Navijači kažu jedno, Jang ih ubeđuje u nešto drugo
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 11:38
"Žao mi je što nas tako gledaju", kaže plejmejker
Na najvećem udaru za sada ove sezone našao se Trej Jang. Potpisao je novi, četvorogodišnji ugovor letos sa Vašington Vizardsima vredan 213.000.000 dolara, uz igračku opciju za poslednju godinu, što je sada glavna tema. Očekivalo se da bude lider ekipe, da Vizardsi pod njegovom organizatorskom palicom progledaju, ali on igra najgoru košarku do sada u karijeri. Imao je meč ove sezone gde čak nije dao nijedan poen, što mu se prvi put desilo.
Vašington je na razočaravajućem skoru 7-13, pa su odlučili da otpuste trenera Brajana Kifa posle debakla na domaćem parketu od Orlando Medžika. Pokušavao je i doskorašnji šef stručnog štaba da promeni nešto u igri, da nađe neku drugu ulogu Jangu, ali ni to mu ni je uspelo, pa je sada ostao bez posla.
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Plejmejker, koji je nekada bio i Ol star i član najboljih petorki NBA lige, beleži najslabije poenterske brojke u dosadašnjoj NBA karijeri. U prvih 20 utakmica sezone prosečno postiže 17,2 poena, uz 2,7 skokova i 8,9 asistencija, dok iz igre za dva poena šutira svega 40,5 odsto. Baš slabo, pošto se očekivalo mnogo više, pa i pre svega da razigra klince koji su se tu razvijali - poput Aleksa Sara i Trea Džonsona - kao i ovogodišnjeg prvog pika na draftu Ej Džeja Dibantsu. Za sada, nisu uopšte kliknuli.
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Nije ni on zadovoljan kako sve izgleda, daleko od toga. Posle poraza od Orlanda govorio je i o nezadovoljstvu navijača koji smatraju da su Vizardsi ponovo ista ekipa kao prethodnih godina. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je izjavu dao nekoliko sati pre nego što je Brajan Kif dobio otkaz.
"Mislim da je to njihova percepcija i da mogu da misle šta god žele. Žao mi je zbog navijača koji tako gledaju na nas", rekao je Jang.
Pokušao je malo da spere fleke i da kaže da to baš nije tako.
"Mislim, naš skor nije isti kao prethodnih godina, očigledno je da imamo novi tim i nove igrače i da će biti potrebno vreme. Ne sviđa nam se gde se trenutno nalazimo. Naravno, veoma smo frustrirani i definitivno smatramo da smo mogli da budemo konkurentniji u većem broju utakmica. Posebno u večerima poput ove, bez obzira na to ko je tu, a ko nije, nedopustivo je da gubimo sa 30 poena razlike", zaključio je.