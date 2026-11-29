Svi igrači Partizana bi trebalo da pogledaju prema klupi i vide ponašanje Stanojevića
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 12:26
Na utakmici protiv Radničkog iz Niša šef struke crno-belih je bio čovek sa više energije nego kompletna njegova ekipa
Često se kaže da je ekipa ogledalo svog trenera. Kao najbolji primer toga može da se uzme Atletiko Madrid čiji su igrači potpuno poprimili osobine Dijega Simeonea i neodoljivo podsećaju na Čola iz perioda dok je bio igrač. Sa druge strane, kao kontratežu tome imamo – Partizan. Aleksandar Stanojević, viče, skače pored klupe, pokušava da probudi igrače iz letargije u koju su upali, međutim, efekat je skroman.
Nije preterano reći da je na utakmici protiv Radničkog iz Niša šef struke Parnog valjka emitovao veću energiju nego kompletna njegova ekipa i u prilog tome govore dve situacije. Prva se odigrala u 89. minutu meča u Humskoj, kada su Nišlije imale napad. Stanojević je video loše postavljanje jednog od igrača i hitrim korakom krenuo da ga koriguje, ali se tom prilikom okliznuo i pao na leđa. Ustao je odmah i sa istim žarom nastavio da daje upute kraj aut-linije. Kao da se ništa nije desilo, a očevici kažu da pad nije bio nimalo naivan.
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Druga situacija se desila u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Partizan je već tad bio u fazi paničnog branjenja rezultata, dok su igrači Radničkog iznova imali napade. Milan Aleksić je u jednom trenutku otišao van terena, međutim, Stanojeviću se nije svidelo sporije vraćanje veziste Sanderlenda i pogurao ga je sa leđa da se brže vrati na teren i pomogne ekipi u fazi odbrane. Sve to jeste Aleksandar Stanojević - kroz čitavu svoju karijeru, ali mnogo veći problem je što to nije sadašnji tim Partizana.
Ovo je ekipa koja kad padne i ugruva se ne uspeva brzo da ustane kao njen trener koji se okliznuo i pao. Uostalom, Partizan je samo jednom ove sezone uspeo da pobedi nakon što je imao rezultatski zaostatak. Protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konfrencije. U svim ostalim situacijama, ekipa je ispoljavala strah o kojem je i Stanojević pričao posle sinoćnje utakmice.
Upravo činjenica da igrači osećaju strah i nesigurnost ako im rezultat ne ide u prilog i da to traje već duže vreme pravi dodatne probleme Stanojeviću. Izjava trenera Partizana u kojoj kaže “neverovatno je da ne poginu na terenu do zadnje sekunde”, najbolje govori o stanju u ekipi koja je, barem u ovom trenutku, energetski - ispod svakog nivoa.
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Svi oni bi mogli malo da pogledaju prema klupi i vide kako se ponaša Aleksandar Stanojević. Da vide kako bi oni trebalo da izgledaju na terenu. Nažalost po navijače crno-belih, takav stav kod igrača uglavnom nisu imali prilike da vide ove sezone. Osim na utakmicama protiv Hetafea i Tobola u Beogradu.
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Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Nedelja
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