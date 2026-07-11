Zvanično: Čolo popunio tamo gde je bilo tanko

Hjulman nije bio prva opcija Dijega Simeonea. Argentinac je kao prvog pika video Žoaa Gomeša (25) iz Vulverhemtpona, ali kao ni zimus, ni sada nije uspeo da dođe do njega. U januaru Čolo je Gomešov nedolazak kompenzovao uzimanjem dvojice talentovanih vezista - Rodriga Mendose i Obeda Vargasa, da bi ovoga puta ipak posegnuo za alternativom na koju će moći odmah da se osloni.

Atletiko je imao ozbiljnijh problema tokom prošle sezone sa vezistima. I Džoni Kardoso i Pablo Barios proveli su na poštedi preko 100 dana, zbog čega je Simeone morao na razne načine da se dovija kako da popuni sredinu terena. Dolaskom Hjulmana, odnosno nastavkom saradnje sa Kokeom na još godinu dana, u predstojećem periodu Madriđani ne bi trebalo da imaju takvih problema.