rivala.
Nije Lilestrem bauk od ekipe, niti je Torense prvi drugoligaš koji je ostvario pobedu u Ligi Evrope (učinio je to Vigan u sezoni 2013/14 protiv Maribora sa 3:1), ali slaviće se u gradiću na zapadu Portugalije, 50 kilometara udaljenom od prestonice Lisabona, do dugo u noć. Istorijski je ovo podvig, posebno imajući u vidu ostale rivale Torensea u Ligi Evrope. Sledeći je Sanderlend, potom igraju sa Ferencvarošem, Ararat Jermenijom, Seltikom, Real Sosijedadom, Lehom i Olimpijakosom.
Možda zasluže da ih još koji put pogleda sreća...
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
OFI - Hofenhajm 2:0 (1:0)
/Kantalapiedra 30, Kanelopulos 84/
Levski - Salcburg 0:1 (0:1)
/Tabaković 39/
Bešiktaš - Olimpik Marselj 4:1 (1:1)
/Fakili 15, Černi 56, Muriljo 59, Poku 81 - Abdala 29/
Juventus - NEC Najmehen 5:0 (3:0)
/Gonsales 9, Alajbegović 24, Voltemade 35pen. Čelik 75, Kolo Muani 82/
Seltik - Ferencvaroš 1:3 (1:1)
/Baur 44 - Dele 20, Zaharijasen 45+1, Arzani 47/
Lilestrem - Torense 1:2 (0:1)
/Olsen 79 - Alfaro 23, Pozo 49/
Viktorija Plzenj - Union Sen Žiloaz 0:3 (0:2)
/Mofokeng 17, Biondić 43, Kricfalusi 59/
Kristal Palas - Leh 4:0 (3:0)
/Pino 10, Ričards 27, Larsen 34, Enketija 89/
Real Sosijedad - Bornmut 1:2 (0:2)
/Gomez 58 - Klajvert 11, Rajan 20/