Dinamu ništa ne pomaže: Džaba kijamet na Poljudu i nadoknada od 16 minuta, Hajduk ponovo na vrhu

Iskusni škotski štoper Dinama se najbllaže rečeno - nije proslavio sa reakcijama kod oba gola. Najpre je zatresao sopstvenu mrežu, a onda i dozvolio da mu pobegne Mikele Šego. Ofanzivac Hajduka je primio loptu na grudi pored njega i odloži loptu Abduliju Sanijangu koji je bombom sa 18 metara bacio Poljud u trans.

Škot se ni u prethodnim utakmicama nije proslavljao dobrim intervencijama. Protiv Hapoel Ber Ševe u Ligi Evrope je protivniku dao loptu u noge i malo je nedostajalo da prvak Hrvatske bude kažnjen. Tad nisu, ali je Hajduk sve greške Dinama obilato umeo da iskoristi i ponovo dovede u pitanje status Marija Kovačevića. Već duže vreme se priča da mu se drma klupa i da mu ekipa pobeđuje uglavnom na individualni kvalitet Diona Drena Belje. Posle ovoga će se tek pričati o tome.

Stasiti napadač je ponovo uradio svoje. Dao je gol. U 21. minutu je odlično reagovao na centaršut Matea Pereza i glavom poslao loptu u gol. Izgledalo je da utakmica ide baš onako kako bi gosti želeli, ali samo tri minuta kasnije desio se - Skot Mekena. Šimun Hrgović je izveo prekid, a Škot postavio nogu, prevario Dominika Kotarskog i postigao auto gol.

Od tog momenta, više ništa nije bilo isto, pogotovo u drugom poluvremenu. Kiša je počela da natapa teren i Dinamo se potpuno pogubio. Hajduk je preuzeo konce utakmice, kontrolisao sredinu terena i za to je nagrađen preokretom. Mekena je izgubio Šega iz vida, ovaj lepo odložio za Sanijanga koji je idealno poklopio loptu iz prve. Uzdali su se Zagrepčani u VAR, gledalo se da li je Šego bio u ofsajdu, ali dilema je brzo otklonjena. Do kraja meča, Dinamo je bio potpuno bezopasan, jalov i jedinu šansu imao je u 105. minutu. Dion Drena Beljo je u opštem metežu u petercu domaćina poslao loptu pored gola. Kako je Dinamo izgledao, pogotovo u drugom delu, nije zaslužio da uzme ni bod.

HRVATSKA 1 – 9. KOLOi ka

Petak

Gorica – Rudeš 1:2 (0:1)

/Bogojević 80pen – Skoko 37, Fernandes 48/

Subota

Hajduk - Dinamo 2:1 (1:1)

/Mekena 24ag, Sanijang 59 - Beljo 21/

18.00: (2,00) Osijek (3,50) Istra (3,70)

Nedelja

15.00: (3,25) Lokomoiva Zagreb (3,45) Varaždin (2,20)

18.00: (5,80) Slaven (3,80) Rijeka (1,62)

***kvote su podložne promenama