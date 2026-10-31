Vašero stigao u finale Bazela, a Novak ga čeka u prvom kolu Pariza

Vašero se plasirao u finale turnira u Bazelu, pošto je u prvom današnjem polufinalu pobedio Tejlora Frica u dva seta – 7:5, 6:3. Za novi trofej teniser iz Monaka će se boriti sa pobednikom duela Jan-Lenard Štruf – Jiži Lehečka. Štruf je, inače, u drugom kolu turnira u Švajcarskoj eliminisao Novaka Đokovića, a danas će se boriti za prolaz u finale.

Ono što je posebno interesantno u celoj priči, Valentin Vašero će biti protivnik Novaku Đokoviću na predstojećem mastersu u Parizu. I to u prvom kolu! To samo govori kakav žreb čeka srpskog tenisera, koji mora da se domogne finala da bi se plasirao na završni masters u Torinu.

I Štruf je na turnir u Bazelu došao sa visokim samopouzdanjem, jer je koji dan ranije igrao finale u Briselu i to se i te kako videlo u njegovoj igri protiv Đokovića. Može samo da se pretpostavi da će jednako „nabrijan“ i Vašero izaći na crtu srpskom teniseru u Parizu za koji dan.