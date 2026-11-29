Ništa drugo do paranormalne pojave. Kako drukčije nazvati ovo što se poslednjih dana događa u Bajernu... Vensan Kompani se oporavio od meningitisa i vratio treninzima, međutim već neko vreme, jedan za drugim, njegovi najvažniji igrači povređuje se i ispadaju iz trenažnog procesa.

Na meču protiv Kelna, prošle nedelje, nemački šampion doživeo je najteži udarac, pošto je u razmaku od pola sata ostao bez Harija Kejna i Majkla Olisea; pre toga van terena bili su Manuel Nojer, Serž Gnabri, Ismael Saibari i Alfonso Dejvis, da bi se pre dva dana pojavila informacija kako i Džamal Musijala ponovo mora na poštedu.