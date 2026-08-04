Ne igraju Stilersi u Pragu! Toliso za pretvaranje – Sparta sve kažnjava

Fudbalska milina! E, to je bilo večeras u Pragu. Fudbalska pravda je pobedila, ako tako može da se kaže. Sparta je bila bolja, Sparta je bila moćnija. Jedan kiks to nije mogao da izbriše, a drugi je to podebljao.

Ubi Sparta u prvom poluvremenu francuskog velikana, a rezultata nigde. Nikako da se nula pomeri na semaforu u korist češke ekipe, da povedu, da zagori stadion, da zagolica toliko da svi padnu u trans u gradu gde su jedna od najboljih piva i gde se popilo sigurno pre utakmice u hektolitrima. Moglo je sve da se zatrese u 20. minutu, mada je opravdano poništen gol zbog ofsajda domaćina kada je reagovala VAR soba i onda umesto da sve bude navedeno – baš glupost. Ubačena lopta, defanzivac Suhomel se spotakao, udarila ga je lopta u koleno i upade u gol lopta. Pao je na noge u poslednjem minutu prvog poluvremena igrač sa brojem dva, kao da je antička tragedija bio taj gol, tako je vizuelno delovalo. Posle svega, morali su na odmor sa golom zaostatka, a bili su mnogo bolji.

A onda u drugom poluvremenu kreće fudbalska pravda. Kreće da melje Sparta, da melje i samelje rivala kao krajnji cilj, pa ne može se pobeći od toga kada vas neko 'ubija' od fudbala. Mora da dođe gol, mora da dođe izjednačenje i došlo je. Centaršut Irvinga, Rines na pravom mestu i izjednačenje u glavnom gradu Češke, da se ispravi sve. Međutim, kao u filmskim scenarijima, nije tu ni približno kraj. Eto penala za Lion! Korentan Toliso, kapiten Liona stao je da sa bele tačke baš on zatrese mrežu za vođstvo, posle mekano dosuđenog jedanaesterca i... Ništa! Kao da je kiker Pitsburg Stilersa u NFL, zatrčao se da je 'dune' za dodatni poen - popularno pretvaranje - ili možda za tri poena u istom principu, pošto je šutnuo preko gola i-ha-ha. Klasičan tragični penal kada se zatrči igrač i šutne iz sve snage, sećate se možda iz fudbalskih simulacija kada se kocka (ili krug, ko je šta igrao) napuni previše. Baš tako je bilo. Ode lopta preko gola i posle toga – kazna.

Posle svega toga, sledi eksplozija na stadionu. Samo dva minuta kasnije u 69. minutu, Rines - strelac prvog gola - ubacuje sa leve strane perfektan centaršut Merkadu, koji glavom od zemlju udara i vara golmana, pa lopta završava u rakljama za vođstvo i ispostaviće se pobedu! Junački se odbranila Sparta i u Francusku ide sa golom prednosti, gde će braniti ovaj višak iz spektakularne utakmice. Ko prođe, u plej-ofu ide na Fenerbahče ili Šturm.