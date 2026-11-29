Na tu titulu u Premijer ligi čekali su 22 godine, a ove bi, kako stvari stoje, mogli da dođu do nove i to mnogo lakše nego što se na početku sezone, kada je Siti imao sedam vezanih pobeda, očekivalo.

U fudbalu, ciklusi su dobro poznata stvar. Čini se da je Mančester Siti odlaskom Pepa Gvardiole sa kormila, završio jedan i počeo drugi, dok je Arsenal sa Mikelom Artetom spreman da dosegne zenit. I dok je sapunica oko 115 optužbi na račun Sitija, ove sezone definitivno udarila pečat na mentalno stanje Građana, Arsenal koristi sve što ima da bi odmakao rivalima.

U takvoj situaciji nije zabranjeno sanjati najviše snove, posebno ako ste Mikel Arteta. Čovek koji je menadžerski zanat pekao upravo sedeći pokraj Pepa Gvardiole na klupi Sitija, pre nego što se uputio u londonsku misiju podizanja Arsenala na pijadestal engleskog fudbala.

17.30: (2,00) Arsenal (3,80) Mančester Siti (3,35)

Taj boravak u Sitiju, dao je Arteti sve moguće uvide u unutrašnje zdanje Sitijeve Troje. Sada savršeno zna kako je funkcionisala ta plava mašinerija, pa otuda šta bi trebalo da uradi da bi je demontirao i svrgnuo ih sa trona. A možda je recept baš u tome, raditi što je činio i Gvardiola. Pucati na najviše.

Arteta je bio pomoćnik Gvardiole u sezoni 2017/18, kada je Mančester Siti postao tek drugi tim u istoriji Premijer lige sa 100 poena u sezoni. Sada Arteta želi da to uradi sa Arsenalom, ali je svestan težine zadatka.

"Još nismo dostigli taj nivo kada smo osvojili 100 bodova. To je nezapamćen nivo i svi rekordi su potučeni. To je nešto čemu bi trebalo da stremimo. Pritom, uvek želite da budete najbolja verzija sebe. Taj rekord je ostvaren jednom i mi želimo da uradimo isto. Biće ekstremno teško, ali želimo da budemo što je bliže moguće tom cilju, jer bi nam to povećalo mogućnost i da osvojimo titulu", jasan je Arteta.

Ukoliko njegov tim nastavi da osvaja bodove u ovom tempu, na kraju sezone bi mogao da ima 97 bodova, što je na granici pomenutog rekorda kluba sa Etihada. Ipak, menadžer Arsenala svestan je trenutka u kom se protivnik nalazi. Optužba od strane Premijer lige po pitanju kršenja 115 tačaka, čeka na razrešenje u smislu kazne koja će zadesiti Građane. Arteta se nada da ta stvar neće zaseniti susret dva tima.

"Nadam se da sve to neće imati uticaja jer je proces još u toku i nije ništa rešeno, tako da ne znam šta će se dogoditi. Kada imamo dva tima takvog kvaliteta, jasno je da je u pitanju velika utakmica i istovremeno prilika da se uživa", dodao je Arteta.

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Arsenal nije uspeo da dobije poslednje dve utakmice, sa Njukaslom u Premijer ligi (2:2) i Borusijom Dortmund u Ligi šampiona (1:1). Na drugoj strani, Siti je bez pobede na poslednje četiri ligaške utakmice. Građani imaju samo jednu pobedu na poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima.

"Ne znam koliko će sve što im se dešava uticati na ishod, to je pitanje za njih. Sve što mogu da kažem je da kada ih gledam, deluju da će dobiti više utakmica od protivnika, ali ovo je fudbal. Kada igramo kod kuće protiv velikih timova, susrete koji su važni u trci za titulu, znamo kolika je važnost. Ipak, tek smo u novembru i ima mnogo da se igra. Pred nama je izazov, ne možemo da kontrolišemo šta će raditi protivnik", smatra menadžer Tobdžija.

Kod igrača i svih u klubu postoji još veći motiv da se osvoji druga titula zaredom.

"Da, svi smo gladniji da to uradimo ponovo. Da sve to opet proživimo zajedno. Svake nedelje se ulaže ogroman napor u analizi protivnika, da se stvori prava atmosfera da se pobeđuje", zaključio je Arteta.

Što se tiče igračkog kadra, golman David Raja je počeo da trenira i Arteta bi mogao da ga vrati na gol iako je Kepa Arisabalaga dobro branio u njegovom odsustvu. Bukajo Saka i Martin Subimendi neće moći da nastupe, dok je izvesno da će Vilijam Saliba ponovo biti na klupi.

Na poslednja dva meča Arsenala i Sitija bilo je 3+. Kvota u Mozzartu (ponuda i za Mozzart relax) da će biti 3+ je 1,55

Na drugoj strani, Enco Mareska neće moći ni ovog puta da računa na napadača Antoana Semenja, koji bi trebalo da počne da trenira tokom sledeće nedelje.

"Imamo dobre vesti, Antoan je blizu povratka. Već je na terenu, vrlo je blizu, nadamo se da će to biti sledeće nedelje. Smejali smo se, rekao sam mu da smo poslednji meč dobili kada je on bio na terenu, tako da nam je potreban što je moguće pre kako bismo opet pobeđivali. Antoan je važan igrač, ali na njegovoj poziciji imamo više igrača koji igraju dobro, kao što je Iliman Endiaje", poručio je Mareska.

Ono što hrabri navijače Sitija je činjenica da su dobili dva velika gostovanja ove jeseni. Otuda veruju da mogu da urade nešto i u Londonu.

"Snagu smo pokazali već pobedama na važnim mečevima u gostima, na Old Trafordu i na Enfildu. Sada nam sledi još jedan derbi, na Emirejtsu, ali već smo pokazali da smo u stanju da pobedimo. Arsenal je snažan, osvojio je titulu, igrao u finalu lige šampiona, to govori koliko su dobri u ovom trenutku. Daćemo sve da pobedimo, ali bez sumnje, oni su najbolji tim u ovom trenutku", dodao je Mareska.

Italijanu je najveći problem vreme. Nema ga previše da bi sa ekipom radio na željenim promenama.

"Lako je razumeti zašto se mučimo, tek smo četiri meseca zajedno. Tranzicija zahteva vreme. Kada smo pobedili sedam mečeva u ligi i jedan u Ligi šampiona, svi su mislili da tranzicije neće biti. Rekao sam mnogo pita, nisam mađioničar. Imate proces tranzicije, to je normalno. Imamo osam ili devet novih igrača, novog menadžera, sve traži vremena. Vidite koliko su dramatične te tranzicije i u drugim klubovima. Za mene je to normalno, opušten sam i nema panike", zaključio je Mareska.

Inače, dva tima su se sastali letos u susretu za pehar Komjuniti Šilda kada je Arsenal glatko slavio sa 3:0.

Prošle sezone, u prvenstvu je bilo 1:1 u Londonu i 2:1 za Siti na Etihadu, dok je u finalu Liga kupa tim koji je vodio tada Pep Gvardiola slavio sa 2:0.

MOGUĆI SASTAVI

ARSENAL - MANČESTER SITI

Stadion: Emirejts

Početak: 17.30

Sudija: Džon Bruks

ARSENAL (4-2-3-1): Raja - Timber, Konsa, Gabrijel, Kalafjori - Gimarais, Rajs - Madueke, Edegor, Eze - Haverc.

MANČESTER SITI (4-2-3-1): Donaruma - Nunjes, Gei, Dijas, O'Rajli - Anderson, Fernandez - Endiaje, Šerki, Doku - Haland.

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

Lids - Koventri 3:0 (2:0)

/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/

Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)

/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/

Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)

/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/

Nedelja

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX

15.05: (2,05) Kristal Palas (3,70) Hal (3,35) MOZZART RELAX

15.05: (1,60) Brajton (4,40) Njukasl (4,90) MOZZART RELAX

15.05: (2,60) Fulam (3,40) Bornmut (2,60) MOZZART RELAX

15.05: (3,80) Sanderlend (3,50) Totenhem (1,95) MOZZART RELAX

17.30: (2,00) Arsenal (3,80) Mančester Siti (3,35) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama