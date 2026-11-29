Sneg u Novom Pazaru trenutno ne pada i verovatno neće u narednim satima, ali izgleda da ga je tokom prethodne noći ipak bilo - previše. Toliko da je u pitanje doveden derbi 17. kola Mozzart Bet Superlige između Novog Pazara i Crvene zvezde.

Meč je zakazan za 15.30 na Gradskom stadionu, karte skoro da su prodate do kraja, ali fudbala možda i ne budemu kasno popodne. Domaćin će oglasio na zvaničnoj stranici i pozvao navijače u akciju čišćenja terena, a da je utakmica pod znakom pitanja iz tabora domaćeg tima potvrdili su za Mozzart Sport.