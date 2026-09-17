Drugi tim Sitija odradio lakši trening: Norič nemoćan protiv Građana
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 22:18
Tim Enca Mareske lako slavio i plasirao se u osminu finala Liga kupa - 5:0
Liga kup, takmičenje u kome engleski velikani vole da eksperimentišu i pusti mlađe igrače da pokažu šta znaju i daju šansu rezervistima koji ne igraju toliko u Premijer ligi ili Ligi šampiona.
To je uradio i Mančester Siti, a Norič nije mogao da parira ni drugom timu Građana. Sastav Enca Mareske završio je posao za pola sata, a u drugom poluvremenu je samo potpisao pobedu - 5:0 (2:0).
Izabrane vesti
Nije da se očekivao bilo koji drugačiji ishod, ali Norič je u uvodnih 15 minuta uspeo da umrtvi igru i odbije inicijalni napad Sitija. Bio je to razlog za optimizam i nadu u čudo, ali...
Šamar realnosti prvi je gostima udario 17-godišnji Flojd Samba koji je načeo mrežu Noriča glavom posle preciznog ubacivanja Alana Elijasa. Samo 180 sekundi kaznije Siti je surovo kaznio previsoko izlaženje Noriča.
Pukla je kontra, a supertalentovani Ajub Buadi je proturio loptu u prostor Rajanu Šerkiju. Francuz je izašao jedan na jedan sa golman gostiju Danijelom Grimšoom i rutinski rešio tu situaciju.
Bilo je to-to za prvo poluvreme, a u na početku drugog domaćin je odlučio da reši pitanje pobednika što je pre moguće. To je uradio preko Alana Elijasa koji u 48. mintu sjajnim potezom izbacio čuvara iz igre i onda sa leve strane levom nogodio pogodio suprotnu stranu i matirao Grimšoa.
Tačku na i stavio je mlađani Samba koji je postigao najlepši gol na utakmici. Dobro se namestio i poslao loptu u mrežu sa mnogo felša, a golman gostiju je paradom samo ulepšao pogodak. Valja reči da je za treći i četvrti gol asistirao Rajan Ait Nuri koji je takođe odigrao sjajnu utakmicu.
Do kraja utakmice nije bilo mnogo uzbuđenja osim poništenog gola Noriča zbog ofsajda, a onda u 90. minutu Rajan Makadu je natrčao na loptu i postavio konačnih 5:0. Mančester Siti će se u osmini finala sastati sa Brajtonom.