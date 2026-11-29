MVP Mozzart Sporta: Biramo najbolju srpsku fudbalerku u 2026. godini
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 12:23
Deset kandidatkinja ima mogućnost da osvoji prestižno priznanje
Ne cveta cveće ni u naše preduzeće – reče Lane Gutović nekad davno u kultnoj “Tesnoj koži”. A baš to mogu da kažu i reprezentativke Srbije u fudbalu kad pogledaju ovu 2026. godinu koja je na izmaku, pošto njihovi rezultati nisu mnogo bolji od kolega iz muške selekcije.
Ipak, čak i u takvim okolnostima vredi izabrati one devojke koje su iskočile od ostalih,imale dobre sezone u klubovima. Gorak ukus je ostao, činjenica je da je ženska reprezentacija, baš kao i muška pokazala da u ovm trenutku nije za A diviziju Lige nacija. U šest utakmica osvojen je jedan bod uz gol razliku 2:17. Ostaje nada da se nešto slično neće dogoditi u sledećoj godini.
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Sistem glasanja ostao je nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Po 25 odsto glasova daju novinari sportskih redakcija, treneri i kapiteni klubova, kao i vi, čitaoci Mozzart Sporta. U slučaju istog broja bodova presudiće glasovi struke. U izboru za najboilju srpsku fudbalerku pronašlo se deset imena.
Zvanje najboljeg je prošle godine pripalo Nini Matejić, a mlada fudbalerka Zenita je i ovaj put među glavnim kandidatima za osvajanje prestižne nagrade. Nedavno je osvojila titulu prvaka Rusije, a u svemu tome je učestvovala sa 17 golova.
Uz bok Nini, treba staviti njenu saigračicu iz Zenita – Živanu Stupar. Nekadašnja igračica Spartaka i Vojvodine takođe je bila izuzetno efikasna(postigla 15 golova) i tako doprinela da se klub iz Sankt Petersburga popne na tron.
Jovana Damnjanović već godinama predstavlja jednu od konstanti u reprezentaciji, a u Bajernu je i ove godine imala zapaženu ulogu u nastavku dominacije kluba iz Bavarske u domaćim okvirima.
Iz priče nikako ne bi trebalo izostaviti Vesnu Milivojević. Ne uvek najtraktivnija za gledanje, ali uvek korisna, kako u reprezentaciji, tako i u Malmeu u kojem je imala vrlo dobru sezonu.
Jelena Čanković je u julu mesecu donela odluku da završi reprezentativnu karijeru, ali je bez obzira na to još uvek jedna od najboljih fudbalerki koje Srbija ima - kako je neki zovu “Ženski Dušan Tadić”. Fudbalerka Brajtona je imala dobar period do momenta kad je doživela povredu, a sad se polako vraća u staru formu.
Glasanje za čitaoce Mozzart Sporta počinje 1. decembra, dok će proglašenje pobednika biti objavljeno 7. Decembra.
Deset kandidatkinja za najbolju fudbalerku:
Nina Matejić
Tijana Filipović
Živana Stupar
Violeta Slović
Mina Čavić
Jovana Damnjanović
Alegra Poljak
Vesna Milivojević
Sara Stokić
Jelena Čanković