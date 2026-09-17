Kuku i lele Tadiću pored ovakvog golmana, Juve pretvorio NEC u prah i pepeo (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | čet. 17.09.26. | 22:52
Neverovatno šta je večeras radio Nikolas Polter, čuvar mreže NEC-a, nije ni čudo što je pukla petarda- 5:0
Odmarao je Dušan Tadić prethodnog vikenda kako bi što svežiji dočekao meč sa Juventusom u prvom kolu Lige Evrope. Međutim, kako su mu izgledali saigrači večeras u Torinu, možda bi mu bilo bolje da je i večeras napravio pauzu. Mogao je samo da gleda nemoć i kako se ekipa raspada pred naletima raspoloženog domaćina. Posebno je skandalozan bio golman Nikolas Polter, direktni krivac za dva gola Juventusa. Kuku i lele Dušanu pored ovakvog ćuvara mreže u nastavku sezone.
Već posle devet minuta, golman NEC-a napravio je kardinalnu grešku i poklonio gol Niku Gonzalesu. Kamil Grabara je ispucao loptu, Polter je krenuo na nju i - promašio je. Gonzales je iskoristio poklon i maltene se ušetao u gol. Skoro isti kiks čovek je napravio u finišu meča kad je krenuo na Randala Kolo Muanija i opet ostao kratak, Francuz se isto kao i Gonzales prošetao do gola i servirao petardu (5:0).
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Tim Lučana Spaletija namirisao je krv i nesigrunog čuvara mreže i napado u talasima posle prvog gola, dok se odbrana holandskog tima konstantno povijala. Već sredinom prvog dela, Juve je povećao vođstvo. Veston Mekeni je uspeo da pobegne Darku Nejašmiću i kao na tacni posluži Kerima Alajbegovića, a reprezentativac BiH upisao prvenac u dresu Stare Dame.
Za svo ovo vreme, NEC je pokušavao da igra ofanzivno, držao linije visoko, ali je napravio previše grešaka u odbrani i za svaku su bili kažnjeni. Poslednja kobna je bila ona Almugere Kabara. Štoper gostiju je u 34. minutu pokosio Nika Gonzalesa u kaznenom prostoru i sudija je pokazao na penal koji je u gol pretvorio Nik Voltemade. Juve je zgužvao NEC za 25 minuta i rešio utakmicu pre kraja prvog poluvremena.
Pokušavao je Tadić sa nekoliko lepih proigravanja da poveže linije tima i malo ubrizga samopouzdanje saigračima, međutim, Srbin je u većem delu meča bio potpuno odsečen, a u nekim situacijama kad je tražio loptu - nije je dobio.
Istina, NEC nije odustao od ofanzivnog stila igre ni u nastavku, uprkos tome što je ubedljivo gubio i za to zaslužuju pohvale - ostali su dosledni sebi, pokušavali da pritisnu rivala, ali sa nemoguće je napraviti nešto više posle onoliko propusta u odbrani tokom prvog dela.
Doduše, nije ni Juventus bio ofanzivan u drugih 45 minuta, više je otaljavao posao, ali je uspeo da postigne još dva gol prvo preko Zekija Čelika na asistenciju Randala Kolo Muanija, a onda je Francuz zaokružio trijumf na dodavanje Džona Lukumija uz užasno lošu reakciju Nikolasa Poletara nedostojne čoveka koji je prvi golman ekipe u ovom momentu.
Navijače Juvea je pomalo iziritirala odluka Spaletija da uvede Bremera umesto Mekenija. Smatraju da nema potrebe pojačavati defanzivu kad imate veliku prednost. Žele da gledaju Juve koji je dominantan protiv timova kao što je NEC. Danas su to imali prilike da vide uglavnom u prvom poluvremenu.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
OFI - Hofenhajm 2:0 (1:0)
/Kantalapiedra 30, Kanelopulos 84/
Levski - Salcburg 0:1 (0:1)
/Tabaković 39/
Bešiktaš - Olimpik Marselj 4:1 (1:1)
/Fakili 15, Černi 56, Muriljo 59, Poku 81 - Abdala 29/
Juventus - NEC Najmehen 5:0 (3:0)
/Gonsales 9, Alajbegović 24, Voltemade 35pen. Čelik 75, Kolo Muani 82/
Seltik - Ferencvaroš 1:3 (1:1)
/Baur 44 - Dele 20, Zaharijasen 45+1, Arzani 47/
Lilestrem - Torense 1:2 (0:1)
/Olsen 79 - Alfaro 23, Pozo 49/
Viktorija Plzenj - Union Sen Žiloaz 0:3 (0:2)
/Mofokeng 17, Biondić 43, Kricfalusi 59/
Kristal Palas - Leh 4:0 (3:0)
/Pino 10, Ričards 27, Larsen 34, Enketija 89/
Real Sosijedad - Bornmut 1:2 (0:2)
/Gomez 58 - Klajvert 11, Rajan 20/