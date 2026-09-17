Rijera: Sve vidite negativno! Ne mučimo se...

Međutim, trener Crvene zvezde Albert Rijere rekao je da je sve to proces. Čak i iznenadio predstavnike medija u Banatu da sve gledaju negativno. Zabolela ga je konstatacija da se Zvezda već nekoliko sedmica muči.

„ Mi se ne mučimo, nego ne pobeđujemo lako. To su različite stvari. Imam utisak da sve vidite na neki negativan način. Mi smo imali tri dana da se spremimo za ovaj meč, naš rival sedam dana. I tako će biti i za vikend. Morate da znate da imamo mnogo problema što se tiče fizike. Na primer nismo mogli da menjamo odbranu. Lukasen je imao problem, imali smo problem sa žutim kartonima iz prvog poluvremena. To nije moj izgovor, dešava nam se da ne možemo da oporavimo igrače. Pored toga na svaka tri dana igramo na veštačkom terenu. To su problemi iz prošlosti. Ja sam ih nasledio“, rekao je Albert Rijera.

On je pohvalno govorio o timu iz Pančeva.

„ Ovaj tim je teško pobediti kada je igraju kod kuće. Oni ponekad mnogo rizikuju. Igraju „čovek na čoveka“. Moramo da budemo ofanzivno bolji. Tako doakzuješ da smo bolji tim, da smo bolji igrači. Mi to danas nismo radili“.

Malo se našalio Rijera na kraju konferencije.

„Oni su dobri u prekidima. Dali su nam tako gol. Mi nismo tako dobri. Dakle, moramo na tome da radimo“.