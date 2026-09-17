Drugi tim Sitija odradio lakši trening: Norič nemoćan protiv Građana

Nije da se očekivao bilo koji drugačiji ishod, ali Norič je u uvodnih 15 minuta uspeo da umrtvi igru i odbije inicijalni napad Sitija. Bio je to razlog za optimizam i nadu u čudo, ali...

Šamar realnosti prvi je gostima udario 17-godišnji Flojd Samba koji je načeo mrežu Noriča glavom posle preciznog ubacivanja Alana Elijasa. Samo 180 sekundi kaznije Siti je surovo kaznio previsoko izlaženje Noriča.

Pukla je kontra, a supertalentovani Ajub Buadi je proturio loptu u prostor Rajanu Šerkiju. Francuz je izašao jedan na jedan sa golman gostiju Danijelom Grimšoom i rutinski rešio tu situaciju.

Bilo je to-to za prvo poluvreme, a u na početku drugog domaćin je odlučio da reši pitanje pobednika što je pre moguće. To je uradio preko Alana Elijasa koji u 48. mintu sjajnim potezom izbacio čuvara iz igre i onda sa leve strane levom nogodio pogodio suprotnu stranu i matirao Grimšoa.

Tačku na i stavio je mlađani Samba koji je postigao najlepši gol na utakmici. Dobro se namestio i poslao loptu u mrežu sa mnogo felša, a golman gostiju je paradom samo ulepšao pogodak. Valja reči da je za treći i četvrti gol asistirao Rajan Ait Nuri koji je takođe odigrao sjajnu utakmicu.