Dinamova rapsodija i osiguran plej-of za Ligu šampiona (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 22:01
Litvanci nedorastao rival Modrima, koji iz meča u meč podižu formu; Norvežani imaju čega se plaše
Nagazio je Dinamo na minu kada se žrebalo za drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Kao šampion Švajcarske, Tun se očekivano isprsio u tom dvomeču, imao prolaz u džepu posle vođstva od 2:0 u revanšu na Maksimiru, ali su se Modri nekako provukli - izjednačili, pa posle produžetaka prošli dalje. Još pre tog meča bilo je jasno da hrvatskog šampiona - ako prođe - u trećem kolu čeka kud i kamo lakši posao. Tako i bi. Kauno Žalgiris nije mogao da opepeli u Zagrebu, pa je već posle 'prvog poluvremena' jasno da će Dinamo dalje, u plej-of, dok se litvanski prvak seli u Ligu Evrope - 5:0.
Suštinski, četa Marija Kovačevića ostvarila je večeras verovatno najvažniju pobedu u jesenjem delu sezone. S pet golova kod kuće Zagrepčani su osigurali miran revanš, takoreći izlet za šest dana i (minimum) ligašku fazu LE, s tim da san o povratku u Ligu šampiona posle dve godine ostaje da plamti. Podsetimo, za takav poduhvat najtrofejniji hrvatski klub moraće kao poslednju prepreku da preskoči nimalo naivnog prvaka Norveške - Viking.
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Znali su Litvanci da se neće ništa pitati protiv Dinama i da jedino mogu da se uzdaju u čudesno loš dan domaćina. Svestan toga bio je i njihov trener Željko Sopić, nekadašnji šef struke Rijeke i Osijeka, čovek koji veoma dobro poznaje rivala. I pored toga, iskusni strateg javno je pričao pred žreb kako želi baš Dinamo. Želja mu se ispunila, međutim dalje od toga više ništa.
Nada u senzaciju tinjala je nešto više od pola sata, koliko je Modrima bilo potrebno da 'upadnu u rovove' Žalgirisa i potpuno ih rasture.
Od početka do kraja Kovačevićev sastav držao je sve konce igre u svojim rukama. Nije srljao, strpljivo je kružio oko šesnaesterca, merkao rupe u defanzivnoj liniji, a onda u 31. minutu dejstvovao po bunkeru kako je najdelotvornije - šutem iz daljine. Povratnik u startnih 11 Luka Stojković (odradio suspenziju još iz prošle sezone, zbog crvenog kartona protiv Genka), dodao je do Mihe Zajca, ovaj nije oklevao i bombom iz prve, od stative, matirao golmana gostiju - 1:0.
Ne može se reći da se Dinamo ni do tog momenta patio, više je bio oprezan, međutim kad je otvorio rivala sve je krenulo kao po loju. Ni puna dva minuta nisu prošla, štoper Skot Mekena iskoristio ubacivanje Pereza Vinlofa sa boka i ćušnuo loptu u mrežu za 2:0.
Žagiris više nije imao šta da traži u maksimirskoj šumi...
Čim su se igrači vratili na teren posle pauze, Mateo Lisica postigao je najlepši gol na utakmici. Još jedan projektil sa 17-18 metara. Od tog trenutka hravatski prvak dodao je i dozu atraktivnosti u svoju igru.
Luka Stojković krunisao je veoma dobru partiju solo golom u 76. minutu, da bi tačku na lepu predstavu stavio rezervista Lukas Kačavenda u sudijskoj nadoknadi.
O dominaciji domaćina najbolje govori podatak da Žalgiris za 90 i kusur minuta nije šutirao u okvir gola, odnosno da je samo dva puta tukao visoko preko prečke, bez prave opasnosti. S druge strane, 22 udarca, od čega devet u okvir i 10 kornera.
Posed lopte u jednom momentu bio je čak 82 prema 18?! Na kraju 70:30 u korist Dinama.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Ararat - Celje 2:1 (1:1)
/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/
Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/
Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmed 38/
Levski - Kairat 1:0 (0:0)
/Seržinjo 90+2/
Olimpijakos - NEC 0:0
Sparta Prag - Lion 2:1 (0:1)
/Rineš 63, Merkado 70 - Suhomel 45ag/
Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (1:2)
/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg 29pen/
Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)
/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76, Kačavenda 90+4/
Sreda
18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)
20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)
*** kvote su podložne promenama