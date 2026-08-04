Nastavlja se slučaj Monaka: Kneževi ulažu žalbu

Oglasio se o ovome i klub iz Kneževine. "Posle odluke Žalbenog veća Francuske košarkaške federacije, Monako se obratio Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu pokretanjem postupka pomirenja sa ciljem ponovnog razmatranja odluke u vezi sa učešćem kluba u prvenstvu za sezonu 2026/2027. Klub ostaje u potpunosti posvećen korišćenju svih pravnih sredstava predviđanih francuskim sportskim zakonom, dok se nastavlja proces rekonstrukcije", stoji u kratkom saopštenju Monaka.

Ono što je napravilo najveći problem Monaku, pored toga što je procenjeno da nema adekvatnih finansijskih garancije, jeste i to što je klub nije uspeo na vreme da dostavi potrebnu dokumentaciju Francuskoj košarkaškoj federaciji. Bio je to drugi put u mesec dana da Monako ne dobije odobrenje da se takmiči na profesionalnom nivou i sada im ostaje treći, a verovatno i poslednji pokušaj da se nešto promeni u njegovu korist.

Takođe, u svom ovom vremenskom tesnacu deluje da su i već dogovoreni igrači počeli da gube strpljenje. Imamo primer Fetsa Rasela i Jakuba Utare koji su sve dogovorili s Monakom, dok je rumunski reprezentativac trebalo da predstavlja stub ekipe, ali sada su otvoreni da saslušaju ponude i promene sredinu i pre nego što su debitovali.