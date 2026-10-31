Dobre vesti iz Engleske: Topić na klupi posle više od 11 meseci
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Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 17:05
Srpski vezista je gledao pobedu Noriča nad Votfordom u 13. kolu Čempionšipa sa 3:2 (0:2)
Bliži se povratak Mirka Topića na veliku scenu. Posle nešto više od 11 meseci bolovanja, zbog jedne od najtežih sportskih povreda - pokidanih ligamenata kolena – srpski reprezentativac je sedeo ove subote na klupi engleskog drugoligaša Noriča. Sa nje je odgledao pobedu Kanarinaca nad Votfordom, posle velikog preokreta, u 13. kolu Čempionšipa – 3:2 (0:2).
Topić je poslednji meč za Norič odigrao 25. novembra prošle godine protiv Oksford Junajteda. Tada je ostao u svlačionici na poluvremenu, a ubrzo smo saznali da je doživeo tešku povredu.
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Operisan je, oporavak je dugo trajao, a tek se početkom oktobra u potpunosti uključio u rad sa prvim timom. Jasno, 25-godišnjem Novosađaninu je potrebno još vremena da bi dostigao takmičarsku formu, ali najbitnije je da sve ide u pozitivnom smeru.
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U prethodne dve nedelje se Topić dvaput našao na terenu u B timu Noriča, odigrao je po 45 minuta protiv rezervi Vest Hema i Bristola. To je bio znak za trenera Filipa Klemena da ga polako uvodi u prvi tim. I zato, ovog popodneva je sedeo na klupi.
“Mirko je dobro, s obzirom na to kakvu povredu je doživeo i koliko dugo nije trenirao. Treba mu još vremena da uhati ritam, ali to je sasvim normalno u ovakvoj situaciji”, rekao je Klemen engleskim novinarima.
Bez Topića Noriču baš i ne ide najsavršenije u Čempionšipu. Trijumf nad Votfordom mu je drugi uzastopni, sada ima 15 bodova iz 13 mečeva i pri sredini tabele je. Interesantno, Kanarinci su jedina ekipa u čitavoj ligi koja još uvek nijednom nije remizirala.