Paranormalne pojave u Bajernu - otpao i osmi igrač?!
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 12:14
Koni Lajmer mora na operaciju
Ništa drugo do paranormalne pojave. Kako drukčije nazvati ovo što se poslednjih dana događa u Bajernu... Vensan Kompani se oporavio od meningitisa i vratio treninzima, međutim već neko vreme, jedan za drugim, njegovi najvažniji igrači povređuje se i ispadaju iz trenažnog procesa.
Na meču protiv Kelna, prošle nedelje, nemački šampion doživeo je najteži udarac, pošto je u razmaku od pola sata ostao bez Harija Kejna i Majkla Olisea; pre toga van terena bili su Manuel Nojer, Serž Gnabri, Ismael Saibari i Alfonso Dejvis, da bi se pre dva dana pojavila informacija kako i Džamal Musijala ponovo mora na poštedu.
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A onda na tako užasan zdravstveni bilten i kiks u Hamburgu nadovezala se još jedan povreda - osma?! Na zvaničnom sajtu kluba ovog jutra osvanula je vest da Konrada Lajmera očekuje duža pauza - ne manje od tri meseca. Austrijanac je jedan od najboljih igrača Bajerna ove sezone, juče je dobio priliku samo u poslednji 35 minuta, baš kako bi odmorio posle ozbiljnog napora u Ligi šampiona, međutim znate već kako to ide kad krene po zlu...
"Lajmer je doživeo dislokaciju tetive u desnom skočnom zglobu i potrebna mu je hitna operacija", stoji u kratkom saopštenju Bavaraca.
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Ako se može reći da postoji sreća u nesreći u ovakvoj situaciji, to su vesti o Lenartu Karlu. Kada je juče napustio igru i mesto ustupio upravo Lajmeru, pojedini nemački mediji preneli su da se radi o povredi kuka. Ipak, mladi ofanzivac zamenjen je iz taktičkih razloga.
"Ne, Leni nije tražio promenio, ne radi se o povredi. Samo nismo želili da ponovo odigra svih 90 minuta. Ne smemo da zaboravimo da se radi o momku od svega 18 godina", kazao je Kompani.
Podsećanja radi, Belgijanac pored osmorice povređenih ima i suspendovanog Jozuu Kimiha, koji je juče zaradio isključenje zbog nasilničkog ponašanja.
BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)
/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/
Hamburger - Bajern Minhen 0:0
Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)
/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/
Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)
/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/
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