Koković: Zaslužili smo više; Rijera: Imali su više vremena za pripremu
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 22:28
Izjave trenera posle utakmice u Pančevu
Uzbudljiv meč gledali smo u Pančevu, rešen prelepim pogotkom Loizosa Loizua u 89. minutu. Majstorski je Kipranin šutirao i doneo Crvenoj zvezdi pobedu nad Železničarom sa 2:1.
Ozbiljno su se namučili gosti da stignu do tri boda, posebno u drugom poluvremenu tokom kog je domaćin stvorio više šansi za pogodak, međutim, nisu ih realizovali izabranici Radomira Kokovića i kazna je stigla.
Izabrane vesti
Iako nije blistala, Crvena zvezda je ekipa koja ima iskustvo da pobedi i kada joj ne ide. Ostelili su Pančevci to na svojoj koži i ostaje im da žele zbog propuštene šanse da osvoje makar jedan bod, kao u prethodnom okršaju sa crveno-belima na svom stadionu, u finišu prošle sezone.
"Generalno smo izgledali dobro, odigrali konkretnu utakmicu, imali zrelije šanse od Zvezde i zaslužili smo više od poraza. Zvezda je rešila utakmicu majstorskim golom, to je taj individualni kvalitet. Bio je to njihov drugi šut na gol večeras. Žao mi je zbog momaka, mislim da su uložili mnogo energije, želeli su da pobede. Nismo uspeli, ali igramo u nedelju i nemamo mnogo vremena da se osvrćemo na ovo. To je sport... Spremamo se za nedelju", utučen je bio Koković posle utakmice u Pančevu.
Ni Albert Rijera nije bio nasmejan. Iako je njegov tim upisao tri boda, nema Španac mnogo razloga da slavi posle novog neubedljivog izdanja crveno-belih.
"Surdulica, pa ova utakmica... Teška gostovanja, brz teren. Koliko je bodova osvojio Železničar, koliko Radnik? Oni su imali nedelju dana da se pripreme za nas, mi tri dana. Bilo je nekih problema sa povredama, odigrali smo pet utakmica u kratkom periodu... Komplikovana su ekipa, neće vam dozvoliti da igrate vašu igru. Nismo imali dobre odluke u poslednjoj četvrtini terena, u fazi napada. Gol koji smo primili za 1:1 je dosta promenio tok utakmice. Svaka utakmica ima i dobre i loše stvari, ali tri boda su u džepu i već razmišljamo o nedelji", rekao je Rijera pred kamerom TV Arena Sport.