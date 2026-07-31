Dežurni krivci i borba za nacionalni koeficijent: Stari format vraćen, a to bi moglo da znači jedno...

Na inicijativu svih klubova, podela bodova ukinuta je nakon što su prošlogodišnji prvoligaši (Blau Vajs je u međuvremenu ispao iz lige, ušla Austrija Lustenau) jednoglasno izglasali takvu odluku. Jer iako se ona poklopila sa usponom austrijskih klubova u Evropi, podela bodova prepoznata je od strane timova kao teg. A njen bi povratak na 'staro', makar i za ovu jednu sezonu, mogao da ima pozitivan efekat, smatraju u Bundesligi. "Zato što klubovi tada mogu više da se fokusiraju na razvoj igrača ako ranije ostvare ciljeve", pojasnio je srpski strateg sa klupe Altaha Ognjen Zarić u razgovoru za APA, austrijsku novinsku agenciju koja se pozabavila 'problemom koeficijenata'.

Međutim, to je samo jedan od pomenutih razloga. Trener Austrije Luštenau Markus Mader istakao je egzodus najboljih austrijskih igrača u inostranstvo kao još jedan, strateg Austrije Beč Štefan Helm pozvao na povećanje finansija jer ih zemlje oko njih prestižu u pogledu plata, kormilar Volfzbergera Tomaš Silberberger da im na evrosceni glave dolazi visoki presing jer, pojašnjava, 'što je viši nivo, to je veći kvalitet igrača koji mogu da ga izigraju'.

19.30: (1,65) LASK (4,00) GAK (5,00)

Dug je to proces, nema sumnje, no da bi ga makar malo ubrzali, čelnici Bundeslige su pred ovu sezonu temeljno izmenili kalendar takmičenja. Smanjili su gustinu utakmica sredinom nedelje tokom grupne faze evropskih takmičenja dodavši dva dodatna prvenstvena kola u januaru, pride optimizovali raspored nacionalnog Kupa i plej-ofa, sve kako bi austrijski predstavnici u UEFA takmičenjima izgledali što bolje na evropskom tlu.

A što se tiče ideje o podeli bodova, ako je dosad nečemu makar malo pomogla, povećala je neizvesnost. Iako uvedena kako bi ostale klubove približila Salcburgu, Red Bulovo čedo je uprkos tome što bi mu bodovi bili prepolovljeni posle 22 kola kroz cilj prolazio prvi u uvodnih pet sezona sa novim formatom. Ipak, u poslednje tri godine nema ga na vrhu. Gotovo decenijsku dominaciju prekinuo mu je Šturm vezavši dve titule, da bi se prošle sezone suprotno svim očekivanjima na tronu našao LASK, prvi put posle više od šest decenija! Usput spakovao i trofej u Kupu.

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SRBI U AUSTRIJSKOJ BUNDESLIGI

Filip Matijašević, Aleksa Terzić (Salcburg), Petar Petrović (Šturm), Nenad Cvetković (Rapid), Boris Matić, Veljko Vukojević, David Đurić (Volfzberger), Srđan Hrstić (Altah)

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E, sad, koliko je realno da tim iz Linca ponovi podvig onog iz Graca i odbrani tron? I nije baš. Šampionski mamurluk odavno je prošao, pa LASK u novu sezonu ulazi sa ogromnom metom na leđima i spoznajom da se iz pritajenog lovca transformisao u lovinu. A na sav pritisak i očekivanja koji aktuelna sezona donosi, utisak je da šampion u nju ulazi oslabljen. Ponajviše zbog činjenice da privremeni boravak Saše Kalajdžića u Lincu nije uspeo da učini trajnim. Mada je po broju odigranih minuta u prošloj sezoni bio tek na 11. mestu u ekipi, dvometraš je označen kao vezivno tkivo tima i najzaslučniji čovek što je LASK došao do duple krune. Ipak, pozajmica mu je istekla i vratio se u Vulverhempton, pa će trener Ditmar Kibauer što pre morati da se navikne na život bez Kalajdžića, posebno što je Ramiz Harakate, doveden iz Gracera da ga odmeni, pokidao ligament kolena i odsustvovaće nekoliko meseci van terena.

“Mnogo će nam nedostajati, ali on više nije tu i moraćemo da živimo sa tim“, sleže ramenima Kubar. “Sada moramo da se nosimo sa ovom situacijom i ravnopravnije raspodelimo tere. Svako mora da zapne još više. Bilo bi dobro da imamo širi igrački kadar“ dodao je nedavno 55-godišnjak. Istina je da je LASK već doveo osmoricu igrača, povećao kvalitet u veznom redu angažovanjem iskusnog Alesandra Šepfa i Roberta Ljubičića, angažovao ofanzivnog vezistu Krištofa Daneka za 1.800.000 (drugo najveće pojačanje u istoriji kluba), međutim u timu koji igra u formaciji sa dvojicom centarfora i isto toliko zdravih ima na raspolaganju, postoji bojazan da bi nedostatak opcija u ofanzivi mogao da ih košta najvećih ambicija.

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Generalno velika neizvesnost vlada u redovima šampiona. Pitanje je da li će i u kojoj meri novopridošlice odmeniti komandanta odbrane iz prošle sezone Modua Kebu Sisea, kojeg je Aston Vila odvela za 5.500.000 evra, pritom je velika verovatnoća da iskorak napravi vezista Melajro Bogarde kojeg silno želi francuski vicešampion Lans. Na sve to, dugo se šuškalo da bi i Kubar mogao da napusti kormilo, što je scenario koji austrijski mediji i dalje ne isključuju. Zbog svega pomenutog su u Lincu svesni da bi se odbrana bilo kojeg od pehara u ovakvim okolnostima graničila sa podvigom.

“Igrači se neće opustiti, to vam garantujem. Ali moramo da očekujemo i padove. Na vrhu smo, a znamo da je najteže tamo ostati”, podvukao je Kubar.

Najveću želju da ih sa vrha skine imaće Salcburg. Period od preko 1.100 dana od poslednje osvojene titule predstavlja nezapamćenu sušu Mocartovom gradu. Sušu koja traje od odlaska Matijasa Jajslea u Saudijsku Arabiju. Od tada je Red Bulovo čedo promenilo četvoricu trenera i nijedan nije zadovoljio potrebe. Sada će pokušati 37-godišnji Dani Rel, nekadašnji pomoćnik Ralfa Hazenhitla u Lajpcigu i Sautemptonu, Nika Kovača i Hansija Flika u Bajernu, koji je samostalno radio u Šefild Venzdeju i Rendžersu. I opšti je utisak da će uspeti da Salcburg vrati na tron.

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U anketi koju je sprovela pomenuta APA, više od polovine bundesligaških trenera veruje da će titula otići u Mocartov grad. Nekoliko je razloga za to. Pre svega, Salcburg ima duplo skuplji igrački kadar od prvog narednog tima – Šturma, i skoro tri puta skuplji nego šampion LASK. U njega je, logično, i uložio najviše. Od 42.500.000 evra koliko su austrijski klubovi dosad potrošili u prelaznom roku, skoro 80 odsto ceha je Salcburgovo (33.500.000). Doduše, Salcburg je sve to pokrio, pa još i zaradio duplo više prodajama štoperskog tandema Joane Gadu – Janik Šuster Dortmundu i Brentfordu, pa veziste Madsta Distrupa Lionu, dok su mu u slučaju Kerima Alajbegovića ruke bile vezane pošto je Leverkuzen odlučio da aktivira povratnu klauzulu.

I mada je opet ulagao u talente – između ostalog i našeg Filipa Matijaševića – učvrstivši epitet najmlađeg tima prvenstva, čini se da je Salcburg nešto više nego prethodnih godina na tržištu tragao za iskustvom koje bi moglo da mu donese prevagu. Kao najveće pojačanje označen je Haris Tabaković (32), prekaljeni centarfor koji je prošle sezone postigao 13 golova u Bundesligi za Menhengladbah sa istorijom terorisanja mreža u austrijskom prvenstvu; odličan posao napravljen je i dovođenjem levog beka i Bazelovog zamenika kapitena Dominika Šmida (28), kao i ‘otimanje‘ jednog od najboljih igrača bečke Austrije iz prošle sezone, veziste Abubakara Barija.

U potrazi za izgubljenom formulom za uspeh, Salcburg je sve prevrnuo. Pošto mu je eksperiment sa Danijelom Bejhlerom propao, sportski direktor Markus Man je u tandemu sa novim trenerom Relom sproveo masovnu rekonstrukciju unutar i oko tima (promenjena skoro polovina zaposlenih u trening centru), uložio velika finansijska sredstva u devet novih pojačanja, čime je prihvaćena uloga glavnog favorita u prvenstvu. Uloga od koje 37-godišnji Rel ne beži. “Biće to tesna trka. Svakako nas treba smatrati favoritima za titulu, ali posle tri godine bez trofeja ne bi trebalo da se zalećemo“.

Jedan od onih što je ostao uzdržan od predikcija je Rapid odnosno njegov Johanes Hof Torup. Upravo je na ekipu iz prestonice Rel skrenuo pažnju, istakavši kako je nikako ne treba potceniti. Jer Rapid (u čijem je stručnom štabu i talentovani srpski strateg Luka Pavlović a nastupa štoper Nenad Cvetković), za razliku od većine konkurenata, uspeo je da u potpunosti sačuva kostur tima. Zasad...

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Prošlogodišnja ekipa ne samo da je ostala netaknuta, već je posle samo godinu dana provedenih u Ridu vraćen perspektivni vezista Nikolas Bajlic, a pridodat centarfor Toni Adamsen, potpisnik 19 golova i sedam asistencija za Silkeborg u prošloj sezoni. Obojica angažovani za zbirno 100.000 evra. I mada bi, pre svih vezista Romeo Amane, Nikolas Vurmbrand i Serž Filip Ro Jao, mogli da napune klupsku kasu, iz Rapida uveravaju da više od jednog-dva odlaska neće biti (a i za njih su, ističu, već identifikovali potencijalne zamene), svesni da bi kontinuitet mogao da bude njihova najveća prednost.

Jedini preostali kandidat za titulu u očima tamošnje javnosti je aktuelni vicešampion Šturm. Iako je plej-of okončala bez poraza, ekipu iz Graca titule je koštao preveliki broj remija (šest na poslednjih devet utakmica), ali je Fabio Ingolič kao daleko najmlađi strateg Bundeslige nagovestio ogroman potencijal, pa austrijska javnost očekuje još bolji Šturm u njegovoj prvoj kompletnoj sezoni na klupi (doveden na polusezoni). Optimizam je opravdan činjenicom da je poput Rapida, klub iz drugog najvećeg austrijskog grada sačuvao je najveći deo okosnice. Prvo Otara Kiteišvilija, srce i dušu tima, pa sve ostale...

Sportski sektor Šturma je ovog leta blago promenio transfer strategiju, pa je razvoj mladih igrača uravnotežio sa proverenim domaćim iskustvom u vidu desnog bočnog Jirgena Hajla i polivalentnog veziste Simona Zajdla, iza kojeg je odlična sezona u Blau Vajsu (osam golova, pet asistencija). Napad je dodatno ojačan dovođenjem talentovanog Nelsona Vajpera iz Majnca, ipak, kao jedan od potencijalno najboljih poslova leta označen je otkup štopera Dželenda Mičela od Fajenorda za 1.800.000 evra. Njemu je pridodat i Petar Petrović, talentovani srpski defanzivac plaćen Javoru okruglo 1.000.000, kao i levi bek Fiorentine Luis Balbo, sva trojica rođeni 2004. godine ili kasnije.

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Atmosferu su nakratko uzburkali štoperi Emanuel Aivu i Niklas Gejrhofer, precrtani nakon što je klub angažovao pomenuti štoperski dvojac, jer je njihov prvobitni egzil u rezervni tim izazvao brzu i burnu reakciju sindikata fudbalera zbog optužbi za mobing, pa su nakon intervencije vraćeni u pogon. Aivu je ubrzo potom napustio klub, a isto se očekuje i od Gejrhofera, kao i od nekolicine centralnih napadača pošto ih Ingolič na raspolaganju ima – osmoricu.

Sa ekipom iz Graca se spisak ‘dežurnih krivaca‘, kako su Volfzbergerov Tomaš Silberberger i Gracerov Ferdinand Feldhofer nazvali četiri kandidata za titulu (Salburg, Rapid, Šturm i LASK) – završava. Prvenstveno zbog tradicije valja pomenuti i bečku Austriju, s tim da se njoj predviđa rutinski plasman u gornji dom, dok bi sve preko toga bio plus.

Prošlogodišnji šamar od Ostrave u kvalifikacijama za Ligu konferencije, cupkanje u mestu na startu sezone i mizeran učinak od jednog boda u četiri kola… Sve je to Stefan Helm arhivirao i podvukao crtu: treća sezona na klupi Austrije mora da donese stabilnost, a ne reprizu još jednog mučnog pokušaja vaskrsnuća. Ljubičasti iz Favoritena ne lete visoko niti obećavaju kule i gradove pored finansijski znatno moćnijih Šturma, Salcburga, pa i komšijskog Rapida, ali je cilj jasan i precizno definisan: plasman u gornji dom odnosno plej-of mora da se osigura bez većih problema. Otvaranje sezone u Volfzbergu, a potom i sudar sa šampionom, biće lakmus papir za tim koji ove godine želi da postavi kurs od početka, da izbegne prošlogodišnje dečje bolesti i ne troši energiju na rano gašenje požara.

Ko bi uz Austriju mogao do poslednjeg, šestog mesta u plej-ofu, teško je prognozirati… Možda pre svih Volfzberger, koji je posle borbe za titulu u sezoni 2024/25, prošle morao da strepi za opstanak, pa je tokom leta prošao kroz temeljnu rekonstrukciju ekipe u koju stigao dvocifren broj igrača, ali je toliko i napustilo. Među njima i trojica vrlo važnih fudbalera: štoper Dominik Baumgarter, ofanzivni vezista Dejan Zukić i iskusni, a svestrani Alesandro Šepf. A uprkos masovnim promenama i potrebi da se praktično nov tim što pre uigra, prelazni rok i pripremni period protekli su veoma uspešno, bez većih povreda i uz obećavajuće rezultate na prijateljskim mečevima (šest pobeda na osam mečeva), pa će uvodna četiri kola protiv mahom jakih rivala (Austrija, Salcburg, LASK) pokazati da li je ovaj obnovljeni sastav spreman za novi korak napred. Mnogi tamošnji stručnaci smatraju da jeste.

Biće interesantno ispratiti i Altah, koji sa klupe predvodi srpski strateg Ognjen Zarić. Doveden u februaru da ekipi sačuva prvoligaški status, 37-godišnjak rođen u Tesliću ne samo da ju je umalo odveo među prvih šest, već je obezbedio istorijsko, prvo finale nacionalnog Kupa, pa će očekivanja u novoj sezoni možda biti i veća. I on je pretrpeo brojne promene, doveo 15 novih igrača u odnosu na prošlu sezonu, mada je, izuzev levog beka Mohameda Uedraogoa kojeg je pokupio Lion i Sandra Ingoliča kojem je istekao ugovor, uprava uspela da mu sačuva najvažnije fudbalere na okupu (otkupila i srpskog špica Srđana Hrstića od Hekena) i olakša mu zadatak. A primarni će, ipak, opet biti da se sačuva mesto u Bundesligi.

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Preostalih pet timova izvesno će se boriti za opstanak. Izazovan zadatak čeka Hartberg, treći najmlađi i pride tim sa najmanje stranaca u prvenstvu (sedam), koji je tokom leta ostao bez šestorice od 11 igrača sa najvećom minutažom iz prošle sezone (među njima i najbolji strelac Elijas Havel koji je otišao u Đenovu), a za kormilo vratio Markusa Šop (u dva mandata već vodio klub na preko 160 utakmica), kojem će biti mnogo teže nego u prethodnih pet sezona da sačuva prvoligaški status.

Teško je reći i kakva su očekivanja od Rida, ne toliko zbog činjenice da je ostao bez najboljeg strelca i još nekoliko važnih igrača, već što je klub ekipu poverio Mariju Despotoviću, hrvatskom stručnjaku koji je dosad samostalno vodio samo rezervni tim splitskog Hajduka. Gracer je takođe izgubio petoricu ključnih igrača iz prolećnog dela sezone među kojima je i najbolji strelac ekipe Ramiz Harakate, koji je za rekordan novac otišao u LASK. Ipak, nadu u opstanak donosi angažmani iskusnih golmana Cicana Stankovića i veziste Petera Mihorla sa zbirno oko 350 nastupa u austrijskoj Bundesligi.

U Tirolu je situacija vrlo slična, pa i gora. Klub je ovog leta pretrpeo ozbiljnu rekonstrukciju pošto je svlačionicu napustilo čak 14 igrača. Golman Adam Stejskal, lider odbrane Džejmi Lorens, par zadnjih veznih – kapiten Valentino Miler i Mateus Taferner – više nisu tu. Dvojica važnih fudbalera koji su bili pozajmljeni, Moric Vels i Bendžamin Bekle, takođe više nisu u timu. Isto važi i za dugogodišnje članove Johanesa Našbergera, Lukasa Sulcbahera, koji su posle šest odnosno četiri sezone podigli sidro.

Veliki izazov je i pred Austrijom Lustenau. Klub iz Vorarlberga se posle dve godine vratio u elitni rang, ali je tokom leta ekipu napustilo 12 igrača, pri čemu je najveći udarac bio gubitak napadačkog trija koji je najviše doprineo plasmanu u elitno društvo – Mamea Vadea (sedam golova), Džeka Lanea (devet golova) i Amina Bučene (sedam golova), što je značajno umanjilo šanse Austrije Lustenau da ostane u Bundesligi.

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AUSTRIJA 1 – 1. KOLO

Petak

19.30: (1,65) LASK (4,00) GAK (5,00)

Subota

17.00: (3,90) Tirol (3,50) Šturm (1,95)

19.30: (1,33) Salcburg (5,50) Hartberg (8,50)

Nedelja

17.00: (2,65) Austrija Lustenau (3,15) Rid (2,80)

17.00: (2,35) Volfzberger (3,40) Austrija Beč (3,00)

Ponedeljak

19.00: (1,85) Rapid Beč (3,50) Altah (4,40)

***Kvote su podložne promenama