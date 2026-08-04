OCENE – ZVEZDA: Neuobičajena nesigurnost; Stanković požurio sa Lukasenom

Dejan Stanković Trener

Od povratka na Marakanu nismo navikli da gledamo neisugran i nepovezan ulazak njegove ekipe u meč. Večeras je bilo baš tako. Ideja sa Lukasenom u startnoj postavi nije se pokazala kao dobra. Još je reprezentativac Gane nedovoljno uigran sa novim saigračima. Morao je Stanković to da prepozna i da se strpi, pogotovo što nije bio prinuđen da ga baca u vatru kada na raspolaganju ima sve zdrave igrače. Pitanje je i zašto su mu štoperi igrali na „kontra nozi“ kada je već dobio levonogog centralnog defanzivca. Energično je pratio tok utakmice od samog početka, dobrim delom i zbog nesigurnih poteza svojih igrača. Pohvale za trostruku izmenu na startu drugog poluvremena, ali nije uspeo da pronađe recept da sa igračem više stigne makar do remija pred revanš. Daleko od toga da je sve izgubljeno, imaće Crvena zvezda popravni za sedam dana, ali moraće mnogo koncentrisanije i bolje organizovano da pristupi revanšu.