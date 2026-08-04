Stanković: Mislite da će fudbal da stane ako četvrti put ne uđem u Ligu šampiona?

Crvena zvezda je dobila težak udarac u Mađarskoj, a može se reći i poslednju opomenu na putu ka Ligi šampiona, jer objektivno gledano, uz ovakvu igru i nedopustive greške, tim Dejana Stankovića nema šta da traži u elitnom takmičenju. Ako se one iskorene već za sedam dana, crveno-beli će moći da se nadaju plasmanu u plej-of, u suprotnom će to biti gotovo nemoguća misija.

Crveno-beli su imali mnogo problema u pas-igri i organizaciji igre, poklekli su pod pritiskom protivnika, što je na kraju prouzrokovalo i primljeni pogodak u 38. minutu utakmice. Stanković će imati mnogo toga da zameri svojim igračima. „Nije me ništa iznenadilo, pričao sam o agresivnosti. Ako ne pariraš to, imaćeš dosta problema. Odabiri ispred gola su bili loši, drugo poluvreme dosta bolje, morali smo bolje sa igračem više, da brže okrećemo. Moraćemo dosta bolje u revanšu, prihvatio bih ovo kao jako loš dan. Trebaće nam agresivnost i vera, da se dođe do kraja, da se ide do kraja. Nije prijatno, očekivao sam drugačije, organizovani su, hitri su, trebaće nam mnogo bolje odluke u revanšu“, rekao je Stanković posle Hapoela iz Ber Ševe (0:1).

Ekipa nije krenula onako kako se očekivalo, iako je mnogo energije potrošeno na pripremu utakmice. „Krenuli smo malo lošije, ali sa tri stvorene šanse, morali smo bolje. Nije izgledalo tako. Znam da može dosta bolje. Sigurno je da je gol teško pao momcima, video sam da su se neke odluke donosile koje nemaju veze sa našom pripremom. Momke mogu da razumem da je pritisak veliki, treba da ga se oslobode. Sve što pada, neka padne na mene, hoću da ih oslobodim, znam da su bolji. Bili smo nedorečeni, to pripisujem dosta velikom broju neiznuđenih grešaka. Verujem da će u revanšu biti bolje. Upoznali smo ih na terenu i moramo da budemo dosta jači i agresivniji”. Da li je rizik sa Lukasenom bio preveliki? „Možda, ali kod igrača njegovog kvaliteta i iskustva ne bih stavljao pitanje. Biće spremniji u revanšu, imaće 90 minuta više u nogama. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, bila mu je ovo prva utakmica posle Svetskog prvenstva. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač. Da li mu fali neki minut? Da. Da li sam rizikovao sa njim? Jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi je potreban”.