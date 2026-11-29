Konkretno putem klupske televizije Real Madrida, koja je, kako navodi madridski list AS, oštro kritikovala suđenje nakon poraza od Alavesa, stavivši akcenat na dve sporne situacije sa Džudom Belingemom - poništeni penal zbog kojeg je engleski reprezentativac isključen u finišu utakmice i prethodno nedosuđeni jedanaesterac zbog povlačenja za dres iz rane faze meča.

Kada se nižu pobede, sve je potaman, čim usledi poraz, krive su - sudije. Real je u subotu uveče prekinuo seriju od deset trijumfa porazom od Alavesa (1:2) i po završetku utakmice prst uperio ka glavom arbitru Sezaru Soto Gradu . Kritikovao ga je Žoze Murinjo na konferenciji za medije, ali se 'hajka' nije tu zaustavila, već je nastavljena putem klupskih kanala vicešampiona Španije.

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🍂🍂🍂🍂🍂 Iako su priznali da je protivnik odigrao defanzivno besprekorno i 'unovčio' svoja jedina dva udarca u okvir gola, sa klupskog kanala poručuju da su oba prekršaja morala biti sankcionisana najstrožom kaznom te su analizu završili aluzijom na aferu Negreira, sada već neizostavnim 'začinom' kada se govori o suđenju, istakavši da iako sudija nije jedini krivac za poraz, promenljivi kriterijumi suđenja predstavljaju neizostavan deo priče sa ovog meča.

Jer Soto Grado, za kojeg ističu da voli da bude u centru pažnje, je u drugoj od dve 'sporne' situacije prvobitno pokazao na belu tačku, ali je nakon intervencije Figeroe Vaskeza iz VAR sobe promenio odluku i Belingemu dodelio drugi žuti karton za simuliranje. Iz Reala su izrazili nezadovoljstvo brzinom promene odluke uprkos minimalnom kontaktu, ocenivši da je ovaj prekršaj bio daleko očigledniji od penala koji je nedavno dosuđen za Lamina Jamala protiv Levantea uz zaključak da 'vetar duva u korist Barselone', navodi AS.

Kao glavni problem navedena je selekcija uglova kamere koje je VAR ponudio sudiji na pregled. Sa Realove televizije ističu da arbitru nije prikazan najjasniji 'frontalni' snimak, već samo daleki i nepregledni ugao sa strane, što mu je uskratilo neophodne dokaze za ispravnu odluku. Zbog ovakvog raspleta, madridski klub trpi dvostruku štetu jer će Belingem morati da propusti naredni duel protiv Real Sosijedada, zbog čega iz kluba zahtevaju hitnu reakciju.