Siti nastavlja da dovodi klince: Za krilo Lestera 12.500.000

Za njega su ozbiljno interesovanje pokazali Mančester Siti i Arsenal, Tobdžije su ga kontaktirale ali je na kraju Siti na čelu sa Encom Mareskom uspeo da ubedi mladog fudbalera rodom iz Koventrija da dođe u plavi deo Mančestera.

Nije tajna da se premijerligaši otimaju za najtalentovanije igrače na Ostrvu, a posebno su im interesantni fudbaleri koji igraju na krilnim pozicijama sa potencijalom da jednim potezom promene tok utakmice. Jedan od njih je i mladi Džeremi Monga , doskorašnji fudbaler Lestera.

Upravo je italijanski trener sarađivao sa Mongom u Lesteru tokom sezone 2023/24 i vrlo dobro poznaje momka zambijskog porekla, što je verovatno bio kljućan detalj u celoj priči da krilni fudbaler izabere upravo Građane. Jasno je da Siti vidi ozbiljan potencijal u mladom reprezentativcu Engleske jer će na račun Lestera otići 12.500.000 funti, što uopšte nije sitnica kada govorimo o fudbaleru koji još nije punoletan, bez obzira na to što je evropsko tržište podivljalo i na njemu odavno ne postoji jasan standard kada su cifre za transfere u pitanju. Pride, Monga je sa osvajačem Lige šampiona iz 2023. godine potpisao petogodišnji ugovor.

Inače, Monga je aprila 2025. godine postao treći najmlađi fudbaler koji je nastupio u Premijer ligi, a tada je imao svega petnaest godina i 271 dan. Sa tek napunjenih 16 godina je postao najmlađi igrač koji je startovao za Lester, bilo je to u utakmici Karabao kupa protiv Hadersfilda, što daje dodatnu potvrdu o kakvom talentu je reč. Mada, čim su ga pratili skauti Sitija i Arsenala, evidentno je da nije reč o prosečnom fudbaleru, već ozbiljnom potencijalu. Monga može podjednako dobro da pokrije obe krilne pozicije, a još jedan rekord u njegovom vlasništvu kaže da je momak iz Koventrija najmlađi strelac u istoriji Čempionšipa, postigavši gol protiv Prestona minule sezone sa svega 16 godine i 37 dana, čime je "prestigao" Džuda Belingema.