TRANSFERI (sreda, 8. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Pao dogovor: Grinvud u paketu od 90.000.000 evra! Opširnije OVDE.

- Dušan Vlahović se pokajao, pozvao Juve. Opširnije OVDE.

- Junajted kupuje Andreja Santosa od Čelsija za skoro 60.000.000. Opširnije OVDE.

- Eberl mora da proda petoricu igrača Bajerna. Opširnije OVDE.

- Dinamo daje Livakoviću 6.500.000 evra neto. Opširnije OVDE.

- Inter rešio pitanje golmana, stigao Ivan Provedel. Opširnije OVDE.

- Fulam bi trojicu igrača Real Madrida. Opširnije OVDE.

- Buongiorno Italia: S italijanske pijace iz prve ruke. Opširnije OVDE.

- Barselona dobija Kansela za 10.000.000. Opširnije OVDE.

- Real nastavlja čistku, drugi put prodao 'pola' Frana Garsije. Opširnije OVDE.

- Ipsvič oborio rekord za špica sa devet golova u karijeri. Opširnije OVDE.

- Realova zarada već dostigla preko 100.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Velika pobeda Hofenhajma: Ulovio superalenta za 17.000.000. Opširnije OVDE.

- Najbolji besplatni desni bek odabrao Kristal Palas pre Juventusa. Opširnije OVDE.

- Camaj iz Novog Pazara u Tursku. Opširnije OVDE.

- Miloš Vulić otišao u Vijetnam. Opširnije OVDE.

- Arbeloa ima novi klub. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Hrvatska traži novog selektora, Dalić se povukao. Opširnije OVDE.

- Karlo Ančeloti ostaje selektor Brazila do 2030. godine. Opširnije OVDE.

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