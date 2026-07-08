Rezzime dana (sreda): Preokret Nemavca na evropskom za omladince, Sutjeska pokazala zube Kairatu

ZAOKRUŽENO

KAIRAT – SUTJESKA (tip 1, kvota 1,20), rezultat - 2:1

Očekivala se lakša pobeda Kairata, ali je Sutjetska pokazala zube. Definitivno crnogorski tim ima čemu da se nada u revanšu koji će igrati na domaćem terenu pred svojom publikom.

VITEPSK – UNIVERZITATEA KRAJOVA (tip 2, kvota 1,85), rezultat - 1:4

Očekivala se dominacija rumunskog predstavnika i to se i dogodilo. Krajova je davala golove na vreme, drame nije ni bilo i sva je prilika da će Krajova u drugi krug kvalifikacija za Ligu šampiona.

UKRAJINA M19 - NEMAČKA M19 (tip 2, kvota 1,70), rezultat - 1:2

Ukrajina je dala gol u pravom momentu, u 43. minutu, međutim Nemačka je izjednačila već u nadoknadi prvog dela, a onda potpuno dominirala u nastavku. Gol je doduše postigla u 91. minutu, ali je zasluženo otišla u finale Evropskog prvenstva

KRUZEIRO M20 - VASKO M20 (tip 1, kvota 1,77), rezultat - 1:0

Bio je Kruzeiro favorit i to je opravdao na terenu. Gol je dao tek na kraju meča, ali je zaista sve vreme bio mnogo bolji rival i zasluženo je slavio.

SANTOS M20 - BOTAFOGO M20 (tip 1, kvota 1,97), rezultat - 4:1

Rutisnka pobeda Santosa, pomalo neočekivano. Napunili su mrežu Botafoga do vrha i opušteno ulaze u revanš koji će igrati na gostujućem terenu. Imaju veliku zalihu i deluje da za njih nema zime.

FAR RABAT - MAROKAIN (tip 1, kvota 1,28), rezultat 2:1

Rabat je gubio 0:1, ali su mu dosuđena dva penala koja je realizovao i tako je preokrenuo meč. Drugi penal dosuđen je u 88. minutu, tik pred produžetke kojima su se gosti nadali, ali ih nisu dočekali.

ZIRA – TORPEDO KUTAISI (tip 1, kvota 1,70), rezultat 3:0

Ubedljiva je bila Zira i sa 3:0 je lako izašla na kraj sa Torpedom. Sva je prilika da će u Gruziji samo overiti plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konfernecije.

PRECRTANO

PETROKLUB - EGNATIJA (tip 1, kvota 2,25), rezultat - 1:1

Iako je Petroklub bio favorit i poveo je sa 1:0 već u prvom minutu, Egnatija se izvukla i sa 1:1 čeka revanš. Za albanski klub ovaj rezultat je impresivan i zbog činjenice da je celo drugo poluvreme bio sa igračem manje.

KONAHS – BALKANI (tip 2, kvota 1,40), rezultat - 0:0

Dosadan meč u Velsu. Tamo je trenutno svakako bolje pratiti omladince, ili otići u Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.