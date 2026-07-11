Zvanično: Čolo popunio tamo gde je bilo tanko
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Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 11:45
Morten Hjulman od 40.000.000 evra...
Pošto je pojačao levi bok sa Aleksom Grimaldom (30) iz Bajer Leverkuzena (posao vredan 22.000.000 evra), Atletiko Madrid je napokon finiširao još jedan transfer: iz lisabonskog Sportinga stigao je toliko čekani Morten Hjulman (27).
Kako se pričalo i pisalo poslednjih dana, Danac je u kasu portugalskog velikana doneo 40.000.000 evra, s tim da bi Atletiko mogao da plati i dodatnih 5.000.000 na konto bonusa, ukoliko određene klauzule budu aktivirane.
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Hjulman nije bio prva opcija Dijega Simeonea. Argentinac je kao prvog pika video Žoaa Gomeša (25) iz Vulverhemtpona, ali kao ni zimus, ni sada nije uspeo da dođe do njega. U januaru Čolo je Gomešov nedolazak kompenzovao uzimanjem dvojice talentovanih vezista - Rodriga Mendose i Obeda Vargasa, da bi ovoga puta ipak posegnuo za alternativom na koju će moći odmah da se osloni.
Atletiko je imao ozbiljnijh problema tokom prošle sezone sa vezistima. I Džoni Kardoso i Pablo Barios proveli su na poštedi preko 100 dana, zbog čega je Simeone morao na razne načine da se dovija kako da popuni sredinu terena. Dolaskom Hjulmana, odnosno nastavkom saradnje sa Kokeom na još godinu dana, u predstojećem periodu Madriđani ne bi trebalo da imaju takvih problema.