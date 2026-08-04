Nastavlja se slučaj Monaka: Kneževi ulažu žalbu
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 21:52
Odluku će doneti Nacionalni olimpijski i sportski komitet
Situacija u Monaku ne da nije dobra, već se može smatrati kritičnom. Klub nije preuzet od strane Džamala Mešburna, ali zbog ne dobijanja potrebnih finansijskih garancija Francuska košarkaška federacija im je zabranila učešće u prvom i drugom rangu tamošnje košarke.
Jasno je da sada nekadašnjem vicešampionu Evrope preti igranje trećeg ranga, ali ono što je Monaku ostalo jeste da se žali Nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu.
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Oglasio se o ovome i klub iz Kneževine.
"Posle odluke Žalbenog veća Francuske košarkaške federacije, Monako se obratio Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu pokretanjem postupka pomirenja sa ciljem ponovnog razmatranja odluke u vezi sa učešćem kluba u prvenstvu za sezonu 2026/2027. Klub ostaje u potpunosti posvećen korišćenju svih pravnih sredstava predviđanih francuskim sportskim zakonom, dok se nastavlja proces rekonstrukcije", stoji u kratkom saopštenju Monaka.
Ono što je napravilo najveći problem Monaku, pored toga što je procenjeno da nema adekvatnih finansijskih garancije, jeste i to što je klub nije uspeo na vreme da dostavi potrebnu dokumentaciju Francuskoj košarkaškoj federaciji. Bio je to drugi put u mesec dana da Monako ne dobije odobrenje da se takmiči na profesionalnom nivou i sada im ostaje treći, a verovatno i poslednji pokušaj da se nešto promeni u njegovu korist.
Takođe, u svom ovom vremenskom tesnacu deluje da su i već dogovoreni igrači počeli da gube strpljenje. Imamo primer Fetsa Rasela i Jakuba Utare koji su sve dogovorili s Monakom, dok je rumunski reprezentativac trebalo da predstavlja stub ekipe, ali sada su otvoreni da saslušaju ponude i promene sredinu i pre nego što su debitovali.