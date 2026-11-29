Real nastavlja napad na sudiju: Vetar duva u Barsinu korist, nije bio jedan već dva penala nad Belingemom
Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 11:30
Na Santijago Bernabeuu besni zbog dvostrukih aršina i generalno kriterijuma kojih se (nije) držao Sezar Soto Grado u porazu od Alavesa...
Kada se nižu pobede, sve je potaman, čim usledi poraz, krive su - sudije. Real je u subotu uveče prekinuo seriju od deset trijumfa porazom od Alavesa (1:2) i po završetku utakmice prst uperio ka glavom arbitru Sezaru Soto Gradu. Kritikovao ga je Žoze Murinjo na konferenciji za medije, ali se 'hajka' nije tu zaustavila, već je nastavljena putem klupskih kanala vicešampiona Španije.
Konkretno putem klupske televizije Real Madrida, koja je, kako navodi madridski list AS, oštro kritikovala suđenje nakon poraza od Alavesa, stavivši akcenat na dve sporne situacije sa Džudom Belingemom - poništeni penal zbog kojeg je engleski reprezentativac isključen u finišu utakmice i prethodno nedosuđeni jedanaesterac zbog povlačenja za dres iz rane faze meča.
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Iako su priznali da je protivnik odigrao defanzivno besprekorno i 'unovčio' svoja jedina dva udarca u okvir gola, sa klupskog kanala poručuju da su oba prekršaja morala biti sankcionisana najstrožom kaznom te su analizu završili aluzijom na aferu Negreira, sada već neizostavnim 'začinom' kada se govori o suđenju, istakavši da iako sudija nije jedini krivac za poraz, promenljivi kriterijumi suđenja predstavljaju neizostavan deo priče sa ovog meča.
Jer Soto Grado, za kojeg ističu da voli da bude u centru pažnje, je u drugoj od dve 'sporne' situacije prvobitno pokazao na belu tačku, ali je nakon intervencije Figeroe Vaskeza iz VAR sobe promenio odluku i Belingemu dodelio drugi žuti karton za simuliranje. Iz Reala su izrazili nezadovoljstvo brzinom promene odluke uprkos minimalnom kontaktu, ocenivši da je ovaj prekršaj bio daleko očigledniji od penala koji je nedavno dosuđen za Lamina Jamala protiv Levantea uz zaključak da 'vetar duva u korist Barselone', navodi AS.
Kao glavni problem navedena je selekcija uglova kamere koje je VAR ponudio sudiji na pregled. Sa Realove televizije ističu da arbitru nije prikazan najjasniji 'frontalni' snimak, već samo daleki i nepregledni ugao sa strane, što mu je uskratilo neophodne dokaze za ispravnu odluku. Zbog ovakvog raspleta, madridski klub trpi dvostruku štetu jer će Belingem morati da propusti naredni duel protiv Real Sosijedada, zbog čega iz kluba zahtevaju hitnu reakciju.
Pored same završnice, klupska televizija se osvrnula i na detalj iz prvog poluvremena kada je Belingem povučen za dres prilikom izvođenja kornera, što su i sudija na terenu i VAR soba potpuno ignorisali. U prenosu Reala prikazan je ugao te situacije, uz ironičan komentar da se penali ponekad sviraju i kada se igrači sami sapletu o travu, dok se ovakvi očigledni prekršaji prećutkuju u zvaničnoj produkciji La Lige.
Na kraju, podsetili su da je Belingem prvu javnu opomenu zaradio samo zato što je ukazivao na Siverino odugovlačenje igre koje je ostalo nekažnjeno. Soto Gradu je zameren i nadmen, autoritaran stav u komunikaciji sa Kilijanom Embapeom, kao i preteći ton tokom incidenta sa Ardom Gulerom. Posebno su istakli dvostruke aršine prilikom opominjanja Žozea Murinja, navodeći da sudija pretrčava pola terena kako bi njega kaznio, dok toleriše teatralno ponašanje drugih trenera u ligi.
Mada su, namerno ili ne, izostavili trenutak kada Belingem namerno rukom zaustavlja loptu u jednoj situaciji, koja bi trebalo da je sankcionisama kartonom. Bio bi mu to drugi žuti...
Rivalu su, doduše, čestitali na pobedi.
"Alaves je, svojim stilom igre, uradio savršen posao", kratko su se osvrnuli na protivnika. Koliko je u tome bilo ironije, procenite sami...
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
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