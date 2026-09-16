Kriza drma Maksimir: Kovačeviću se drma klupa pred odlazak Zvezdinom “dželatu”

Hapoel Beer Ševa je ovog leta pregazio Crvenu zvezdu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, izgledao je za dve klase bolji tim, iako višestruko jeftiniji od srpskog šampiona, ali je to bilo više slabost tadašnjeg tima Dejana Stankovića nego jačina Izraelaca.

Ekipa za koji igra srpski napadač Igor Zlatanović nesrećno je ostala bez Lige šampiona u duelu sa Sabahom iz Azerbejdžana, pa će sreću potražiti u Ligi Evrope, a prvi rival je Dinamo iz Zagreba (21.00). Zbog rata na Bliskom istoku, tim iz Beer Ševe će kao domaćin igrati u Bukureštu, a ne u Mađarskoj kada je dočekao Zvezdu. Modri su imali ulogu favorita protiv Vikinga iz Stavangera, ali su eliminisani od norveškog prvaka u plej-ofu za elitno evropsko takmičenje.