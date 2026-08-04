Festival fudbala! Greh je što neko od ova dva tima neće u Ligu šampiona…

Nažalost, žreb je već u trećem kolu kvalifikacija spojio belgijskog i norveškog vicešampiona, a zadovoljniji na polovini dvomeča može da bude Bode koji je u Ostendeu (120 kilometara od Brisela) odigrao 3:3 i biće blagi favorit u revanšu na svom “veštaku” naredne nedelje. Međutim, daleko od toga da u ovom dvomeču ima favorita. Ovo su ekipe koje ne kalkulišu i igraju fudbal na gol više do poslednjeg daha.

Union je prošlog vikenda imao dobru uvertiru za start sezone pošto je posle boljeg izvođenja penala savladao šampiona Briž za trofej Superkupa Belgije i u pozitivnom raspoloženju dočekao evropski početak. Međutim, nije u kvalifikacije ušao spokojan jer je pre nekoliko dana prodao prvog golmana Kjela Šerpena u Ipsvič, a zamena Erv Kofi je kasno stigao i nije imao pravo da nastupi večeras. Morali su kao i protiv Briža da se oslone na neiskusnog Vika Šambera.

Trener Iber je napravio iznenađenje u startnoj postavi izostavljanjem neumornog trkača Zorgana umesto kojeg je startovao iskusni Shofs, a u špicu su krenuli Fuseini i Floruč iza kojih je bio rumunski novajlija Olaru. Bode u svojih standardnih 4-3-3 i festival fudbala je mogao da počne.

Belgijanci su krenuli agresivnije i ofanzivnije, Giljerme Smit i Raul Floruč su zadavali ozbiljne muke odbrani gostiju, ali Bode se prvi radovao. Hodajuća ikona Patrik Berg je nakon sjajnog Mundijala sa Norveškom ignorisao odmor i odmah počeo sa treninzima kako bi što spremniji dočekao ključne mečeve svog tima u kvalifikacijama. I vratilo mu se. Pogodio je iz slobodnjaka u golmanov ugao. Lukavo i precizno. Jasno je i zašto su u Unionu strahovali od Šambera…

Unionov odgovor je bio ekspresan. Nakon kornera se lopta odbila na šut Floruču koji je čekao na ivici kaznenog prostora i uhvatio volej iz prve koji je odskakutao u mrežu Bodea.

Fudbalsko ludilo u Ostendeu je raslo još brže. Dva minuta posle Unionovog izjednačenja, Bode je izborio penal. Makalister je imao minimalan, ali dovoljan kontakt sa Brinhildsenom. U Argentini to nije penal već prozivka rivalu, ali u Evropi je to faul za najstrožu kaznu. Blomberg je poslao loptu u jednu, a Šambera u drugu stranu za novo vođstvo Bodea.

Za manje od pola sata, publika je videla tri gola, a do kraja poluvremena još jedan. Iako je Haikin spasao Bode nakon šuta Fuseinija, u nadoknadi vremena je Raul Floruč još jednom pokazao egzekutorske sposobnosti. Giljerme Smit je protrčao levim krilom i idealno centrirao, a Rumun uhvatio polumakazice za novo izjednačenje.

Bodeov trener Knutsen je bio nezadovoljniji i na poluvremenu ostavio u svlačionici Haugea i Auklenda. Iberov odgovor su u 56. minutu bili ulasci Zanolija i Kevina Rodrigeza. Tempo nije smeo da opadne…

Upravo su njih dvojica imali sledeće šanse za Union, ali je Haikin bio na oprezu. Ušli su i Niki Havenar i korpulentni Promis Dejvis kao poslednji adut. I doneo preokret! U 88. minutu je sve sam odradio i zapeo strelu u bliži ugao Haikinovog gola. Delovalo je za pobedu…

Ali, Bode nikad ne umire!

U nadoknadi vremena je Berg izveo još jedan sjajan prekid i našao na petercu Bjertfuta koji je glavom pogodio za spektakularnih 3:3.

Nije fudbal iz Lige šampiona, ali jeste po svim parametrima za nju. Sada sledi revanš na Bodeovom terenu, a onda bolji ide na pobednika dvomeča NEC – Olimpijakos. Prava šteta što je žreb ovako ukrstio neke timove dok u stazi šampiona imamo neke parove zaista nedostojne Lige šampiona…

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Ararat - Celje 2:1 (1:1)

/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/

Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/

Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)

/Ahmad 38/

Levski - Kairat 1:0 (0:0)

/Seržinjo 90+2/

Olimpijakos - NEC 0:0

Sparta Prag - Olimpik Lion 2:1 (0:1)

/Rines 63, Merkado 69 - Suhomel ag 45/

Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (2:2)

/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg pen 29, Bjertfut 90+1/

Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)

/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76/

Sreda

18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)

20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)

*** kvote su podložne promenama