Plejmejker, koji je nekada bio i Ol star i član najboljih petorki NBA lige, beleži najslabije poenterske brojke u dosadašnjoj NBA karijeri. U prvih 20 utakmica sezone prosečno postiže 17,2 poena, uz 2,7 skokova i 8,9 asistencija, dok iz igre za dva poena šutira svega 40,5 odsto. Baš slabo, pošto se očekivalo mnogo više, pa i pre svega da razigra klince koji su se tu razvijali - poput Aleksa Sara i Trea Džonsona - kao i ovogodišnjeg prvog pika na draftu Ej Džeja Dibantsu. Za sada, nisu uopšte kliknuli.

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Nije ni on zadovoljan kako sve izgleda, daleko od toga. Posle poraza od Orlanda govorio je i o nezadovoljstvu navijača koji smatraju da su Vizardsi ponovo ista ekipa kao prethodnih godina. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je izjavu dao nekoliko sati pre nego što je Brajan Kif dobio otkaz.

"Mislim da je to njihova percepcija i da mogu da misle šta god žele. Žao mi je zbog navijača koji tako gledaju na nas", rekao je Jang.

Pokušao je malo da spere fleke i da kaže da to baš nije tako.

"Mislim, naš skor nije isti kao prethodnih godina, očigledno je da imamo novi tim i nove igrače i da će biti potrebno vreme. Ne sviđa nam se gde se trenutno nalazimo. Naravno, veoma smo frustrirani i definitivno smatramo da smo mogli da budemo konkurentniji u većem broju utakmica. Posebno u večerima poput ove, bez obzira na to ko je tu, a ko nije, nedopustivo je da gubimo sa 30 poena razlike", zaključio je.