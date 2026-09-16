Iste boje, ista vera – još jednom: Saša Zdjelar najvredniji igrač u istoriji Jermenije

„Novi rekord u jermenskom fudbalu. Srpski vezista Saša Zdjelar potpisao je ugovor sa Noom. Zdjelar je profesionalnu karijeru započeo u otadžbini, u OFK Beogradu. Godine 2015. prešao je u grčki Olimpijakos, sa kojim je osvojio titulu prvaka Grčke. Tokom karijere, Saša je nastupao i za špansku Majorku, srpski Partizan, kao i za moskovski CSKA i Zenit. Sa Partizanom je dvaput osvojio Kup Srbije, a sa CSKA dvaput Kup Rusije. Zdjelar je 2015. godine postao svetski prvak sa reprezentacijom Srbije do 20 godina. Ovaj vezista je takođe zabeležio devet nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije. Saša Zdjelar će u Noi nositi dres sa brojem 16. Dobro došao, Saša. Želimo ti puno uspeha u našem klubu“, precizirali su iz Jerevana.

Prema navodima tamošnjih medija, Saša Zdjelar je činom potpisivanja postao najvredniji fudbaler ikada koji će zaigrati u prvenstvu Jermenije. Njegova tržišna vrednost procenjena je na 2.500.000 evra i po tome je apsolutni rekorder.

U novoj sredini Zdjelar će imati društvo u vidu još jednog Srbina, Marka Lazetića, nedavno angažovanog iz Aberdina. Posle sedam kola crno-beli su na vrhu tabele sa svih sedam pobeda i na dobrom su putu da osvoje drugu titulu od postanka kluba.