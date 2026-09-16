Kriza drma Maksimir: Kovačeviću se drma klupa pred odlazak Zvezdinom “dželatu”
Vreme čitanja: 5min | sre. 16.09.26. | 11:49
Hapoel Beer Ševa na neutralnom terenu u Bukureštu izaziva Dinamo Zagreb na startu Lige Evrope (21.00)
Hapoel Beer Ševa je ovog leta pregazio Crvenu zvezdu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, izgledao je za dve klase bolji tim, iako višestruko jeftiniji od srpskog šampiona, ali je to bilo više slabost tadašnjeg tima Dejana Stankovića nego jačina Izraelaca.
Ekipa za koji igra srpski napadač Igor Zlatanović nesrećno je ostala bez Lige šampiona u duelu sa Sabahom iz Azerbejdžana, pa će sreću potražiti u Ligi Evrope, a prvi rival je Dinamo iz Zagreba (21.00). Zbog rata na Bliskom istoku, tim iz Beer Ševe će kao domaćin igrati u Bukureštu, a ne u Mađarskoj kada je dočekao Zvezdu. Modri su imali ulogu favorita protiv Vikinga iz Stavangera, ali su eliminisani od norveškog prvaka u plej-ofu za elitno evropsko takmičenje.
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Modri su u krizi. Drma se klupa treneru Mariju Kovačeviću posle poraza od Osijeka pre četiri dana u HNL-u (2:4), a pre toga i mršavog remija u Puli protiv Istre (2:2). Hajduk je neoečekivani lider u šampionatu Hrvatske.
21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX
Pobeda u glavnom gradu Rumunije bila bi melem na ranu za Dinamo, popravila bi se za 180 stepeni atmosfere na Maksimiru. Čelnik kluba, legendarni Zvonimir Boban, spustio se u svlačionicu i pričao sa igračima pred duel sa najboljim timom Izraela.
“Zaslužujemo više poštovanja javnosti i novinara jer smo dosad ostvarili sve ciljeve. Dupla kruna, Liga Evrope koja je bila cilj... Žao nam je što nismo u Ligi šampiona, ali je ovo jako takmičenje gde želimo da napravimo rezultat”, poručio je trener Mario Kovačević, prenosi portal germanijak.hr.
Trener Dinama je prokomentarisao i silazak Bobana u svlačionicu.
"Mislim da u tome nema ništa loše, naprotiv. Predsednik uvek donesi pozitivu, nije to nešto što će nas dodatno uništiti, on nam daje podršku, stoji uz nas i veruje da možemo biti bolji".
Svestan je trener Dinama da bi novi neuspeh pogoršao njegovu situaciju.
"Ne znam šta bih rekao, ponosan sam što smo sve napravili, ne znam koja tim ne izgubi. Sve što smo hteli smo ostvarili, dupla kruna, Liga šampiona nam je izmakla za malo. Liga Evrope je bila minimalni cilj. Idemo sad dalje. Rekao sam da ne sumnjam u svoju ekipu, glupo mi je o tome da pričam”, istakao je Kovačević.
Najavio je promene u timu trener Dinama posle kraha u Osijeku. Germanijak piše da je mesto u startnih 11 izgubio Luka Stojković, a da će na njegovo mesto doći Lukas Kačavenda. Na levom krilu je dilema Albanac Hodža ili povratnik na Maksimir Mislav Oršić.
Ni Hapoelu ne cvetaju ruže u domaćem šampionatu. Sedam bodova u prva četiri kola i već zaostaje u odnosu na Makabi iz Tel Aviva koji ima maksimalan učinak.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
18.45: (4,90) Ararat Jermenija (3,60) Sparta Prag (1,67) MOZZART RELAX
18.45: (3,90) Omonija (3,45) Selta (1,97)
21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX
21.00: (2,85) Anderleht (3,50) Lion (2,40)
21.00: (1.10) Bajer Leverkuzen (11,0) Celje (18,0)
21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX
21.00: (3,90) Šturm (3,60) Ren (1,92) MOZZART RELAX
21.00: (1,58) Sanderlend (4,00) AZ Alkmar (5,90)
21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama