Ne cveta cveće ni u naše preduzeće – reče Lane Gutović nekad davno u kultnoj “Tesnoj koži”. A baš to mogu da kažu i reprezentativke Srbije u fudbalu kad pogledaju ovu 2026. godinu koja je na izmaku, pošto njihovi rezultati nisu mnogo bolji od kolega iz muške selekcije.

Ipak, čak i u takvim okolnostima vredi izabrati one devojke koje su iskočile od ostalih,imale dobre sezone u klubovima. Gorak ukus je ostao, činjenica je da je ženska reprezentacija, baš kao i muška pokazala da u ovm trenutku nije za A diviziju Lige nacija. U šest utakmica osvojen je jedan bod uz gol razliku 2:17. Ostaje nada da se nešto slično neće dogoditi u sledećoj godini.