Kuku i lele Tadiću pored ovakvog golmana, Juve pretvorio NEC u prah i pepeo (VIDEO)

Odmarao je Dušan Tadić prethodnog vikenda kako bi što svežiji dočekao meč sa Juventusom u prvom kolu Lige Evrope. Međutim, kako su mu izgledali saigrači večeras u Torinu, možda bi mu bilo bolje da je i večeras napravio pauzu. Mogao je samo da gleda nemoć i kako se ekipa raspada pred naletima raspoloženog domaćina. Posebno je skandalozan bio golman Nikolas Polter, direktni krivac za dva gola Juventusa. Kuku i lele Dušanu pored ovakvog ćuvara mreže u nastavku sezone.

Već posle devet minuta, golman NEC-a napravio je kardinalnu grešku i poklonio gol Niku Gonzalesu. Kamil Grabara je ispucao loptu, Polter je krenuo na nju i - promašio je. Gonzales je iskoristio poklon i maltene se ušetao u gol. Skoro isti kiks čovek je napravio u finišu meča kad je krenuo na Randala Kolo Muanija i opet ostao kratak, Francuz se isto kao i Gonzales prošetao do gola i servirao petardu (5:0).