Siti nastavlja da dovodi klince: Za krilo Lestera 12.500.000
Vreme čitanja: 3min | sub. 11.07.26. | 12:05
Klub iz plavog dela Mančestera je na transfere dvojice mladih fudbalera ovog leta potrošio skoro 40.000.000 evra
Nije tajna da se premijerligaši otimaju za najtalentovanije igrače na Ostrvu, a posebno su im interesantni fudbaleri koji igraju na krilnim pozicijama sa potencijalom da jednim potezom promene tok utakmice. Jedan od njih je i mladi Džeremi Monga, doskorašnji fudbaler Lestera.
Za njega su ozbiljno interesovanje pokazali Mančester Siti i Arsenal, Tobdžije su ga kontaktirale ali je na kraju Siti na čelu sa Encom Mareskom uspeo da ubedi mladog fudbalera rodom iz Koventrija da dođe u plavi deo Mančestera.
Izabrane vesti
Upravo je italijanski trener sarađivao sa Mongom u Lesteru tokom sezone 2023/24 i vrlo dobro poznaje momka zambijskog porekla, što je verovatno bio kljućan detalj u celoj priči da krilni fudbaler izabere upravo Građane.
Jasno je da Siti vidi ozbiljan potencijal u mladom reprezentativcu Engleske jer će na račun Lestera otići 12.500.000 funti, što uopšte nije sitnica kada govorimo o fudbaleru koji još nije punoletan, bez obzira na to što je evropsko tržište podivljalo i na njemu odavno ne postoji jasan standard kada su cifre za transfere u pitanju. Pride, Monga je sa osvajačem Lige šampiona iz 2023. godine potpisao petogodišnji ugovor.
Inače, Monga je aprila 2025. godine postao treći najmlađi fudbaler koji je nastupio u Premijer ligi, a tada je imao svega petnaest godina i 271 dan. Sa tek napunjenih 16 godina je postao najmlađi igrač koji je startovao za Lester, bilo je to u utakmici Karabao kupa protiv Hadersfilda, što daje dodatnu potvrdu o kakvom talentu je reč. Mada, čim su ga pratili skauti Sitija i Arsenala, evidentno je da nije reč o prosečnom fudbaleru, već ozbiljnom potencijalu.
Monga može podjednako dobro da pokrije obe krilne pozicije, a još jedan rekord u njegovom vlasništvu kaže da je momak iz Koventrija najmlađi strelac u istoriji Čempionšipa, postigavši gol protiv Prestona minule sezone sa svega 16 godine i 37 dana, čime je "prestigao" Džuda Belingema.
„Kada sam saznao da je Mančester Siti zainteresovan, odmah sam znao da je to pravi izbor za mene”, rekao je Monga za klupski sajt Mančester Sitija tokom zvaničnog predstavljanja.
„Za svakog mladog fudbalera, postati deo ovog neverovatnog kluba je ostvarenje sna. Ovo je najbolji klub u Engleskoj u poslednjih 10 godina. Takođe, pružio je šansu igračima iz akademije kao što su Fil Foden i Niko O’Rajli, što pokazuje da put do prvog tima postoji. Privilegija je biti ovde i presrećan sam što sam se pridružio klubu” zaključio je mladi fudbaler.
Siti nastavlja da ulaže u mlade talente, nedavno je obezbedio potpis devetnaestogodišnjeg Matisa Deturbea za 25.000.000 evra, a kada tu cifru saberemo sa obeštećenjem koje će dobiti Lester, dolazimo do brojke od skoro 40.000.000 evropskih novčanica. Jasno je da ni jedan od ove dvojice fudbalera neće biti važan šraf u prvom timu, Deturbe je već poslat na pozajmicu u Monako, a ovaj potez Sitija samo dodatno potvrđuje finansijsku moć elitnih klubova Starog kontinenta.