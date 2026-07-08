Denver lakši za 8.000.000 dolara: Otpao Jonas Valančijunas
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 23:21
Litvanski centar više nema prepreka da dođe u Žalgiris
Hteli su Nagetsi da se po svaku cenu reše Jonasa Valančijunasa i u tome su uspeli. Litvanski centar nije više bio potreban franšizi iz Kolorada koja za njega ne može ništa da dobije. Jasno je kao dan da je Valančijunas igrač čiji prajm karijere polako prolazi. Ako već ne mogu da ga trejduju, onda mogu da uštede, pa je Denver definitivno rešio da otpusti Jonasa i uštedi 8.000.000 dolara od 10.000.000 koliki je bio ugovor litvanskog centra.
Preostala 2.000.000 Denver će mu isplatiti, čak može da ih razvuče na tri godine. Ovo defnitivno otvara prostor Nagetsima da dovedu još nekog igrača za rotaciju, možda veterana koji bi potpisao za minimalac. Pozicija centra više nije toliko urgentna za Denver. Uz Nikolu Jokića, kao bekap opcija na petici doveden je Marvin Begli, takođe za mali novac.
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Što se Jonasa tiče, njemu se širom otvaraju vrata povratka u Evropu. Pričalo se i pisalo da će u Žalgiris, delovalo je da je sve gotovo i samo se čekalo da ga Denver otpusti. Odlazak Litvanca mogao bi da otvori mogućnost da sr odradi "sign and trade" sa Pejtonom Votsonom. Krilni igrač traži ugovor vredan 25.000.000 dolara godišnje, Nagetsi bi mu dali taj novac, a onda ga pustili da ide gde hoće i izbegli plaćanje poreza na luksuz.
Valančijunas je u prethodnoj sezoni za Denver beležio 8,7 poena uz 5,1 skok za 13 minuta na terenu. Međutim, u plej-ofu protiv Minesote nije bio nikakav faktor, tu se Denver obrukao i ispao u prvom krugu od desetkovanih Timbervulvsa. Ispadanje je bilo najava velikih promena ovog leta. Te promene su, očekivano, zahvatile Valančijunasa.