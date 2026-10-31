Vašero stigao u finale Bazela, a Novak ga čeka u prvom kolu Pariza
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Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 16:53
Teniser iz Monaka igra najbolje u životu
Bio je Valentin Vašero prilično nepoznat teniser u široj sportskoj javnosti do mastersa u Šangaju prošle godine, kada je u polufinalu pobedio Novaka Đokovića i dospeo u udarne vesti svetskih medija.
Od tada je krenula da sija zvezda tenisera iz Monaka, kojem je ta iz Šangaja jedina titula osvojena u karijeri. A, sutra će imati priliku da osvoji drugu.
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Vašero se plasirao u finale turnira u Bazelu, pošto je u prvom današnjem polufinalu pobedio Tejlora Frica u dva seta – 7:5, 6:3. Za novi trofej teniser iz Monaka će se boriti sa pobednikom duela Jan-Lenard Štruf – Jiži Lehečka. Štruf je, inače, u drugom kolu turnira u Švajcarskoj eliminisao Novaka Đokovića, a danas će se boriti za prolaz u finale.
Ono što je posebno interesantno u celoj priči, Valentin Vašero će biti protivnik Novaku Đokoviću na predstojećem mastersu u Parizu. I to u prvom kolu! To samo govori kakav žreb čeka srpskog tenisera, koji mora da se domogne finala da bi se plasirao na završni masters u Torinu.
I Štruf je na turnir u Bazelu došao sa visokim samopouzdanjem, jer je koji dan ranije igrao finale u Briselu i to se i te kako videlo u njegovoj igri protiv Đokovića. Može samo da se pretpostavi da će jednako „nabrijan“ i Vašero izaći na crtu srpskom teniseru u Parizu za koji dan.