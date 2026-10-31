Novi preokret iz Paladinove kuhinje! Bolonja uhvatila zalet, Monci malo i dva penala
Vreme čitanja: 8min | sub. 31.10.26. | 17:17
Lukaš Skorupski odbranio jedanaesterac u samom finišu i izrastao junaka prve utakmice desetog kola Serije A
Domeniko Tedesko je ružna prošlost, Rafaele Paladino budućnost. Ako se po jutru dan poznaje - svetla!
Sa novim trenerom Bolonja leti. Remizirala je sa Torinom sredinom septembra i od tada prosula bodove samo protiv šampiona Intera. Sve ostale je dobila, počevši od Lečea, Kaljarija, Milana i Monce, koju je Paladino ovog popodneva teška srca dopisao na listu žrtava - 2:1 (1:1).
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Teška srca jer u Monci je mladi italijanski strateg počeo trenersku karijeru, tamo je ispekao zanat i zaslužio poverenje koje će kasnije dobiti od Fjorentine i Atalante, pa i Bolonje koja ga je pre mesec i po dana pozvala da je rehabilituje. I za sada mu dobro ide. Sa četiri pobede u šest utakmica, tim sa Renato Dal'Are ne samo da je pobegao iz opasne zone već je uplivao u gornji dom.
Do njega je stigao zaobilaznim putem pošto je protiv Monce, kao i na San Siru sredinom nedelje, bodove osvajao posle preokreta. S tim da je ovog puta imao mnogo više vremena da ga režira budući da je od šestog minuta bio u zaostatku, nakon što je Artur Teat neoprezno startovao u kaznenom prostoru i omogućio Gustavu Vareli, jednom od otkrića sezone, da sa bele tačke dođe do devetog pogotka i osamostali na vrhu liste strelaca Serije A.
Međutim, Bolonja se ekspresno oporavila od početnog šoka i preuzela kontrolu nad utakmicom, pa je u 33. minutu zasluženo došla do izjednačenja. Istina, na individualan kvalitet odnosno sposobnost Tomaza Pobege da uhvati savršen volej posle ubačene lopte iz kornera.
Do preokreta je domaći tim mogao i pre poluvremena, ali je u samom finišu Noel Tornkvist za razliku od saigrača iz poslednje linije ostao budan i pokrio bliži ugao kod udarca Luisa Fergusona. Ipak, već početkom drugog dela Bolonja je preokrenula rezultat. Lorenco Lučezi je napravio glupost, sa leđa na petercu povukao Teata verovatno misleći da će to promaći glavnom arbitru Andrei Zanotiju, ali njegovim pomoćnicima iz VAR sobe nije. Federiko Bernardeski je preuzeo odgovornost i doneo vođstvo Bolonji.
Malo je falilo da ga Paladinov tim na isti način izgubi, no Monci ni dva jedanaesterca nisu bila dovoljna da izbegne poraz u Emilija Romanji. Ovaj drugi gostima je poklonio Nadir Zortea slučajno blokiravši rukom centaršut sa boka, međutim Patrik Kutrone, koji je nešto ranije zamenio Varelu, nije uspeo da ga realizuje. Zapravo, Lukaš Skorupski mu je u 81. minutu pročitao nameru i izrastao u junaka utakmice.
SERIJA - 10. KOLO
Subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
18.00: (5,70) Udineze (4,70) Roma (1, 50) MOZZART RELAX
20.45: (3,60) Milan (3,65) Inter (2.00) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,25) Komo (5,80) Venecija (10,25) MOZZART RELAX
15.00: (2,05) Frozinone (4,20) Torino (3,05) MOZZART RELAX
15.00: (1,38) Lacio (4,70) Kaljari (7,75) MOZZART RELAX
20.45: (2,25) Juventus (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX