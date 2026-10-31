Lalatović: Govorio sam i kada je retko ko smeo da je Vidić pravi čovek za predsednika FSS-a

„Govorio sam kad je retko ko smeo da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rešenje za predsednika FSS. Tada su mi mnogi zamerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čoveka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namestili poslednji put kada sam došao“, pričao je Lalatović za Kurir.

Prokomentarisao je trener Novog Pazara i zahtev iz FS Obrenovca da Nikola Lazetić, prvi čovek FS Beograda, podnese ostavku.

„Kako je došao, tako treba i da ode! Svi znamo kako je on stigao u Savez, a onda i na funkcije koje je obavljao. On mora da ima dostojanstvo i da ode. Aposlutno ne želim da ga komentarišem. Želim mu sve najbolje. Nekada smo bili dobri. Radio mi je o glavi! On je jedan od ona tri čoveka iz bivše vlasti koji je želeo da mi skine glavi. Ali, želim mu svu sreću. Njemu i njegovoj porodici. U ovom trentuku on nema mesta u FSS. U Savezu moraju da budu ljudi poput Nemanje Vidića. A, Lazetiću sve najbolje u životu“, poručio je Nenad Lalatović.