Dešan podgreva temperaturu: Želim da nam Argentinac sudi jednako dobro kao što je Francuz njima

Prvi put na ovom Mundijalu imaćemo situaciju da svih pet sudija budu iz jedne zemlje, konkretno - Argentine. Da se desilo nekome drugom pa i da je u redu, ali svi su delegirani za utakmicu koju igra Francuska protiv Maroka što je odmah dovelo do spekulacija da postoji mogućnost da arbitri pokušaju da sapletu Galske Petlove, pogotovo što Argentina i Francuska gaje rivalitet od prošlog Mundijala.

Sve se dešava u trenutku kad Egipćani bruje o nepravdi i lošem suđenju Fransoe Leteksijea na meču Argentina - Egipat. Franucskoj će suditi Fakundo Teljo, zajedno sa zemljacima Huanom Pablom Belatijem, Gabrijelom Čedom, Darijom Ererom i Kristijanom Navarom.