Dobre vesti iz Engleske: Topić na klupi posle više od 11 meseci

Operisan je, oporavak je dugo trajao, a tek se početkom oktobra u potpunosti uključio u rad sa prvim timom. Jasno, 25-godišnjem Novosađaninu je potrebno još vremena da bi dostigao takmičarsku formu, ali najbitnije je da sve ide u pozitivnom smeru.

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U prethodne dve nedelje se Topić dvaput našao na terenu u B timu Noriča, odigrao je po 45 minuta protiv rezervi Vest Hema i Bristola. To je bio znak za trenera Filipa Klemena da ga polako uvodi u prvi tim. I zato, ovog popodneva je sedeo na klupi.

“Mirko je dobro, s obzirom na to kakvu povredu je doživeo i koliko dugo nije trenirao. Treba mu još vremena da uhati ritam, ali to je sasvim normalno u ovakvoj situaciji”, rekao je Klemen engleskim novinarima.

Bez Topića Noriču baš i ne ide najsavršenije u Čempionšipu. Trijumf nad Votfordom mu je drugi uzastopni, sada ima 15 bodova iz 13 mečeva i pri sredini tabele je. Interesantno, Kanarinci su jedina ekipa u čitavoj ligi koja još uvek nijednom nije remizirala.