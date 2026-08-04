(FK Crvena zvezda)
OCENE – ZVEZDA: Neuobičajena nesigurnost; Stanković požurio sa Lukasenom
Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 22:02
Prvi veliki kiks Mateusa, prva razočaravajuća partija Abu Fanija
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Mađarske)
Pročitajte kako smo videli učinak crveno-belih protiv Hapoel Ber Ševe
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Mateus MagaljaešGolman
Za prvih godinu dana nametnuo se Brazilac ne samo kao dostojan naslednik Milana Borjana nego i kao jedan od najboljih golmana u istoriji kluba, ali večeras je napravio prvi veliki kiks. Jeste mu Lukasen vratio loptu na slabiju nogu, ipak, imao je vremena da odigra nešto drugo umesto da mu vrati „kosku“.
Ocena
5
Jung Vu SeolOdbrana
Progledaćemo mu kroz prste što je zaboravio Baltaksu kada je bek Hapoela glavom pogodio prečku, jer je kasnije zajedno sa Bukarijem iznudio isključenje fudbalera Hapoela. Veći deo meča proveo je na svojoj polovini, posebno u prvom poluvremenu, ali svaki put kada bi otišao napred, mirisalo je na opasnost po gol rivala. Baš i kada je krenuo u prodor, dogodio se faul za crveni karton.
Ocena
6
Strahinja ErakovićOdbrana
Neuobičajeno nesiguran. Imao je previše pogrešnih dodavanja u prvom poluvremenu, kao i izgubljenu loptu u iznošenju na protivničku polovinu. U drugom delu se konsolidovao i uhvatio ritam sa Lukasenom, čemu je doprineo i igrač više za crveno-bele od isključenja Baltakse pola sata pre kraja.
Ocena
5.5
Derik LukasenOdbrana
(do 78. minuta) – Snažan, samouveren i mogao bi da bude pojačanje za crveno-bele, ali prerano je bačen u vatru. I to na „kontra nogu“, kao desni štoper. Neuigranost je i dovela do gola Hapoela, pošto je vratio loptu Mateusu na slabiju nogu, a onda nije uspeo da se izbori sa pritiskom Zahija Ahmeda. Za grešku kod gola umalo da se iskupi dobrim skokom na korner Abu Fanija u prvom poluvremenu. U drugom ga je pogledala sreća, kada je sudija na gledanje snimka poništio crveni karton. Neoprezno je naleteo na Džavona Ista, koji je to iskoristio da teatralno padne. Biće mu potrebno još vremena da se uigra sa novim saigračima i možda bi bilo previše rizično da počne i u revanšu.
Ocena
5
Nair TiknizjanOdbrana
Bio je najopasniji Zvezdin igrač u uvodnim minutima, ali se posle povukao u defanzivu. Verovatno i zbog nesigurnih reakcija Erakovića. U drugom poluvremenu je imao nekoliko solidnih izleta u napad. Kraj utakmice dočekao je vidno iscrpljen, pa je Elšnik u nekoliko situacija morao da interveniše umesto njega kao levi bek, a pre toga i Duarte u paru navrata.
Ocena
6
Mohamad Abu FaniVezni
(do 46. minuta) – Kada zagradi loptu tako što „sedne u krilo“ protivniku, deluje kao nekadašnji majstori fudbala na asfaltu beogradskih osnovnih škola, ali... Osim što je par puta uspeo na taj način da sačuva loptu i započne akciju, mnogo više je grešio u dodavanjima i lako ispadao kod visokog presinga. Za razliku od prethodnih mečeva, vrlo je nesigurno ušao u ovaj, a to se prenelo na ostatak tima.
Ocena
5
Rade KrunićVezni
– Sjajnim uklizavanjem ispravio je grešku Abu Fanija u 10. minutu, kada su gosti dobili kontru na poklon. Kasnije je i grudima blokirao moguć gol. Imao je vezni red Crvene zvezde mnogo rupa u Mađarskoj, ali Krunić je svoj posao odradio uobičajeno dobro.
Ocena
6
Mirko IvanićVezni
(do 46. minuta) – Ume da bude mnogo ubedljiviji i konkretniji u napadu, ali je svakako imao najviše i najbolje šanse u prvom poluvremenu. Duga je pauza iza Zvezdinog kapitena, biće mu potrebno još neko vreme da se vrati na nivo na koji je navikao navijače crveno-belih.
Ocena
6
Vasilije KostovVezni
(do 46. minuta) – Možda i najslabija partija talentovanog veziste od ulaska u prvi tim. Bio je igrač na koga je Dejan Stanković najčešće podizao glas tokom prvog poluvremena i, kako se bližila pauza, jasno je bilo da se neće vraćati na teren za drugi deo utakmice. Previše neodlučan bio je sa loptom u nogama, a to je dovodilo do grešaka. Nije direktno uticao na primljeni gol, ali je mogao.
Ocena
5
Osman BukariVezni
(do 73. minuta) – Da za sekundu brže razmišlja i ima potez manje, verovatno ne bi bio u Crvenoj zvezdi. Majstorska peta za Duartea u kontri, kao brzi voz je pretrčao Rotmana, ali u pojedinim prodorima kao da je imao nameru da prođe kroz igrače Hapoela. Zamislio ga je Stanković kao glavno oružje u prvom poluvremenu, međutim, nije Bukari to izneo na pravi način. Piše mu se plus, jer je sa Seolom iznudio crveni karton, ipak, kako je vreme odmicalo, sve je manje bio primetan.
Ocena
6
Bruno DuarteNapad
(do 73. minuta) – Više je razigravao nego što je pretio kao najistureniji. Sjajno je primetio Ivanića i promenio stranu dugom loptom u polukontri iz prvog poluvremena. Morao je brže i bolje da šutira u finišu prvog poluvremena. U drugom ga je Stanković izvukao na levu stranu, gde je imao nekoliko defanzivnih propusta, srećom bez posledica.
Ocena
5.5
Timi Maks ElšnikVezni
(od 46. minuta) – Vidi se da je uigran sa Radetom Krunićem, s obzirom na to da uz igrača više u poslednjih pola sata nije imao previše defanzivnih obaveza, mada je u finišu morao nekoliko puta da „zakrpi“ izlete Tiknizjana u napad.
Ocena
6
Marko ArnautovićNapad
(od 46. minuta) – Ušao je motivisan, imao nekoliko pokušaja glavom, ali mnogo više se očekuje od igrača njegovog kalibra u ovakvim utakmicama. Moraće da počne efikasnije da koristi minute na terenu već od beogradskog revanša sa Hapoelom.
Ocena
5.5
Muhamed ČamVezni
(od 46. minuta) – Šut pod prečku pola sata pre kraja razgalio je Delije. Činilo se da će uz isključenje Baltakse to biti prekretnica ove utakmice. Jeste u smislu odnosa snaga i pojačane Zvezdine inicijative, ali ne i u vidu rezultata. Kako vreme prolazi, ovaj momak se sve više nameće za ulogu startera i neće biti iznenađenje ako je dobije za nedelju dana.
Ocena
6
Aleksandar KataiVezni
– (od 73. minuta) – Premalo vremena za konkretan učinak.
Ocena
-
Loizos LoizuVezni
(od 73. minuta) – Premalo vremena za konkretan učinak.
Ocena
-
Dejan StankovićTrener
Od povratka na Marakanu nismo navikli da gledamo neisugran i nepovezan ulazak njegove ekipe u meč. Večeras je bilo baš tako. Ideja sa Lukasenom u startnoj postavi nije se pokazala kao dobra. Još je reprezentativac Gane nedovoljno uigran sa novim saigračima. Morao je Stanković to da prepozna i da se strpi, pogotovo što nije bio prinuđen da ga baca u vatru kada na raspolaganju ima sve zdrave igrače. Pitanje je i zašto su mu štoperi igrali na „kontra nozi“ kada je već dobio levonogog centralnog defanzivca. Energično je pratio tok utakmice od samog početka, dobrim delom i zbog nesigurnih poteza svojih igrača. Pohvale za trostruku izmenu na startu drugog poluvremena, ali nije uspeo da pronađe recept da sa igračem više stigne makar do remija pred revanš. Daleko od toga da je sve izgubljeno, imaće Crvena zvezda popravni za sedam dana, ali moraće mnogo koncentrisanije i bolje organizovano da pristupi revanšu.
Ocena
5.5
Dejan StankovićoceneHapoel Ber ŠevaFK Crvena zvezda
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