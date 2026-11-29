Druga situacija se desila u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Partizan je već tad bio u fazi paničnog branjenja rezultata, dok su igrači Radničkog iznova imali napade. Milan Aleksić je u jednom trenutku otišao van terena, međutim, Stanojeviću se nije svidelo sporije vraćanje veziste Sanderlenda i pogurao ga je sa leđa da se brže vrati na teren i pomogne ekipi u fazi odbrane. Sve to jeste Aleksandar Stanojević - kroz čitavu svoju karijeru, ali mnogo veći problem je što to nije sadašnji tim Partizana.

Ovo je ekipa koja kad padne i ugruva se ne uspeva brzo da ustane kao njen trener koji se okliznuo i pao. Uostalom, Partizan je samo jednom ove sezone uspeo da pobedi nakon što je imao rezultatski zaostatak. Protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konfrencije. U svim ostalim situacijama, ekipa je ispoljavala strah o kojem je i Stanojević pričao posle sinoćnje utakmice.

Upravo činjenica da igrači osećaju strah i nesigurnost ako im rezultat ne ide u prilog i da to traje već duže vreme pravi dodatne probleme Stanojeviću. Izjava trenera Partizana u kojoj kaže “neverovatno je da ne poginu na terenu do zadnje sekunde”, najbolje govori o stanju u ekipi koja je, barem u ovom trenutku, energetski - ispod svakog nivoa.

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Svi oni bi mogli malo da pogledaju prema klupi i vide kako se ponaša Aleksandar Stanojević. Da vide kako bi oni trebalo da izgledaju na terenu. Nažalost po navijače crno-belih, takav stav kod igrača uglavnom nisu imali prilike da vide ove sezone. Osim na utakmicama protiv Hetafea i Tobola u Beogradu.

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Petak

IMT - Mačva 2:1 (0:1)

/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/

Subota

Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)

/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/

Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)

/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/

Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Čumić 25/

Nedelja

15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX

17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX

Ponedeljak

14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX

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