Novi preokret iz Paladinove kuhinje! Bolonja uhvatila zalet, Monci malo i dva penala

Teška srca jer u Monci je mladi italijanski strateg počeo trenersku karijeru, tamo je ispekao zanat i zaslužio poverenje koje će kasnije dobiti od Fjorentine i Atalante, pa i Bolonje koja ga je pre mesec i po dana pozvala da je rehabilituje. I za sada mu dobro ide. Sa četiri pobede u šest utakmica, tim sa Renato Dal'Are ne samo da je pobegao iz opasne zone već je uplivao u gornji dom.

Do njega je stigao zaobilaznim putem pošto je protiv Monce, kao i na San Siru sredinom nedelje, bodove osvajao posle preokreta. S tim da je ovog puta imao mnogo više vremena da ga režira budući da je od šestog minuta bio u zaostatku, nakon što je Artur Teat neoprezno startovao u kaznenom prostoru i omogućio Gustavu Vareli, jednom od otkrića sezone, da sa bele tačke dođe do devetog pogotka i osamostali na vrhu liste strelaca Serije A.