Istorijsko veče malenog Torensea: Preživeli 24 šuta u Norveškoj i pobedili na debiju u Evropi

Organizovano su se gosti branili i preživeli 24 šuta domaćeg tima. Nisu to sve bili projektili ka Brazilcu Adrijelu, niti je golman Torensea imao pozamašan broj intervencija (šest lopti je išlo u okvir gola), ali je u redovima portugalskog predstavnika konstantno vladala napetost od kada su poveli sa 2:0. Uspeli su da je kontrolišu i sačuvaju prednost stečenu pogocima Alehandra Alfara u 23. minuti i Manuela Poza u 49.

Prvo su izabranici mladog Luisa Tralhaa (47) demonstrirali sjajnu tranziciju iz odbrane u napad, a potom je krilni napadač iskoristio poklon da ostane potpuno sam u kaznenom prostoru rivala.

Nije Lilestrem bauk od ekipe, niti je Torense prvi drugoligaš koji je ostvario pobedu u Ligi Evrope (učinio je to Vigan u sezoni 2013/14 protiv Maribora sa 3:1), ali slaviće se u gradiću na zapadu Portugalije, 50 kilometara udaljenom od prestonice Lisabona, do dugo u noć. Istorijski je ovo podvig, posebno imajući u vidu ostale rivale Torensea u Ligi Evrope. Sledeći je Sanderlend, potom igraju sa Ferencvarošem, Ararat Jermenijom, Seltikom, Real Sosijedadom, Lehom i Olimpijakosom.

Možda zasluže da ih još koji put pogleda sreća...