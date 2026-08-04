Dinamova rapsodija i osiguran plej-of za Ligu šampiona (VIDEO)

Nada u senzaciju tinjala je nešto više od pola sata, koliko je Modrima bilo potrebno da 'upadnu u rovove' Žalgirisa i potpuno ih rasture.

Znali su Litvanci da se neće ništa pitati protiv Dinama i da jedino mogu da se uzdaju u čudesno loš dan domaćina. Svestan toga bio je i njihov trener Željko Sopić , nekadašnji šef struke Rijeke i Osijeka, čovek koji veoma dobro poznaje rivala. I pored toga, iskusni strateg javno je pričao pred žreb kako želi baš Dinamo. Želja mu se ispunila, međutim dalje od toga više ništa.

Od početka do kraja Kovačevićev sastav držao je sve konce igre u svojim rukama. Nije srljao, strpljivo je kružio oko šesnaesterca, merkao rupe u defanzivnoj liniji, a onda u 31. minutu dejstvovao po bunkeru kako je najdelotvornije - šutem iz daljine. Povratnik u startnih 11 Luka Stojković (odradio suspenziju još iz prošle sezone, zbog crvenog kartona protiv Genka), dodao je do Mihe Zajca, ovaj nije oklevao i bombom iz prve, od stative, matirao golmana gostiju - 1:0.

Ne može se reći da se Dinamo ni do tog momenta patio, više je bio oprezan, međutim kad je otvorio rivala sve je krenulo kao po loju. Ni puna dva minuta nisu prošla, štoper Skot Mekena iskoristio ubacivanje Pereza Vinlofa sa boka i ćušnuo loptu u mrežu za 2:0.

Žagiris više nije imao šta da traži u maksimirskoj šumi...

Čim su se igrači vratili na teren posle pauze, Mateo Lisica postigao je najlepši gol na utakmici. Još jedan projektil sa 17-18 metara. Od tog trenutka hravatski prvak dodao je i dozu atraktivnosti u svoju igru.

Luka Stojković krunisao je veoma dobru partiju solo golom u 76. minutu, da bi tačku na lepu predstavu stavio rezervista Lukas Kačavenda u sudijskoj nadoknadi.

O dominaciji domaćina najbolje govori podatak da Žalgiris za 90 i kusur minuta nije šutirao u okvir gola, odnosno da je samo dva puta tukao visoko preko prečke, bez prave opasnosti. S druge strane, 22 udarca, od čega devet u okvir i 10 kornera.

Posed lopte u jednom momentu bio je čak 82 prema 18?! Na kraju 70:30 u korist Dinama.