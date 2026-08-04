Remi Dušana Tadića i Balše Popovića: Neustrašivi NEC nije podlegao grotlu Pireja, goreće Najmehen

Jedna od najtoplijih priča evropskog fudbala u prethodnoj sezoni bio je NEC iz Najmehena. Maleni holandski klub osvojio je treće mesto u Erediviziji ispred Tventea, Ajaksa, AZ Alkmara i drugih klubova koji su i po istoriji i po kvalitetu igračkog kadra bili miljama ispred simpatične čete trenera Dika Sreudera. Treće mesto obezbedilo im je plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, a tamo im je žreb dodelio Olimpijakos - jedan od najgorih mogućih protivnika za tim koji nema iskustvo na međunarodnoj sceni.

Pogrešili su svi koji su mislili da će NEC sagoreti u paklu Pireja. Ne samo da novi tim Dušana Tadića nije sagoreo, već se nosio potpuno ravnopravno sa vicešampionom Grčke, čak bio i bolji i bliži pobedi; 0:0. Na golu Olimpijakosa stajao je srpski golman Balša Popović, zato što crveno-beli još nisu stigli da licenciraju Stefana Ortegu koji je tek pre nekoliko dana stigao iz Mančester Sitija, ali se ispostavilo da je i Popović i te kako dostojan, jer je u nekoliko navrata sačuvao Oli. Zato je NEC stigao da licencira Dušana Tadića koji je u igru ušao u 75. minutu i tako upisao debi za novi klub. Goreće za sedam dana stadion Gofer, biće ispunjeno svih 12.700 sedišta, euforija će zaposednuti Najmehen, holandski grad od oko 170.000 stanovnika.