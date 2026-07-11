Španska sila: Do finala sa 17:0

Iako je stigla na ovaj šampionat bez petorice-šestorice najboljih koji su pridodati dve godine starijoj generaciji, mladi Španci prave čuda. Na četiri utakmice u Velsu imaju maksimalan učinak uz gol-razliku 17:0. Ni na tri meča kvalifikacija u martu mreža Španaca se takođe nije zatresla (4:0 protiv Finaca, 2:0 protiv Bugara i 3:0 protiv Holanđana). Ako se računaju kvalifikacije i glavna faza, onda je to impresivnih 26:0.

20.00: (1,33) Španija (5,25) Nemačka (8,75)

Za ovu selekciju pravo nastupa ima i as Barselone, jedan od najboljih svetskih igrača, Lamin Jamal, pa vidite kakva je to sila. Takođe, i standardni štoper kod selektora najbolje selekcije Luisa de la Fuentea, Pau Kubarsi, ima pravo da igra.

Nemci su na putu do finala eliminisali Ukrajinu posle preokreta u nastavku utakmice – 2:1. Pobedonosni pogodak postignut je u poslednjim trenucima meča.

Jedan od najvažnijih igrača Furije je đak čuvene Barsine akademije La Masije, Ćavi Espart. On je debitovao za tim Hansija Flika u meču Lige šampiona protiv Njukasla. Iako je defanzivac postigao je već dva gola. Bio je strelac prvog pogotka u polufinalu protiv Hrvatske (3:0).

“Etiketa favorita nikada nije dobra stvar. Ulazimo u ovu utakmicu skromno, radimo vredno, želimo da pobedimo i daćemo 100 odsto”, rekao je Espart za Marku pred meč za zlato i dodao:

“U odličnoj smo formi, igramo na isti način kao i u klubovima. Protiv Nemačke ako budemo fokusirani, sve će dobro proći”, istakao je mladi defanzivac Barselone koji bi kod Hansija Flika i naredne sezone mogao da dobije značajnu ulogu.

Perjanica tima je i napadač Betisa Hose Morante koji je dao četiri gola. Nemci najveće nade polažu u napadača, člana Bundeslige, Fransisa Onjekua koji je postigao gol protiv Ukrajine u prvom minutu sudijske nadoknade za pobedu od 2:1. I pre toga je tresao mrežu Velsa i Danske. Najbolji strelac mladih Pancera je Oto Stange iz HSV-a koji je postigao četiri pogotka na tri utakmice. Nije igrao protiv Španije u grupnoj fazi, kao ni Onjeku.

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EVROPSKO PRVENSTVO ZA OMLADINCE – FINALE (VELS)

Subota

20.00: (1,33) Španija (5,25) Nemačka (8,75)

***kvote su podložne promenama