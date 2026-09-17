Koković: Zaslužili smo više; Rijera: Imali su više vremena za pripremu

Uzbudljiv meč gledali smo u Pančevu, rešen prelepim pogotkom Loizosa Loizua u 89. minutu. Majstorski je Kipranin šutirao i doneo Crvenoj zvezdi pobedu nad Železničarom sa 2:1.

Ozbiljno su se namučili gosti da stignu do tri boda, posebno u drugom poluvremenu tokom kog je domaćin stvorio više šansi za pogodak, međutim, nisu ih realizovali izabranici Radomira Kokovića i kazna je stigla.