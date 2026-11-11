Nije Krpić džaba kapiten šampiona Mađarske: Paunović je dobio polivalentnog igrača sa elitnim fizikalijama

Trener koji je prvo bio pomoćnik, a potom i šef struke Zmajeva u periodu od februara 2023. do maja 2024. godine, podelio je za naš portal iskustva iz prve ruke u radu sa tada tek nadolazećim omladincem, Miljanom Krpićem.

„On je 2023. došao u Voždovac iz TSC-a, gde nije imao minute ni neku ulogu u timu. Shodno modelu igre koji smo tada praktikovali u Voždovcu, bio nam je jako zanimljiv jer je mogao da pokrije više pozicija. On je u mlađim kategorijama igrao ’šesticu’ u veznom redu, dok je u omladincima u TSC-u povremeno igrao i štopera. Iz tog ugla nam je bio interesantan, naravno, i zato što je bio fizički veoma dominantan“, počeo je 35-godišnji trener i nastavio.

„U tih šest meseci koliko sam ga ja trenirao, u Voždovcu je uglavnom igrao na poziciji štopera ili desnog beka. Mi smo tada u Voždovcu u ofanzivi igrali sa trojicom, a kada smo se branili, bili smo u četvorci. Njegov profil bio je savršen za takav sistem. Bio je dobar na lopti u prvoj liniji, mogao je iz drugog plana da ulazi u završnu trećinu, a njegove karakteristike odgovarale su profilu igrača koji može da se brani poput beka. Zato sam ga koristio i na boku.“

******

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli.

*******

Krpićeva tranzicija iz omladinskog u seniorski fudbal nije bila laka...

„Od starta je bilo evidentno da ima ogroman prostor za napredak. Najveći izazov za njega u tom trenutku bila je adaptacija na seniorski nivo. Tada je prvi put u karijeri morao da se suoči sa pritiskom koji smo imali u Voždovcu, jer smo se borili za opstanak. Bio je mlad igrač na veoma odgovornoj poziciji, pa je konstantno bio izložen dodatnim pritiscima koje su na njega nametali protivnik, liga, pa i sam klub koji se borio za opstanak“, objašnjava Mitić.

I dok je na pojedinim segmentima morao da radi, fizikalijama je i tada odskakao u odnosu na ostatak tima.

„Što se tiče njegovih fizičkih karakteristika, i tada je bio na nivou gornjeg dela tabele Mozzart Bet Superlige. Imao je i veoma dobar udarac po lopti, mogao je da organizuje igru i u prvoj i u drugoj trećini, samo je bilo pitanje da li će moći da izdrži taj mentalni pritisak.“

Protiv Pitera Olajinke u dresu Voždovca (©MN Press)

Mitić navodi da bi mnogi mladi fudbaleri mogli da se ugledaju na Krpićev model razvoja karijere, odnosno da biraju lige i klubove u skladu sa svojim igračkim karakteristikama.

„Najznačajnija stvar u njegovoj dosadašnjoj karijeri bio je izbor naredne sredine po odlasku iz Srbije. Izabrao je savršenu ligu u skladu sa svojim fizičkim karakteristikama. Mađarska liga je veoma intenzivna i fizički zahtevna, a veliki broj klubova igra u postavci jedan na jedan, što on i te kako može da iznese. Ne samo da bude konkurentan već i da dominira u tim stvarima“, kaže prvi asistent Marka Savića i dodaje.

„On je u Đeru u početku igrao i na pozicijama desnog i levog štopera, te se nametnuo kao igrač koji može da bude veoma fluidan. Kao što sam pomenuo, može da igra i u trojci i u četvorci, pa je iz ugla trenera veoma koristan igrač.“

Igra u državnom timu svakako je drugi par rukava, ali Mitić nema dilemu da će kapiten Đera samo još više napredovati u radu sa trenerima i saigračima iz reprezentacije.

„Ne mogu da ocenim koliko on može da pomogne reprezentaciji, ali sam siguran da reprezentacija može mnogo da pomogne njemu. Kada gledate iz ugla trenera, on može da vam pokrije nekoliko pozicija i sasvim sigurno može da odgovori zahtevima najvišeg mogućeg nivoa fudbala. Iz tog ugla, apsolutno može da konkuriše za tim, a do selektora je da vidi na kojoj poziciji će ga koristiti. Što se tiče profila, može da se adaptira na bilo koju vrstu zahteva na bilo kojoj poziciji. Mislim da može da bude koristan reprezentaciji i ofanzivno i defanzivno. Nije on džaba kapiten šampiona Mađarske, ume da nosi pritisak i teret igranja za šampiona u jednoj veoma intenzivnoj ligi.“

Član stručnog štaba Stare dame uverava javnost da je 23-godišnji štoper marljiv momak, apsolutno spreman da dodatno izbrusi svoj fudbalski profil kako bi njegova karijera nastavila da ide uzlaznom putanjom.

„Ja sam ga trenirao pre dve godine, kada je izlazio iz omladinaca i tek počinjao seniorsku karijeru. Tada se mučio u situacijama u kojima je morao da donosi odluke pod velikim pritiskom. Međutim, to je tada bilo sasvim normalno jer je imao specifičnu situaciju: iz omladinske lige, praktično bez uloge, došao je u seniorski fudbal i odmah dobio mesto u prvom timu, u kojem je igrao u kontinuitetu. I sve to u klubu koji nije bio u zavidnoj poziciji na tabeli. Ipak, on je igrač koji je enormno napredovao i uspeo da prevaziđe probleme koje je imao. Takođe, mislim da njegov trenutni nivo nije ni blizu maksimuma. On je vredan i uporan momak, svestan svojih mana i spreman da radi na njima, što se vidi kroz njegovu karijeru“, zaključio je Nikola Mitić.