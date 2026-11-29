Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 12:03
Novi Pazar pozvao navijače da pomognu u čišćenju terena
Sneg u Novom Pazaru trenutno ne pada i verovatno neće u narednim satima, ali izgleda da ga je tokom prethodne noći ipak bilo - previše. Toliko da je u pitanje doveden derbi 17. kola Mozzart Bet Superlige između Novog Pazara i Crvene zvezde.
Meč je zakazan za 15.30 na Gradskom stadionu, karte skoro da su prodate do kraja, ali fudbala možda i ne budemu kasno popodne. Domaćin će oglasio na zvaničnoj stranici i pozvao navijače u akciju čišćenja terena, a da je utakmica pod znakom pitanja iz tabora domaćeg tima potvrdili su za Mozzart Sport.
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Varijanta je, dakle, lopate u ruke, pa dokle se stigne.
"Zbog snega koji je prekrio Gradski stadion, potrebna nam je pomoć u čišćenju, kako bi se stvorili uslovi za odigravanje današnje protiv Crvene zvezde", navode Pazarci na klupskim internet stranicama.
Termin okupljanja na sportskom zdanju kraj Jošanice je 12.30.
"Pozivamo sve navijače da dođu i pomognu nam da spremimo teren za utakmicu od 15.30. Danas nam je potrebna vaša pomoć. Svi zajedno za Novi Pazar", apelovali su u Novom Pazaru.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
Ponedeljak
14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama