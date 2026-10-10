Dinamu ništa ne pomaže: Džaba kijamet na Poljudu i nadoknada od 16 minuta, Hajduk ponovo na vrhu
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 17:19
Loše reakcije Skota Mekene skupo koštale Modre, prva pobeda Splićana posle šest derbija - 2:1
Obrušio se kijamet na Poljud i natopio teren do te mere da je u jednom trenutku bilo maltene nemoguće igrati. Kako je vreme prolazilo, bilo je pitanje hoće li derbi između Hajduka i Dinama moći da se završi. Kiša je toliko jako padala da je sudija došao do trenera i rekao da postoji mogućnost da se utakmica prekine. Kažu, ovako na Poljudu nije lilo dugo, nadoknada je na kraju bila 16 minuta, ali Dinamu ništa nije moglo da pomogne. Hajduk je nokautirao najvećeg rivala i preuzeo vrh tabele (2:1).
U uslovima koji su bili sve samo ne fudbalski, domaći igrači su se mnogo bolje snašli i došli do ogromne pobede. Onoliko koliko se nevreme sručilo na Split, toliko se Hajduk obrušio na Dinamo i došao do prve pobede protiv najvećeg rivala posle šest mečeva Za to u dobroj meri mogu da zahvale Skotu Mekeni koji je odigrao katastrofalnu utakmicu.
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Iskusni škotski štoper Dinama se najbllaže rečeno - nije proslavio sa reakcijama kod oba gola. Najpre je zatresao sopstvenu mrežu, a onda i dozvolio da mu pobegne Mikele Šego. Ofanzivac Hajduka je primio loptu na grudi pored njega i odloži loptu Abduliju Sanijangu koji je bombom sa 18 metara bacio Poljud u trans.
Škot se ni u prethodnim utakmicama nije proslavljao dobrim intervencijama. Protiv Hapoel Ber Ševe u Ligi Evrope je protivniku dao loptu u noge i malo je nedostajalo da prvak Hrvatske bude kažnjen. Tad nisu, ali je Hajduk sve greške Dinama obilato umeo da iskoristi i ponovo dovede u pitanje status Marija Kovačevića. Već duže vreme se priča da mu se drma klupa i da mu ekipa pobeđuje uglavnom na individualni kvalitet Diona Drena Belje. Posle ovoga će se tek pričati o tome.
Stasiti napadač je ponovo uradio svoje. Dao je gol. U 21. minutu je odlično reagovao na centaršut Matea Pereza i glavom poslao loptu u gol. Izgledalo je da utakmica ide baš onako kako bi gosti želeli, ali samo tri minuta kasnije desio se - Skot Mekena. Šimun Hrgović je izveo prekid, a Škot postavio nogu, prevario Dominika Kotarskog i postigao auto gol.
Od tog momenta, više ništa nije bilo isto, pogotovo u drugom poluvremenu. Kiša je počela da natapa teren i Dinamo se potpuno pogubio. Hajduk je preuzeo konce utakmice, kontrolisao sredinu terena i za to je nagrađen preokretom. Mekena je izgubio Šega iz vida, ovaj lepo odložio za Sanijanga koji je idealno poklopio loptu iz prve. Uzdali su se Zagrepčani u VAR, gledalo se da li je Šego bio u ofsajdu, ali dilema je brzo otklonjena. Do kraja meča, Dinamo je bio potpuno bezopasan, jalov i jedinu šansu imao je u 105. minutu. Dion Drena Beljo je u opštem metežu u petercu domaćina poslao loptu pored gola. Kako je Dinamo izgledao, pogotovo u drugom delu, nije zaslužio da uzme ni bod.
HRVATSKA 1 – 9. KOLOi ka
Petak
Gorica – Rudeš 1:2 (0:1)
/Bogojević 80pen – Skoko 37, Fernandes 48/
Subota
Hajduk - Dinamo 2:1 (1:1)
/Mekena 24ag, Sanijang 59 - Beljo 21/
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