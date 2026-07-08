Dešan podgreva temperaturu: Želim da nam Argentinac sudi jednako dobro kao što je Francuz njima
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 22:15
"Naš protivnik je Maroko, a ne sudija", smatra selektor Francuske
Prvi put na ovom Mundijalu imaćemo situaciju da svih pet sudija budu iz jedne zemlje, konkretno - Argentine. Da se desilo nekome drugom pa i da je u redu, ali svi su delegirani za utakmicu koju igra Francuska protiv Maroka što je odmah dovelo do spekulacija da postoji mogućnost da arbitri pokušaju da sapletu Galske Petlove, pogotovo što Argentina i Francuska gaje rivalitet od prošlog Mundijala.
Sve se dešava u trenutku kad Egipćani bruje o nepravdi i lošem suđenju Fransoe Leteksijea na meču Argentina - Egipat. Franucskoj će suditi Fakundo Teljo, zajedno sa zemljacima Huanom Pablom Belatijem, Gabrijelom Čedom, Darijom Ererom i Kristijanom Navarom.
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Međutim, malo ulja na vatru dodao je Didije Dešan i to pomenuvši Leteksijea u pozitivinom kontekstu, ali čitava izjava može da se protumači kao upozorenje sudijskoj petorci.
“Ne brinem oko toga ko je sudija. Razumem da neko može da postavi takvo pitanje, ali polazim od toga da postoje delegiranja arbitara i da na to ne mogu da utičem. Nadam se da će argentinske sudije biti podjednako dobre kao gospodin Leteksije, koji je sudio jednu od prethodnih utakmica. Ali naš protivnik je Maroko, a ne sudija”, rekao je Dešan.
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KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA
2,85: Francuska
4,50: Španija
5,00: Argentina
6,00: Engleska
17,0: Norveška
35,0: Belgija, Švajcarska, Maroko
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Ne znamo kako će se ove reči primiti u Egiptu, pogotovo što selektor Hosam Hasan rekao kako su Lionel Mesi i Argentina favorizovani, a da Leteksije ima ožiljke koje želi da sakrije. Ipak, reči Dešana će svakako izazvati pažnju.
ČETVRTFINALE MUNDIJALA
Četvrtak 22.00: (1,60) Francuska (4,00) Maroko (6,20)
Petak, 21.00: (1,65) Španija (4,00) Belgija (5,50)
Subota, 23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja, 03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)