Remi Dušana Tadića i Balše Popovića: Neustrašivi NEC nije podlegao grotlu Pireja, goreće Najmehen
Vreme čitanja: 3min | uto. 04.08.26. | 22:10
Ne samo da je maleni holandski klub odigrao nerešeno, već nije ni nadigran u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Jedna od najtoplijih priča evropskog fudbala u prethodnoj sezoni bio je NEC iz Najmehena. Maleni holandski klub osvojio je treće mesto u Erediviziji ispred Tventea, Ajaksa, AZ Alkmara i drugih klubova koji su i po istoriji i po kvalitetu igračkog kadra bili miljama ispred simpatične čete trenera Dika Sreudera. Treće mesto obezbedilo im je plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, a tamo im je žreb dodelio Olimpijakos - jedan od najgorih mogućih protivnika za tim koji nema iskustvo na međunarodnoj sceni.
Pogrešili su svi koji su mislili da će NEC sagoreti u paklu Pireja. Ne samo da novi tim Dušana Tadića nije sagoreo, već se nosio potpuno ravnopravno sa vicešampionom Grčke, čak bio i bolji i bliži pobedi; 0:0. Na golu Olimpijakosa stajao je srpski golman Balša Popović, zato što crveno-beli još nisu stigli da licenciraju Stefana Ortegu koji je tek pre nekoliko dana stigao iz Mančester Sitija, ali se ispostavilo da je i Popović i te kako dostojan, jer je u nekoliko navrata sačuvao Oli. Zato je NEC stigao da licencira Dušana Tadića koji je u igru ušao u 75. minutu i tako upisao debi za novi klub. Goreće za sedam dana stadion Gofer, biće ispunjeno svih 12.700 sedišta, euforija će zaposednuti Najmehen, holandski grad od oko 170.000 stanovnika.
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Vrlo blizu vođstva bio je NEC i na samom kraju prvog i na početku drugog poluvremena. Pred odlazak na pauzu Noe Lebreton je glavom prebacio gol sa oko tri, četiri metara udaljenosti od gola, dok je u 53. minutu reprezentativac Zelenortskih Ostrva Žamiro Monteiro šutirao sa oko 17, 18 metara udaljenosti, ali se Balša Popović izvio i odlično intervenisao. Samo dva minuta kasnije je još jedan reprezentativac sa prethodnog Svetskog prvenstva, Deveron Fonvil sa Kurasaa ušao u šesnaesterac Olimpijakosa i bio neodlučan sa loptom. Da je uputio udarac verovatno bi NEC poveo.
Dušan Tadić je stigao da debituje u poslednjih petnaestak minuta, ušao je taman toliko da osveži redove ekipe iz Najmehena koja u špicu ima nekoliko vremešnih igrača, poput 38-godišnjeg Tjarona Šerija i 36-godišnjeg Brajana Linsena. Nekoliko puta je bivši kapiten reprezentacije Srbije sigurno sačuvao loptu u nogama, a NEC je ofanzivnom igrom stigao do svoje osnovne želje, da sačuva remi pred revanš na svom terenu. Neće biti nikako Olimpijakosu svejedno, pogotovo nakon što su večeras videli da sa druge strane imaju za protivnika ekipu koja ga se ne plaši.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Ararat - Celje 2:1 (1:1)
/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/
Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/
Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmad 38/
Levski - Kairat 1:0 (0:0)
/Seržinjo 90+2/
Olimpijakos - NEC 0:0
Sparta Prag - Olimpik Lion 2:1 (0:1)
/Rines 63, Merkado 69 - Suhomel ag 45/
Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (2:2)
/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg pen 29, Bjortuft 90+1/
Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)
/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76/
Sreda
18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)
20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)
*** kvote su podložne promenama